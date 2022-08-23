В Украине наступают опасные дни 23 августа, 18:38

Чем жила страна 23 августа 2022 года

● США предупреждают: в Украине наступают опасные дни. Посольство США в Киеве призвало своих граждан незамедлительно покинуть Украину из-за угрозы ударов РФ по гражданской инфраструктуре накануне и в День независимости.

Видео дня

● «Государственный департамент располагает информацией о том, что Россия наращивает усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам Украины в ближайшие дни», — говорится в сообщении посольства США.

● У США есть разведданные о том, что Россия планирует в ближайшие дни нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины. Об этом сообщило агентство Reuters.

● Ракетный терроризм по-русски. