Что может помешать Украине стать членом ЕС 24 июня, 20:20 Цей матеріал також доступний українською

Кандидатство Украины на членство в ЕС — это начало большого пути. Это новые цели, новые горизонты и новые возможности

Что такое получение кандидатства в члены ЕС для Украины? Это событие. Это начало большого пути. Это новые цели и новые горизонты. Это новые возможности. И возможность новых качественных изменений в жизни украинцев.

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Кто такие люди, которые говорят о том, что это кандидатство будет вечным? Глупцы? Возможно. Но в основном это враги, желающие своим неверием и сомнениями ослабить движение Украины в ЕС. Это те, кто желают Украине оставаться в орбите влияния Москвы. И это те, кто точно не будут радоваться нашим достижениям.

Каковы шансы на быстрое или ускоренное получение членства в ЕС? Они равны нулю и надо честно это признать. Эстония прошла путь от кандидатства до членства за семь лет. А в Эстонии было меньше проблем, больше достижений и не было олигархов с тотальной коррупцией во власти. Поэтому стремительного вливания в ЕС, за пару лет, не будет. Но за лет 10 мы можем провести все реформы и, закончив все переговоры с членами ЕС, стать полноправным членом европейской семьи. И это более чем реально.

У нас впереди ещё немало преодолений трудностей

Что может помешать? Много чего. Отсутствие политической воли и саботаж власти, помноженные на нежелание граждан меняться, могут застопорить процесс. Все зависит от нас. Я прекрасно помню, как из Москвы улюлюкали, что мы никогда не получим безвиз с ЕС. Но мы работали, пробивали проведение реформ, реализовывали реформы и в итоге получили безвиз, под вой и скулеж с московских болот. И этого добился парламент моего созыва. Поэтому все зависит от власти и от наличия желания. А начинать нужно не завтра, а сегодня и сейчас. Можно уже начать с назначения главы САП, которое блокируется властью, но прописано в соглашении с ЕС. И это будет реальным делом, а не просто красивыми сказками о желании стать членом ЕС. Желаете? Делайте! Мы за!

У нас впереди ещё немало преодолений трудностей, свершений и достижений результатов, но для того, чтобы пройти путь, надо сделать первый шаг. За ним еще один. Затем следующий шаг. И так до конца. На финише нас ждет победа и членство в ЕС, которое будет получать следующая власть выбранная украинцами. Но и эта власть уже может сделать немало, чтобы Украина действительно стала членом ЕС, а не осталась вечным кандидатом. Возможности у власти есть. А есть ли желание, мы увидим уже в ближайшее время.

Текст опубликован с разрешения автора

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