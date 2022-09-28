Блефует ли Путин? Вот в чем вопрос 28 сентября, 18:28

Чем жила страна 28 сентября 2022 года

● Блефует ли Путин? Вот в чем вопрос. Директор ЦРУ Уильям Бернс прокомментировал угрозы Путина применить оружие массового поражения. В интервью CBS News он сказал, что «на данный момент очень трудно сказать», блефует ли российский диктатор.

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В то же время, по словам Бернса, американское разведывательное сообщество не видит «каких-либо практических доказательств» того, что Путин думает об использовании ядерного оружия. «Что нам нужно сделать, так это отнестись к этому очень серьезно, следить за признаками реальных приготовлений», — подчеркнул глава ЦРУ.

Бернс добавил, что политики также должны «прямо сообщать о серьезных последствиях, которые повлечет за собой любое применение ядерного оружия».

● США вместе с союзниками усиливают разведку для наблюдения за ядерным арсеналом России после угроз российского диктатора применить оружие массового поражения, написало авторитетное издание Politico со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

● Диктатор не торопиться расчехлять ядерное оружие? Несмотря на угрозы России о возможном применении ядерного оружия, Пентагон пока не наблюдает никаких движений со стороны Москвы, которые вызвали бы необходимость к изменению позиций американских ядерных сил. Об этом сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер: «Очевидно, что мы серьезно относимся к этим угрозам. Но на данном этапе мы не видели ничего, что заставило бы нас корректировать нашу позицию в настоящее время».

При этом Райдер отказался вдаваться подробности.

К слову:

● США объявили в РФ срочную эвакуацию. Посольство США в России призвало своих граждан немедленно покинуть территорию страны-агрессора, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок. Там заявили, что варианты коммерческих рейсов в настоящее время крайне ограничены и часто недоступны в короткие сроки. «Сухопутные маршруты на автомобиле и автобусе по-прежнему открыты. Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять меры самостоятельно», — добавили в посольстве.

Посольство США заявило, что имеет серьезные ограничения в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США.

● Администрация Джо Байден просит Конгресс дополнительно выделить Украине $35 млн на ядерную безопасность, сообщил CNN. Средства должны направить на закупку и обслуживание дополнительных датчиков, «оценку и анализ данных, а также обеспечение Нацгвардии Украины средствами защиты на атомных электростанциях». Деньги войдут в общий пакет помощи на $12 млрд, о котором Белый дом просит Конгресс на следующий финансовый год.

● Зеленский поговорил с Эрдоганом. Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган (постоянно контактирующий с Путиным и готовый свести на одной переговорной площадке Киев и Москву) провели телефонную беседу. Они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и проведение псевдореферендумов на захваченных РФ территориях Украины. А также поговорили об успешном обмене пленными.

● Коллаборанты уже полезли в Россию. Марионетки российских оккупантов в частично оккупированных Луганской и Херсонской областях — Пасечник и Сальдо — после вчерашнего стремительного «референдума» обратились к российскому диктатору Путину с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении захваченных территорий Украины к РФ. Странно, что задерживаются их «коллеги» из захваченных частей Запорожской и Донецкой областей.

Накануне СМИ РФ написали, что в Луганской области «присоединение» к стране-агрессору РФ «поддержали» 98,42%, в Запорожской — 93,11%, в Херсонской — 87,05%, в Донецкой — 99,23%.

● «Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были вброшены в СМИ. Россия даже не прячется», — заявил по поводу «референдумов» Владимир Зеленский.

● Цель Кремля — полная оккупация Донецкой области. После проведения псевдореферендумов РФ планирует оккупировать всю Донецкую область, заявил пресс-секретарь Кремля Песков. Мол, не вся ее территория «освобождена», а потому, «как минимум», нужно будет захватить всю Донеччину.

● Президент Владимир Зеленский во время вчерашнего обращения к Совбезу ООН призвал изолировать страну-террориста Россию и ужесточить санкции против нее. Он отметил, что это только вопрос времени, когда РФ уничтожит последнюю функционирующую международную институцию.

● МИД призвал усилить изоляцию России. Отечественный МИД распространил специальное заявление, посвященное проведенным оккупантами «референдумам». «Принуждение людей на этих [оккупированных] территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России в ходе ее агрессии против Украины. Этот спектакль не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины», — отметили там.

