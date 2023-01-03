Новогоднее пожелание 3 января, 11:40 Эксклюзив NV

2023 год, несмотря ни на что, должен стать годом экономических изменений

В этом году тема личных финансов станет еще более актуальной, чем раньше. Если в мирные годы мы больше размышляли о том, как приумножить или хотя бы сохранить добытое или заработанное раньше, то после года войны и сокращения экономики для многих встает вопрос «А где их взять, те проклятые деньги?». И простых и эффективных ответов на поверхности не видно. Ну, с госсектором более или менее понятно, хотя бы в краткосрочной перспективе — «Запад нам поможет», а вот кто поможет частному бизнесу, особенно малому и среднему, который должен стать экономическим фундаментом новой Украины, если мы, конечно, хотим после победы жить лучше, чем все тридцать лет независимости? Мне кажется, что это достаточно важный вопрос, о котором почему-то немногие говорят. А если и говорит, то точно ничего не делает.

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Нужно изменить фокус. Соглашаюсь, что отчитываться о наступлениях, контрнаступлениях и демонстрировать увлекательные ролики с танками и вертолетами, взорванными и сбитыми нашими героями — это более увлекательное занятие, чем думать об экономике, но без последнего — ну никак. Несомненно, в эти дни судьба страны решается на фронте, и рассказывать всему миру о героизме украинцев очень нужная, важная и благородная задача, но нельзя забывать о том, что судьба многих будущих поколений решается и на экономическом фронте, который мы должны удержать любой ценой. Поэтому 2023-й, несмотря ни на что, должен стать годом экономических изменений, и хотелось бы в самом начале года высказать несколько мнений, в надежде, что кому-то они могут показаться правильными.



Реформы, глубокие и радикальные, нужно начинать «уже вчера» и война — не аргумент для затягивания. Объяснять отсутствие реформ войной — это неправильно и путь в прошлое. Вся наша власть находится в полной безопасности, накормлена и обогрета, и не вижу никаких причин, мешающих им начать работать над реформами прямо сейчас. Ну, разве что, мешают какие-то скрытые интересы и внутривидовые стычки или нежелание меняться. Но уверен, что наблюдающие за этой меркантильной суетой сверху понимают в чем проблема и как ее искоренить. Остается действовать!

Правительство, ОП и парламент должны сосредоточиться на решении экономических проблем (указываю, на всякий случай, все три института, потому что трудно сказать, кто из них имеет больший вес и влияние на экономические процессы) и принятие необходимых законов. За десять месяцев войны ВСУ доказали, что они большие мастера своего дела и справятся с задачей независимо от указаний с Печерских холмов. Не думаю, что закамуфлированные по последней моде депутаты и чиновники — желанные гости в окопах и приносят пользу.

Оценка деятельности вышеперечисленных институтов и их вклад в победу должны измеряться исключительно экономическими достижениями. Как бы ни старались чиновники изображать военных и какой бы камуфляж ни одевали, украинский народ, привыкший к свободе, оценит их действия по заслугам. На сегодняшний день экономическая жизнь страны и финансовая стабильность поддерживается благодаря финансированию международных партнеров. Но так будет не всегда и рано или поздно, а случиться может что угодно и когда угодно, мы должны быть готовы к тому, чтобы платить за себя сами. И без работающей экономики, хоть отчасти, платить будет просто нечем.

Разделите задачи на кратко- и долгосрочные. Пока раздаются взрывы, летят ракеты и работает ПВО, не думаю, что мы увидим иностранцев, готовых инвестировать в Украину. Истории о BlackRock, который отстроит Украину, выглядят бестолковой пропагандой. Во-первых, это не специализация BlackRock что-то отстраивать, во-вторых, иностранцы не будут строить заводы в окопах. Но дайте возможность украинцам, которые здесь, которые не сбежали, которые являются патриотами и связывают будущее с Украиной, развернуться. Когда развернутся «свои» и им будет просто и комфортно зарабатывать деньги, так и иностранцы не заставят себя ждать. И вот тогда, после победы, объем прямых иностранных инвестиций (FDI) в Украине, должен стать главным показателем достижений президента, правительства и парламента, одним словом, власти.

Новогоднее пожелание. И очень хотелось бы, если бы в следующем году, в новогоднюю ночь 2023/24, когда будем подводить итоги года, а к тому времени верю, что враг будет разбит и отброшен утопать в родных холодных болотах, речь президента станет еще ярче, чем в этом году, но ее большая часть будет посвящена именно экономическим достижениям. И еще желаю, чтобы украинцы восторженно слушали эту речь не из Польши, Словакии или Германии, а сидя за праздничными столами в Луцке, Николаеве, Броварах и тысячах других городов и сел Украины, излучая уверенность в будущем и обсуждая не шахеды и ПВО, а экономические победы. Ну и хотелось бы, чтобы к тому времени Укрзализныця была заполнена не эшелонами с оружием или поездами с женщинами и детьми, а новым оборудованием и иностранными предпринимателями, которые едут вкладывать в Украину миллиарды, и надолго.

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