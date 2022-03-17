Между Путиным и Китаем. Как санкции против РФ изменят валютную систему 17 марта, 16:45 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Путин предвидел, что НАТО не ответит военными действиями на его войну, но он явно недооценил способность Запада солидаризироваться

Жестокие бои в Украине заставили многих задаться вопросом, а действительно ли предполагавшееся стратегическое мастерство президента России Владимира Путина является таким, как его нахваливали. Путин предвидел, что НАТО не ответит военными действиями на его войну, но он явно недооценил способность Запада солидаризироваться. США, а также их союзники и партнёры, уже ввели беспрецедентно жёсткие экономические и финансовые санкции против путинского режима, а решение заблокировать Центробанку России доступ к международным финансовым рынкам (по сути, заморозив валютные резервы страны) можно назвать поистине мастерским ходом.

Да, в последние годы Россия диверсифицировала свои резервы, уменьшив в них долю доллара. Но судя по масштабам международной реакции и её мгновенному воздействию на российскую экономику, этой стратегии оказалось явно недостаточно для сохранения доступа к необходимому финансированию. Даже Швейцария объявила, что примет участие в новом режиме санкций, заморозив российские активы.

Но каким бы ни был ответ России, сегодня возникает вопрос о значении этих шагов Запада — и почти всех мировых финансовых центров — для будущих валютных отношений и для международной валютной системы. Наблюдаем ли мы сейчас дальнейшую консолидацию силы США в рамках долларовой системы, или же этот эпизод положит начало монетарной и финансовой фрагментации, наступление которой некоторые аналитики прогнозируют уже давно?

Я излагал недавно свои взгляды на будущее доллара, и я не могу припомнить предыдущего политического решения, которое бы так высокого подняло ставки в глобальных монетарных вопросах. Мгновенный эффект российских санкций подтверждает сохраняющееся доминирование США. Но эти санкции могут также заставить многие развивающиеся страны пересмотреть традиционные подходы к накапливанию валютных резервов для защиты от экономических кризисов. Необходимость в такой страховке стала главным уроком Азиатского финансового кризиса 1997−1998 годов. Однако сейчас, когда Центробанк России утратил возможность конвертировать валютные резервы в рубли, выясняется, что у данной стратегии могут быть собственные, новые риски.

Мгновенный эффект российских санкций подтверждает сохраняющееся доминирование США

Это особенно касается государств, чьи интересы могут идти вразрез с превалирующими в демократических странах Запада нормами, а очевидно, что угрозы и затем вторжение на территорию меньшей соседней страны противоречат этим нормам. Не нужен глубокий мыслитель, чтобы понять, что Китай должен быть встревожен и недоволен дерзостью и наглостью как российской войны, так и западной реакции на неё. Если бы Китай начал военную операцию против Тайваня, его тоже могла бы ожидать потеря значительной части доступа к мировой финансовой системе.

Можно понять, почему избавление от этой глубокой зависимости от валютной системы, контролируемой Западом, может сегодня стать главным приоритетом для некоторых стран. Если бы юань, рубль, индийская рупия и другие валюты воспринимались как конвертируемые другими странами, тогда могла бы возникнуть фундаментально иная международная валютная система, в которой санкции, подобные введённым против России, оказались бы неэффективны. Но такой сценарий остаётся маловероятным по двум связанным между собой причинам.

Во-первых, существует причина, почему Китай не занимается излишне активно развитием юаня в качестве международной валюты. На многих конференциях о глобальном монетарном порядке, которые я посещал, представители Китая уже давно говорят о том, что они предпочитают иной метод улучшения нынешней системы: повысить роль специальных прав заимствования (SDR) — резервного актива Международного валютного фонда.

В этом есть смысл, если задуматься о том, что именно последует за интернационализацией юаня. Китаю придётся разрешить намного свободней использовать свою валюту за рубежом, ему придётся отказаться от возможности сохранять контроль над движением капиталов. Пока он не готов к этому. Однако без либерализации капитального счета ни одна страна (даже находящаяся в таком отчаянном финансовом положении, как Россия) не захочет держать свои резервы в юанях.

Во-вторых, даже если крупная страна, подобная Китаю, ответит на сегодняшние меняющиеся обстоятельства проведением крупных финансовых реформ, ей всё равно придётся предложить убедительные заверения относительно безопасности и ликвидности резервов, хранимых не в западных валютах. Иначе, какой смысл кому-то брать на себя такие риски?

Опять же, Китай явно не хочет проводить никаких реформ, которые бы потребовали радикальных изменений в его модели экономики и регулирования. Если бы Китай всё же решился и открыл свою финансовую систему, тогда в мировом валютном порядке практически неизбежно начались бы структурные изменения. Но даже в этом случае изменения произойдут недостаточно быстро, чтобы уберечь Россию от последствий ужасающего поведения её президента.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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