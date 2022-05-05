Нефтяное эмбарго и «десвифтизация» Сбербанка в ответ на шантаж РФ 5 мая, 15:32 Цей матеріал також доступний українською

Западные страны получили дополнительную мотивацию еще больше придавить РФ санкциями

Последние месяцы Россия шантажировала мир энергоресурсами и рублем, но становится все более очевидным, что агрессор достиг совершенно противоположного желаемому результату. Западные страны получили дополнительную мотивацию еще больше придавить РФ санкциями.

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После отключения Россией без предупреждения поставок газа в Польшу и Болгарию Европа стала более решительной в отношении санкций в энергетической сфере. Германия кардинально изменила риторику и согласилась поддержать Евросоюз в запрете на импорт нефти из РФ. В представленном 4 мая проекте шестого пакета санкций ЕС уже включены постепенный отказ и полное эмбарго на российскую нефть до конца года. Для Венгрии и Словакии, доказывающих, что не смогут обеспечить себя без российского импорта энергоресурсов, был найден компромисс — срок отказа был продлен до 20 месяцев.

В настоящее время Европа наконец-то решилась применить санкции и отключить от SWIFT ключевой банк России Сбербанк, а также еще два крупных системообразующих банка МКБ и Россельхозбанк. Это значит, что проводить расчеты с внешними контрагентами агрессору будет гораздо труднее, а его изоляция от мировой системы значительно углубится.



Кроме того, и Евросоюз, и Великобритания решили запретить экспорт в Россию бухгалтерских, консалтинговых и PR-услуг, в частности, в сфере политтехнологий. Это приведет к тому, что вести современный бизнес в РФ станет труднее, поскольку многие бизнес-процессы так или иначе требовали знаний и навыков западных специалистов.

И хотя шестой пакет санкций ЕС еще не принят, рынок уже реагирует даже на слухи и новости. Индийские нефтеперерабатывающие компании как одни из немногих оставшихся импортеров российской нефти требуют скидки до менее $70 за баррель. Очередная европейская энергетическая компания — норвежская государственная Equinor — подтвердила прекращение торговли российской нефтью и планы снабжать Европу газом. На фоне уменьшенного мирового спроса добыча нефти в РФ за месяц сократилась на 7%, а эксперты прогнозируют значительно большее сокращение до конца года.

Не получился и шантаж Путина с рублем

Не получился и шантаж Путина с рублем. 4 апреля Россия попыталась провести в рублях выплаты по двум выпускам евробондов на сумму $650 млн. Такое решение страна приняла из-за запрета США использовать замороженные за границей долларовые резервы. Платеж не разрешили и для России последовал 30-дневный отсчет до объявления технического дефолта.

Впрочем, РФ за несколько дней до завершения грейс-периода все же произвела выплату в долларах и, несмотря на санкционные препятствия и задержки, деньги начали поступать инвесторам. Этот шаг был достаточно неожиданным для кредиторов, хотя полностью отвечал намерениям США заставить Россию истощать свои валютные резервы в стране, чтобы оставить меньше денег в распоряжении агрессора на войну.

Таким образом, Россия вновь избежала дефолта, на этот раз путем выполнения условий США и провала очередного шантажа рублем. Хотя экономике это не очень поможет: все обычные последствия дефолта страна-агрессор переживает уже сейчас в результате беспрецедентных санкций и все большей изоляции от мировых рынков, в том числе и финансовых.

Следующее испытание ждет РФ уже в конце месяца. 25 мая у страны истекает срок лицензии на проведение долларовых платежей американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Следующую выплату РФ должна произвести 27 мая по облигациям со сроком погашения в 2026 году. И хотя у России по условиям выпуска есть несколько опций, конечное решение о разрешении или блокировании платежа будет за OFAC.

Тем временем все больше иностранных компаний принимают решение о выходе из России и распродают свои активы. За последние пару дней сразу пять компаний сообщили о продаже российского бизнеса или активных переговорах с потенциальными покупателями: логистический гигант Maersk продает долю в управляющей портами компании, Raiffeisen Bank рассматривает возможность продать российское подразделение, PPF Group продает агробизнес в РФ, а разработчик решений для автоматизации производства Emerson продает завод в Челябинске.

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