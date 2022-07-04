Не останавливаемся. Как война меняет украинцев 4 июля, 23:45

Мы должны отвечать тем требованиям, которые выдвигает нам подвиг украинских бойцов, совершенный во время войны

В эти июльские дни российско-украинской войны я все больше вспоминаю Елену Телигу, украинскую общественную деятельницу, потерявшую жизнь в Киеве в 1942-м.

Удивительная, невероятная женщина. Этническая русская, которая стала верной женой для ветерана армии УНР и прошла через все испытания 1920-х и 1930-х, чтобы доказать свою преданность украинскому делу. Своей харизмой, своим умением завоевывать симпатии она делала вещи, которые казались невозможными.

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Каждый раз, гуляя в парке Киевского политехнического института, на лужайке у корпуса факультета электроники, я смотрю на монумент Елены Телиги. Вот она, вся здесь. Сидит в легком летнем наряде на скамейке, установленной на средства меценатов. Она смотрит в будущее, смотрит за горизонт. Будто ждет кого-то. Кого? Этого мы не знаем. Скульптор-художник сумел показать невероятную привлекательность Телиги, которая, впрочем, видела вещи, далекие от той телесности, что против нее иногда протестует украинский феминизм.

Традиция украинских женщин-борцов жива и сегодня. Мы знаем, что Российская Федерация продолжает удерживать несколько украинских женщин, преимущественно медицинских работниц, участвовавших в оборонной операции в Мариуполе. Украина, все мы искренне хотим, чтобы эти женщины вернулись домой, в свои семьи, к своим родным и имели то будущее, которого они по-настоящему заслуживают.

Давайте смотреть еще шире. В результате войны у Украины будет до 1 млн ветеранов, участников и участниц боевых действий. Это — люди, которые рисковали своей жизнью ради того, чтобы страна могла иметь будущее, развиваться и богатеть. У них — свое мировоззрение и, безусловно, свои травмы. Невозможно выйти из войны без травм, это — наш общий приговор, наш общий диагноз.

Миссия возложена на всех нас. Нам как стране, как нации, как обществу некуда отступать

Каждый раз, заказывая утренний кофе в кафе неподалеку от моего дома, я думаю о тех лучших, которые сейчас находятся на «нуле» вблизи Краматорска, Славянска, Белогоровки. Есть ли у них возможность выпить утренний кофе? Есть ли у них возможность хотя бы на 10−15 минут задуматься над той миссией, которая на каждого и каждую из них возложена?

Миссия возложена на всех нас. Нам как стране, как нации, как обществу некуда отступать. Каждое утро мы смотрим на карту от вашингтонского Института изучения войн и понимаем, как все сложно. Лично меня эта карта каждый раз мотивирует думать не только о географии, но и об обществе. То самое общество, в котором мы столько лет живем.

Вспомним лето 2021-го. Уставшие от пандемии коронавируса, истощенные, недовольные жизнью, мы искали утешения — кто-то в поездках за границу, кто-то в монетарной вертикали заработка денег, кто-то в карьерном росте, когда ежемесячно в твоей биографии в соцсети LinkedIn появляется какая-то новая положительная информация: закончил учебный курс, продвинуся в должности.

24 февраля это общество вошло в стадию войны. Неподготовленное и кое-где демотивированное, оно совершало движения, к которым призывали национальные инстинкты самосохранения. За время, прошедшее с конца февраля, мы все ощутили полное действие этих инстинктов на уровне собственных тел, собственных мыслей, собственных идей. Самое главное, что у украинцев и украинок начали гореть глаза.

Эти глаза горят из-за того, что мы все мобилизованы, призваны к какому-то высшему делу, которое ставит нам в повестку дня украинская демократия. У нас нет путей возвращения к довоенной реальности, которая имела целый ряд патологий общественного развития. Дух погони за деньгами, царивший в украинских городах во второй половине 2010-х, делал из нас карьеристов — и в хорошем, и в плохом смыслах этого слова.

Вспомним этот знаковый текст Юрия Андруховича с начала 2000-х, который так круто исполнял во львовских пабах покойный Мисько Барбара: «Сто баксов в месяц — и все тебя юзают». Вряд ли это может быть национальной идеей, вряд ли это может быть полноценной мировоззренческой философией.