Во внешнеполитическом ведомстве призвал международное сообщество немедленно осудить незаконные действия Кремля на временно оккупированных территориях Украины и усилить изоляцию России.

● Даже Сербия против Москвы. Сербия не признает результаты российских «референдумов» в частично оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, заявил президент страны Александр Вучич. «Сербия… не признает этого (референдума), поскольку она придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН», — сказал он.

Кремль поддерживает Белград в его противодействии признанию независимости Косово, но Сербия неоднократно отказывалась поддержать российское вторжение в Украину в ООН и заявляла, что полностью уважает территориальную целостность Украины. «Мы защищаем нашу собственную территориальную целостность, и в наших интересах защищать территориальную целостность других международно признанных стран», — уточнил Вучич.

● ЕС готовит новые ограничения для РФ. Еврокомиссия (ЕК) огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ, намереваясь, в частности, расширить список подпадающих под ограничения лиц. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляен.

Среди ключевых моментов: запреты на импорт российской продукции в размере 7 млрд евро, дополнительные запреты на предоставление европейских услуг, запрет гражданам ЕС входить в руководящие органы российских госкомпаний. Также в ЕК предполагают ввести ограничения цены на нефть из РФ.

● Миролюбивый Шольц назвал действия Путина «актом отчаяния». «Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом», — сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью региональной немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung. Мобилизацию в РФ он назвал «актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины».

Отвечая на вопрос, верит ли он, что Путин может использовать в Украине ядерное оружие, Шольц сказал, что никто не может знать этого наверняка. «Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом», — подчеркнул канцлер.

● Умирать за Путина нужно без подготовки. Российских мобилизованных в Белгородской области без подготовки отправили в зону боевых действий — в Сватово на Луганщине. Об этом написало издание Важные истории. «Сегодня рано утром они уехали в Сватово, в самую зону боевых действий. Уехали сегодняшние ребята, 179 человек, а 26-го уехали еще 200. У меня сестра в Белгороде находится, говорит, что таких ребят с машинами едет очень много, их все везут и везут», — рассказала журналистам сестра одного из мобилизованных Дарья Шевкунова.

● Наибольшие потери у врага — в районе Донецка и Краматорска. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 58 150 своих военных, за минувшие сутки — 400. Такие данные по состоянию на утро 28 сентября, обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Также оккупанты лишились более 14,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2312 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 4889 (+8), артсистемы — 1381 (+3), реактивные системы залпового огня — 331 (+0), средства ПВО — 175 (+0), самолеты — 262 (+1), вертолеты — 224 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 989 (+12) и многое другое.

● В Кремле все еще надеются захватить Харьков и Одессу. Путин все еще не отказывается от планов захватить Украину, несмотря на то, что шансы на достижение этой цели кажутся все более призрачными, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников и источники, близких к Кремлю. Те убеждены, что после объявленной мобилизации Россия сможет вернуть себе инициативу на поле боя, продвинуться вглубь Украины и захватить несколько крупных городов, среди которых Харьков и Одесса.

И хотя план выглядит чересчур амбициозным, российские чиновники полагают, что их армия сможет бороться с Украиной до упора, а Кремль в конечном итоге добьется соглашения, которое закрепит хотя бы часть завоеваний, написало агентство. При этом Bloomberg подчеркивает, что маловероятно, что 300 тыс. плохо обученных и немотивированных мобилизованных солдат смогут изменить ситуацию на поле боя. Их, вероятно, будет достаточно только для того, чтобы замедлить продвижение Украины.

● ВСУ выдавливают врага с Харьковщины. Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке, считают в британской разведке, а оккупационные войска РФ неудачно наступают на Бахмут.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что украинские подразделения медленно продвигаются по меньшей мере по двум направлениям к востоку от линии рек Оскол и Северский Донец. А РФ существенно усиливает здесь оборону, вероятно, потому, что наступление ВСУ угрожает всей оккупированной Луганской области, где как раз завершился «референдум».

Тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются в затруднительном положении.

Британская разведка отмечает, что Россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что она сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.

