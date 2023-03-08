«Кольчуга» на дне Балтийского моря 8 марта, 10:50 Эксклюзив NV

Разведданные не в первый раз становятся заложниками политических игр. Это старые грабли, которые следует убрать из американо-украинских отношений

Начнём с главного. Публикация в The New York Times, которая ссылается на утечку оценки разведданных об обстоятельствах взрыва и критического повреждения российского газопровода Северный поток-2, не содержит данных об ответственности Украины.

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Как следует из статьи, американская разведка на основе собранных данных лишь предполагает причастность к подрыву СП-2 «оппонентов Путина или России», у которых может быть гражданство Украины или России. В то же время эти же разведданные, как утверждается в статье, неполные и недостаточные для каких-либо веских выводов.

Вот и весь фактаж этого материала. Однако авторы статьи настойчиво интерпретируют слова чиновников правительства США, от которых собственно и получили информацию, как намек на какой-то «проукраинский след» и вероятность ответственности каких-либо анонимных прокси-агентов.

В этой ситуации очень важно внимательно читать и отделять мнение журналистов от цитат чиновников. Так вот, анонимные представители правительства США, а журналисты показательно избегают словосочетания «администрация Байдена», сказали, что придерживаются версии о причастности лиц со связями с украинским правительствам или спецслужбами. То есть ничего не утверждают и не исключают.

В этот же день появляется другая публикация по этой же теме в немецкой прессе. Это уже не источники разведки, а согласно официальному расследованию. В частности, из статьи мы узнаем, что под подозрение немецких следователей попала яхта, где нашли следы взрывчатки, находившейся недалеко от места взрывов на газопроводах. Единственная связь с Украиной — яхта, принадлежавшая польской компании, владельцами которой являются два гражданина (две гражданки) Украины.

Путину, в отличие от Зеленского, вовсе не нужно доверие американцев

Важно то, что немецкие журналисты и следователи честно признают, что намек на возможную причастность «украинских коммандос» европейцы получили осенью от «одной западной разведки». На этом фактаж тоже заканчивается, и немецкие журналисты указывают на это без каких-либо других намеков. Напротив, они четко говорят о том, что доказательств недостаточно, чтобы говорить и про «украинский след», и операцию под чужим флагом с целью подставить Украину.

Теперь важно обратить внимание на ряд политических рисков и стереотипов, рассматриваемых в статье NYT.

Во-первых, Россия, по мнению чиновников США — собеседников NYT, вовсе не заинтересована наносить вред своим экономическим интересам и взрывать приносивший доход газопровод. Свои слова они доказывают тем, что разведка до сих пор не нашла доказательств причастности российских спецслужб. Однако тезис о том, что Россия не жертвует экономической выгодой в противостоянии с Западом, не выдерживает экзамена фактажем. Ведь Россия собственными руками уничтожила долгосрочные экономические отношения с ЕС, совершив нападение на Украину. Ее не остановила угроза потерять половину золотовалютных запасов в размере $300 млрд.

Во-вторых, журналисты NYT указывают, что Украина в своих действиях против России все еще остается недостаточно прозрачной для правительства США. В частности, Киев не предупреждал Вашингтон о диверсиях против авиабаз и складов в оккупированном Крыму, об атаках на мост между оккупированной Керчью и российской Таманью и по авиабазе стратегических бомбардировщиков. И это, по мнению американцев, сдерживает администрацию Байдена от того, чтобы уверенно отвергнуть любые спекуляции о причастности Украины, несмотря на достигнутый за год войны высокий уровень доверия в отношениях с администрацией Зеленского.

Однако история конца 2021 и всего 2022 года доказала, что даже при наличии мощных разведывательных возможностей США еще меньше понимают намерения и планы Кремля. К тому же Путину, в отличие от Зеленского, совсем не нужно доверие американцев. Напротив, он стремится увеличить уровень стратегической неуверенности, разрывая соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Единственный момент, на который действительно стоит обратить внимание, это рассуждения американского издания о том, что осенью 2022 года, после подрыва «северных потоков», в правительственных американских кругах начали циркулировать «предположения» и «опасения», что Украина может быть причастна к этому.

Как говорил известный классик, так это уже было. Именно такие «предположения» наряду с политической интерпретацией разведданных стали основой для «кольчужного скандала» в 2002 году — обвинение украинского руководства в поставках военного оборудования в Ирак в обход санкций. Обвинения оказались безосновательными.

Однако украинскому руководству следует учесть уроки прошлого. В Вашингтоне поверили в тайные сделки Леонида Кучмы, потому что знали, насколько коррумпирована и зациклена на монополизации власть его администрация. Поэтому подобные тенденции в Офисе президента или в ближайшем окружении Владимира Зеленского недопустимы, потому что это путь потери доверия и катастрофы.

Вашингтон тоже должен выполнить домашнее задание. Доверие в сфере безопасности, обороны и разведки требует крепких взаимных обязательств. Публичная поддержка вступления Украины в НАТО и специальное двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве являются основой, которая укрепит и наполнит глубоким содержанием сотрудничество Украины и США.

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