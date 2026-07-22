Необходимо готовиться к новому, возможно, финальному этапу войны

Недавно пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что РФ планирует расширять так называемую «буферную зону» с Украиной. Разбираться в том, что именно Путин вкладывает в это словосочетание, столь же сложно, как искать логику в бреду психически больного человека. Это дело соответствующих специалистов. Единственный практический вывод, который можно сделать из этого и подобных заявлений, заключается в том, что Кремль планирует дальнейшую эскалацию войны.

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Ситуация на первый взгляд выглядит парадоксальной. С одной стороны, темпы продвижения россиян на фронте постоянно снижаются, потери растут, логистический локдаун на временно оккупированных территориях продолжается, нефтеперерабатывающая промышленность пылает, топливный кризис перерастает в социальный, экономика приближается к коллапсу, а рейтинги самого Путина падают.

С другой стороны, Кремль «повышает ставки»: угрожает нападением на страны НАТО, просчитывает возможность новой волны мобилизации. Как это объяснить?

Как это объяснить?

Ответ следует искать в области психологии. Существует понятие когнитивного диссонанса. Это состояние, при котором объективная реальность противоречит представлениям человека о мире. В критической ситуации вместо того, чтобы скорректировать свои представления, человек может — и зачастую именно так и происходит — сделать ошибочные выводы и еще глубже погрузиться в иллюзии. Последствия такого выбора нередко бывают драматичными.

Термин «когнитивный диссонанс» ввел американский психолог Леон Фестингер, изучая историю одной секты, члены которой ждали конца света. Люди продавали имущество, увольнялись с работы, разрывали отношения, но в день, назначенный «пророком», конец света так и не наступил. Вместо того чтобы покинуть секту, они еще больше укрепились в своих убеждениях, решив, что мир спасся именно благодаря их вере. Почему так произошло? Потому что психологически очень трудно признать, что ты дурак.

Концепция когнитивного диссонанса хорошо согласуется с еще одной известной теорией — ловушкой невозвратных затрат. Она широко применяется в менеджменте, экономике и политическом анализе. Ее суть проста: человек или организация продолжает вкладывать ресурсы в заведомо проигрышный проект лишь потому, что уже потерял слишком много и психологически не может смириться с необходимостью остановиться. Чем значительнее уже понесенные потери, тем сильнее желание доказать, что все было не зря. Именно поэтому убыточные компании порой получают новые многомиллиардные инвестиции, члены сект не покидают свои общины, а безнадежная для Путина война продолжается годами.

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Если проанализировать потери, которые уже понес Путин, их масштабы просто ошеломляют: миллионы искалеченных человеческих судеб, около 800 миллиардов долларов «инвестиций» в войну, разрушенная геополитическая репутация и многое другое. Остановиться после таких потерь означало бы для него публично признать себя одним из величайших авантюристов и неудачников современной истории.

Способен ли на такой грандиозный каминг-аут маленький серый человечек — «Лох-Несс холодной Невы», как назвала его Лина Костенко? Если бы это произошло, это было бы чудом. Во время войны чудеса иногда случаются, но рассчитывать на них точно не стоит. Вся имеющаяся информация свидетельствует об обратном: маленький серый человечек все больше теряет связь с реальностью и готовится к очередным безумным шагам в никуда.

Если его не остановит смертельная инъекция от собственных спецслужб (нельзя исключать и такой сценарий), он будет искать смерти иным способом и не остановится, пока не найдет ее. На этом пути он вполне способен сжечь в горниле войны всю свою недоимперию.

Практический вывод для Украины и всей Европы очевиден: необходимо готовиться к новому, возможно — финальному, этапу полномасштабной войны. Легко не будет. Но стоит помнить: за четыре с половиной года мы сорвали все стратегические планы противника и фактически разрушили значительную часть его экономической мощи. Будем добивать. Держим строй. Вместе к Победе. Слава Украине!

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Текст публикуется с разрешения автора