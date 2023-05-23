Российская агрессия против Украины угрожает демократиям Востока 23 мая, 08:56

На Конференции Азиатского лидерства в Сеуле панель по Украине акцентировалась на том, что Украина является неотъемлемой частью свободного мира и каким должен быть ключ к безопасности и экономическому росту

Сучасна Україна народилася в ті часи, коли ми вірили, що весь світ вільний. Наш конституційний лад ґрунтується на повазі до принципів міжнародного права, закріплених у статуті ООН, на повазі до прав людини та соціально-орієнтованій ринковій економіці.

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У критичний момент російської агресії ці цінності допомогли мобілізувати суспільство та захистити нашу державу.

Люди, які звикли жити у відкритому суспільстві, виявилися більш ефективними у захисті свого життя, ніж російські військові злочинці, які думають лише про насильство та грабіж.

Технології вільного світу виявилися ефективнішими за ракети, які агресор рекламував як найдосконаліші та неперевершені. Зараз Росія контрабандою провозить побутову техніку, електрочайники та пральні машини, щоб отримати мікрочіпи, необхідні для виробництва зброї. У безлічі компонентів агресор залежить від вільного світу.

Однак простого усвідомлення цієї переваги вільного світу недостатньо. За мирних років Росія активно корумпувала світ та тролила цінності вільного світу.

Тепер настав час захистити ці цінності і ось, що ми робимо.

Навіть в умовах війни ми не відмовляємось від відкритої ринкової економіки

Географія конфлікту може дати вам відчуття, що це віддалений від Азії конфлікт. Але насправді йдеться про ті ж питання безпекового порядку денного, які Республіка Корея має зі своїм сусідом. Досить симптоматично, що Росія шукає тепер зброю в Північній Кореї.

Нам вкрай потрібно об'єднати всі ресурси, технології та економічну потугу для захисту нашого майбутнього, яке базується на мирному, сталому розвитку.

Наш підхід до миру, його формула, побудована на універсальних принципах — територіальна цілісність, міжнародне правосуддя, продовольча та енергетична безпека.

Україні потрібна військова підтримка, щоб показати, що хоробрість української армії з технологіями вільного світу є найкращим способом захистити всіх нас від військових злочинців, які руйнують і вбивають все на своєму шляху.

Але, головне, навіть в умовах війни ми не відмовляємось від відкритої ринкової економіки та економічного розвитку.

Навіть зараз ми бачимо, що наша цифрова економіка зростає, незважаючи на обстріли. А війна дає нам унікальний досвід використання технологій у військових безпілотниках, комунікаціях тощо. Український military tech — це кластер, де світові технологічні лідери знайти найпередовіші знання.

Досвід забезпечення стійкості та швидкої адаптації до нових обставин розвинуло ділову хватку українських компаній. Незважаючи на війну, працюють усі галузі економіки. Незважаючи на логістичні проблеми, ми наша міжнародна торгівля триває. Все це є невід'ємною частиною нашого опору. Ми хочемо не тільки зберегти, а й розвивати економіку. Ми не хочемо відкладати відновлення на післявоєнний період.

Тому ми працюємо над швидшим розмінуванням наших полів і міст, відновленням інфраструктури, у тому числі енергетичної, та страхуванням інвесторів від військових ризиків.

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