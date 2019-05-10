Что мы говорим рускому миру Сегодня, 16:37 860 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

В окопах и воинских частях, аудиториях и классах, кабинетах и операционных, на улицах и в собственных домах

Зробити символом перемоги Совєцького Союзу стрічку, яка використовувалась у відзнаках в білогвардійському русі та російських підрозділах Вермахту під час Другої світової війни. Виводити людей на марші з портретами людей, про яких вони часто не знають, у компанії ніколи не старіючих «штатних» ветеранів, які воювали, ще бувши дітьми чи навіть не народившись. Тому що рускій мір — це про цинічні крадіжки і брехню.

Нагадувати всьому світу, що найбільші втрати у Другій світовій поніс саме Совєцький Союз, і не нагадувати, що він же ж розпочинав цю війну як союзник Третього Рейху. Тому що рускій мір — це про стирання пам’яті та створення альтернативної історії.

Приписувати перемогу російському народу і підтримувати у всьому світі міф про те, що нацизм перемогли росіяни, забуваючи про решту народів, які воювали. Тому що рускій мір — це про шовінізм і зверхність.

Змушувати пишатись найбільш цинічними полководцями, які безграмотно і по-садистському вперто гнали своїх підопічних на смерть, тримаючи в руках портрети тих, хто цілком можливо загинув через їхню халатність. Не тримаючи портрети тих, хто похований у братських могилах – без імені та без історії. Тому що рускій мір — це про безіменних та вбитих «на навчаннях» солдатів.

Рускій мір — це про цинічні крадіжки і брехню

Розповідати про жахливу долю полонених в нацистських таборах і не згадувати долю тих, хто вижили і потрапили до совєцьких таборів уже як зрадники. Тому що рускій мір — це про постійний пошук зрадників та параною.

Рускій мір — це простір, де людей переконують, що межі компромісу зі злом немає. Що нападати заради миру — це нормально, вводити цензуру заради свободи слова це — нормально, переслідувати людей через їхні погляди та цінності — це нормально і корисно для суспільства. Що краще відоме і погане, ніж невідоме і, можливо, краще. Рускій мір — це спадкоємна влада підлих і жорстоких, а не чесних і професійних.

В окопах і військових частинах, аудиторіях і класах, кабінетах та операційних, на вулицях і у власних домівках, у коридорах і парках, у клубах і церквах, на телепрограмах і в розмовах з друзями в кафе, пабах та на стадіонах — кожен і усі ми тут можемо і мусимо кожного дня казати рускаму міру дуже прості слова: не сьогодні.

Пам’ятаємо. Перемагаємо.

Текст опубліковано з дозволу автора

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