● Дело идет к окружению россиян в Лимане. ВСУ проводят операции по закреплению своих позиций на восточном берегу реки Оскол к северу от Купянска (восток Харьковщины) и добились дальнейших успехов в наступлении на северо-западе от Лимана (между Славянском и Северодонецком). Об этом в своей сводке по итогам 27 сентября сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики ISW приводят данные российских источников о том, что огонь украинской артиллерии успешно блокирует последний логистический путь российских войск к Лиману, пролегающий через Сватово-Макеевку-Терны (севернее Лимана).

● На юге — остановка. На юге Украины российские оккупационные войска нигде не продвигаются вперед и не имеют возможности этого делать, рассказала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг.

«Они [оккупанты] держатся за рубежи обороны, которые в течение длительного времени для себя обустраивали, в том числе с использованием железобетонных конструкций… И продвижения вперед у них нет нигде», — пояснила Гуменюк.

● Зеленский анонсировал хорошие новости с фронта. «Что касается фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут и хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю», — заявил президент Владимир Зеленский.

● Вечером 27 сентября российские оккупанты выпустили с истребителей три крылатые ракеты Х-59 по направлению Одессы и Кривого Рога. Все они были ликвидированы нашей противовоздушной обороной.

● Прогноз американского генерала. К концу этого года ВСУ могут потеснить армию РФ к позициям 23 февраля, а в следующем — будут в Крыму. Такое мнение в интервью литовскому LRT высказал генерал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. Он подчеркнул, что с большим доверием относится к Генштабу ВСУ. «Они были очень умны и проделали хорошую работу по планированию и подготовке. Я бы потерпел, пока они продолжают уничтожать российскую логистику», — сказал генерал.

Тем временем:

● ВСУ получат новые HIMARS. Власти США готовят новый пакет военной помощи для ВСУ на сумму в $1,1 млрд, сообщило Reuters. По данным источников агентства, о новых поставках оружия будет объявлено в ближайшие дни. Пакет помощи будет включать дополнительные РСЗО HIMARS, боеприпасы, средства борьбы с дронами, системы борьбы с радарами.

Для поставок используют деньги Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), выделенные Конгрессом. Это позволит администрации Байдена закупать оружие у промышленности, а не из существующих запасов оружия в США.

● Рим остается на нашей стороне? Будущая премьер Италии и представительница правых сил Джорджия Мэлони пообещала поддержку Украине.

27 сентября, через день после того, как Мелони и ее правые союзники получили убедительное парламентское большинство, президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на «плодотворное сотрудничество с новым правительством». «Уважаемый президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой!» — написала Мэлони в Twitter, отвечая Зеленскому.

● Турецкие банки отказались от русского Мира. Государственные банки Турции (вслед за частными) отказались от работы с российской платежной системой Мир.

Банки вышли из системы после предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Минфина США о санкциях против финансовых учреждений, использующих Мир. Таким образом, как констатировало российское издание Коммерсант, все турецкие банки отказались от этой платежной системы.

И для финала:

● Большой русский провал: миллиарды Газпрома вылетели в трубу. Службы безопасности Германии предполагают, что обе нитки газопровода Северный поток и одна нитка газопровода Северный поток-2 (которые накануне вышли из строя из-за мощных взрывов на глубине 70−90 м) навсегда окажутся непригодными для использования. Об этом написало немецкое издание Der Tagesspiegel. По словам его собеседников, если поврежденные нитки не отремонтировать быстро, то трубопровод может быть разрушен большим количеством соленой воды, которая вызовет коррозию.

В качестве реакции на аварию федеральная полиция ФРГ усиливает контроль над суверенными водами Германии. Также федеральные земли должны усилить защиту прибрежных районов Северного и Балтийского морей.

Еврокомиссия, немецкие силовые структуры и Федеральная разведывательная служба Германии предполагают, что речь идет о целенаправленном акте саботажа. Из-за сложности атаки эксперты и правительственные круги считают, что ее мог осуществить только государственный исполнитель.

Согласно одной из версий, водолазы могли заложить взрывчатку в две трубы Северного потока-1 и одну из двух труб еще не работающего Северного потока-2. По данным Tagesspiegel, утечки огромны, и скорость падения давления в трубопроводе соответственно высока.

Вчера появились предположения, что за взрывами стоят российские спецслужбы.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

