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Что изменит двухпалатный парламент?
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Петр Олещук

Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

Что изменит двухпалатный парламент?

Сегодня, 13:24
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Лично мне такой не нужен

У нас и так хватает бардака, не надо его наращивать.

Двухпалатный парламент как инструмент системы сдерживания и противовесов приемлем для стран с высоким уровнем правовой культуры, где большинство депутатов приличные люди, а не стадо дикарей, игнорирующих работу и голосующих чужими карточками. И где двухпалатный парламент станет реальным инструментом согласования интересов, а не способом бесконечного затягивания принятия решений.

Украина нуждается в реформах, и через однопалатный парламент их провести гораздо проще. Двухпалатный парламент больше подходит для стабильного общества с четко определенными «правилами игры», где развитие происходит поступательно и эволюционно, на основе «косметических» изменений законодательства. Там можно годами обсуждать законы в разных палатах.

Впрочем, бикамерализм ничем не хуже однопалатности.

Но то, что некоторые персоны заявляют о двухпалатности как о якобы обязательном признаке федерализации это полный бред. В Польше, к примеру, двухпалатный парламент, и федерализации там и в помине нет.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Парламент

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