Мы больше не можем быть инертными, мы не можем игнорировать существующие вокруг проблемы. Мы обязаны совершить тот же подвиг по восстановлению и реконструкции Украины как государства и экономики, которое совершили наши лучшие — при обороне Киева, Мариуполя, Николаева.

Это очень важно: мы должны теперь отвечать тем общественным требованиям, которые выдвигает нам подвиг украинских бойцов. Это значит, что мы призваны инвестировать все свои усилия, профессиональные способности и время в построении лучшей версии Украины.

Возьмем исповеди и откровения, которые мы слышим от защитников Мариуполя. В первые недели войны у них были все шансы убежать, отступить, попросить об эвакуации. Мы же хорошо знаем, что военный медик не спрашивает дважды, когда ты жалуешься ему или ей о контузии, которую легко продуцирует абсолютно рядовой взрыв снаряда в 100 метрах неподалеку. «Я контужен, везите меня в Днепр» — мог сказать почти каждый второй из защитников города Мариуполь.

Но они этого не говорили. Они терпели, держались, боролись, сумели создать зону «Пекло-2022» на территории завода Азовсталь. Поэтому теперь невозможно представить, как можно позволить себе слабость и лень после того, что защитники Азовстали совершили в Мариуполе. Мариупольская дефензива — это уже наш моральный компас, наш ориентир, наша вертикаль для любых дальнейших нравственных и не только нравственных оценок.

Украина не может быть слабее того примера, который показала украинская армия в Мариуполе. Мы просто не имеем на это права. Понятно, что не каждый может держать в руках автомат или Javelin, но в наших силах сделать все возможное, чтобы страна зажила новой жизнью, продемонстрировала новое качество развития, перестала быть в хвосте там, где способна быть настоящим лидером.

Вспомним подвиг украинских пилотов, руководивших вертолетами, которые вывозили раненых из зон боевых действий. В таких случаях украинский пилот задвигал техническую методичку, где указана грузоподъемность вертолета, где-то глубоко в задний карман и брал на борт столько людей, сколько ему диктовала его совесть. Перегруженные, управляемые только интуицией пилота, украинские вертолеты летели из жестких операционных зон, держась близко к земле, туда, где жизни раненых могли быть спасены.

Конечно, трудно в дальнейшем жить с тем моральным компасом, который нам дали в руки бойцы Вооруженных сил Украины. Тот уровень героизма, который они продемонстрировали, трудно повторить, продолжить в гражданской жизни. Однако это возможно. У каждого гражданина этой страны есть инструменты повлиять на будущее, сделать его лучше, сделать его более свободным и демократичным.

Возможно, мой голос будет сейчас звучать наивно, но я все равно позволю себе высказаться. Давайте сортировать мусор, потому что его нельзя бесконечно закапывать на полигонах. Давайте поддерживать украинского производителя, потому что поток доступных китайских товаров вряд ли прекратится в ближайшее время.

Все мы можем взять на себя функцию рассказать, а то и доказать миру, что Украина может иметь ВВП на уровне $1 трлн. Может иметь мощное производство. Может быть лидером преобразований в постсоветской части Восточной Европы. Может быть полноценным, полноправным, уместным и нужным членом Евросоюза. Может иметь мечты, имеет это право, заслужила это право — жертвами, страданиями, но и готовностью бороться и выигрывать там, где это больше всего нужно.

Давайте увидим свои задачи. Давайте поймем свою миссию. Мы сейчас живем во время невероятного шанса от истории построить страну, из которой не будет хотеть эмигрировать каждый второй или каждый третий. Столько всего интересного в Украине, в городах и селах. Давайте это ценить, давайте жить этим.

В начале я вспомнил об Елене Телиге. Она жила в гораздо более тяжелые времена, когда не было ни интернета, ни мобильной связи, ни удобных супермаркетов или торговых центров. Но она все равно делала свое дело, двигая украинскую мечту вперед. Так разве не легче сейчас нам, имея все возможные технологические инструменты, чтобы создать вокруг нас то пространство, в котором будет комфортно нам и нашим семьям.

Почувствовав привкус героизма и требование перемен, украинское общество сейчас набирает скорость. Будто проснувшись от летаргического сна прошлых лет, оно впервые почувствовало вкус того, что такое настоящая борьба, настоящая свобода, настоящая Украина. Не останавливаемся. Впереди много интересного.

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