О войне Путина и Китае 28 сентября, 17:13

Российское вторжение показывает, с какими трудностями может столкнуться отдельно взятая страна, защищая в одиночку свою территорию

Этот текст под заголовком «Обращение к читателям японского издания» датирован 10 июня 2022 года и стал последним, написанным Синдзо Абэ. Он был убит 8 июля. Текст опубликован в японском издании книги «Индо-Тихоокеанские стратегии: Геополитика на рассвете новой эпохи».

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Нападение на Украину, независимое государство, является очевидным нарушением международного права, и это абсолютно неприемлемо. Изначально некоторые эксперты, в частности, аналитики в США, предсказывали, что украинская столица Киев падет в течение нескольких дней, но правительство и народ Украины сохраняли решительный настрой на борьбу для защиты своей родины.

Украина выстояла против великой державы, России. Приверженность фундаментальному принципу «защиты родины», в сочетании с предоставленной западными странами крупномасштабной военной и финансовой помощью и введенными ими экономическими санкциями против России, вскоре привели к серьезному изменению хода этой войны.

Мог ли предвидеть президент России Владимир Путин, что Япония, США и Европа (добровольная коалиция, разделяющая фундаментальные ценности свободы, демократии и верховенства закона) объединят усилия для помощи Украине?

Российское вторжение показывает, с какими чрезвычайными трудностями может столкнуться отдельно взятая страна, защищая в одиночку свою территорию, а также жизнь и имущество своего народа. И поэтому нельзя сказать, что все это не имеет отношения к условиям безопасности вокруг Японии.

В 2007 году, во время моего первого срока во главе правительства, в речи перед индийским парламентом, озаглавленной «Слияние двух морей», я предложил вместо идеи «Азиатско-Тихоокеанского региона» новую геополитическую концепцию, согласно которой Индийский и Тихий океаны станут одним «свободным морем». Учитывая старания Китая стать военной супердержавой, я стремился к сотрудничеству со странами Азии, разделяющими общие фундаментальные ценности, а также к сближению между Японией, США, Австралией и Индией.

К сожалению, США изначально заняли осторожную позицию, оглядываясь на позицию Китая на проводившихся тогда шестисторонних переговорах по поводу ядерной программы Северной Кореи. Индия, помня о своих традициях неприсоединения, оставалась в стороне. Тем не менее, при поддержке премьер-министра Австралии Джона Говарда я сумел организовать диалог на высшем уровне между этими четырьмя государствами (получившими неофициальное название «Квад»).

К сожалению, США изначально заняли осторожную позицию

А затем в 2016 году, во время моего второго срока во главе правительства, я официально объявил об идее «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» на Токийской международной конференции по африканскому развитию (TICAD) в Найроби. Позднее президент США Дональд Трамп переименовал «Тихоокеанское командование» в «Индо-Тихоокеанское командование», и Америка начала сближать свою военную и дипломатическую стратегию со стратегией, предлагавшейся Японией.

Были проведены встречи министров иностранных дел и саммит стран «Квада» — при моей администрации и администрации Есихидэ Суги соответственно. Совместное заявление, опубликованное после состоявшегося в Токио 24 мая 2022 года саммита с участием премьер-министра Фумио Кисиды, президента США Джо Байдена, премьер-министра Австралии Тони Альбанезе и премьер-министра Индии Нарендры Моди, декларирует следующие принципы, касающиеся региональной ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе:

— Мы будем отстаивать приверженность как международному праву, в частности, зафиксированному в Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), так и сохранению свободы навигации и авиаперелётов, реагируя на вызовы морскому правовому порядку, в том числе в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

— Мы решительно выступаем против любых силовых, провокационных или односторонних действий с целью изменить статус-кво и усилить напряженность в этом регионе, включая милитаризацию спорных объектов, опасные виды использования судов береговой охраны и морской милиции, попытки помешать деятельности других стран по разведке и добыче офшорных ресурсов.

Со времен выступления с речью «Слияние двух морей» я постоянно информирую об угрозе, исходящей от Китая, и эта работа принесла плоды. Даже Великобритания, Франция и Германия направили свои военные корабли в Индо-Тихоокеанский регион. Не будет преувеличением сказать, что концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона стала одним из важнейших поворотных пунктов в глобальной политике безопасности.

Тайвань расположен как раз в Индо-Тихоокеанском регионе. Но возросшая напряженность в отношениях с Китаем связана с ситуацией на другом конце света — в Украине.

У российско-украинского конфликта есть несколько общих черт с напряженностью между Китаем и Тайванем.

Во-первых, Россия и Китай — это ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН.

Во-вторых, у Украины и Тайваня нет военных союзников. Впрочем, есть и одно критически важное различие между Украиной и Тайванем: Украина — это международно признанное независимое государство и член ООН. Именно поэтому российское вторжение было осуждено во всем мире как нарушение международного права.

Тайвань, со своей стороны, не является членом ООН, и он признан лишь несколькими странами в качестве суверенного государства. Если Китай двинется на Тайвань, его руководство будет утверждать, что Тайвань — это часть Китая, и поэтому китайские действия являются его внутренним делом и призваны гарантировать территориальную целостность страны.

Еще предстоит увидеть, объединятся ли другие страны ради оказания помощи Тайваню и введения экономических санкций против Китая, аналогично тому, как они сделали в случае с Украиной.

На пресс-конференции в Японии Байден пояснил, что его администрация готова применить армию ради защиты Тайваня. В прошлом США придерживались политики «стратегической двойственности», намеренно не проясняя степень своей приверженности обороне Тайваня. Но я полагал, что открытая декларация такой американской приверженности послужит сильным сигналом, чтобы удержать Китай от силового наступления на Тайвань. И в этом смысле я высоко оценил ремарку Байдена.

Опираясь на свою огромную экономическую силу, Китай расширяет свое влияние в различных регионах и одновременно строит военные базы. Хотя Япония, США, Австралия и Индия создали крайне важную рамочную систему для противодействия этой угрозе, важно углублять наши связи со странами, которые разделяют наши ценности, в том числе со странами Европы.

Япония должна сыграть большую роль. Она обязана укреплять свой оборонный потенциал, продолжать углублять альянс с США, воплощать в жизнь концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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