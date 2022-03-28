Чем меньше власти, тем лучше 28 марта, 23:31 Цей матеріал також доступний українською

На наших глазах строится новая страна, и сорок миллионов украинских «пчел» мужественно защищают свою «семью» и свой «улей» каждый миг, на всех фронтах

Мужество ВСУ, успехи украинской дипломатии, самоотверженность волонтеров, блестящие речи президентских спичрайтеров, украинские фермеры, уже накопившие вражеской техники на целую бригаду, а то и на несколько, сотни других фрагментов героической мозаики, составляющих эпическое полотно великой украинской победы. Но каждый из фрагментов сам по себе не многого бы стоил без неслыханного единства, демонстрируемого в эти дни украинским народом.

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Кто до войны мог такое предвидеть? Самые «экспертные» эксперты давали Украине несколько дней на выживание, предсказывая скорый парад «пабеды» россиян на Крещатике и ведение партизанской войны украинцами, в лучшем случае. Это правда, но…

Кто мог предположить, что украинская армия возрастет до «сорока миллионов воинов», как метко сказал кто-то из украинских командиров? Весь украинский народ, объединившись, создал самое многочисленное и главное — наиболее мотивированное войско в мире.

Кто мог подумать, что уйма совершенно разных людей — крестьян, рабочих, офисных работников, ученых, спортсменов, людей искусства, топ-менеджеров — сплотятся в единое целое в рядах вооруженных сил, терробороны, волонтерских организаций и каждый на своем месте будут творить миллионы добрых, важных, героических дел, необходимых для победы?

Кто верил в то, что традиционно русскоязычные города, десятилетиями поддерживавшие на выборах разную прокремлевскую нечисть, будут мужественно держаться и героически сражаться за свою Украину до последнего уцелевшего дома?

Кто мог представить, что Украина, о местонахождении которой еще в феврале не знали миллионы людей на планете, уже в марте станет главной движущей силой, творящей глобальную историю?

И все это стало возможным только благодаря неслыханному единству народа и его сплоченности вокруг простой и величественной идеи — защитить и сохранить Родину.

Кто до войны мог такое предвидеть?

Интересно также наблюдать, как война изменяет подходы к управлению страной, создавая новые эффективные механизмы решения государственных проблем. Оказывается, что для этого не нужны армии чиновничества и тома законов, придуманных бездарными депутатами. В час беды, под угрозой уничтожения, народ сам нашел пути решения проблем.

Большая заслуга власти с начала войны, по-моему, состоит в том, что она сумела сделать шаг в сторону и позволила энергии украинского народа заработать, превращая слова и намерения в великие дела. Деньги собираются и в Украине, и за рубежом; лекарство, одежда, бронежилеты, все, что нужно для победы, покупается и доставляется именно туда, куда нужно, и как можно скорее; пострадавших героически эвакуируют, и не усилиями каких-нибудь супергероев, а стараниями обычных украинцев; иностранные компании и технологии, те же Paypal и Starlink, уже в Украине; о коррупции, слава богу, не слышно.

На наших глазах строится новая страна и сорок миллионов украинских «пчел» мужественно защищают свою «семью» и свой «улей» каждый миг, на всех фронтах, от Ужгорода до Луганска и от Чернобыля до Херсона. Когда-то Наполеон говорил, что сила духа в три раза важнее физической силы, и если верить гениальному полководцу, то наша сегодняшняя армия — это даже не сорок миллионов, а все сто двадцать, потому что каждый украинец сегодня является образцом этой силы духа. И такую армию победить невозможно, остается только позавидовать стране, которую она защищает.

Можно было бы пафосно закончить эту колонку каким-то ярким лозунгом, типа: «Такая страна неодолима, и все обязательно закончится нашей победой!». Но, на мой взгляд, это станет самой большой, исторической, трагедией Украины, если все закончится вместе с победой. Напротив, с победой все должно только начаться! Мы должны сделать все, чтобы после того, как враг будет разбит, наша сорокамиллионная армия не разбрелась, кто куда, каждый по своим углам, а оставалась единой навсегда. Украина должна навеки остаться пчелиной семьей, строящей свой улей. И тогда мы точно сможем не только вернуть всех, кто когда-то уехал за границу, но и выстроим очереди из желающих поселиться в Украине.

Повторюсь — с самого начала войны у власти хватило мудрости немного посторониться и дать народу волю. Результаты очевидны! Надеюсь, что и после победы у государственных мужей хватит ума не наделать глупостей и начать жить для народа, а не за его счет.

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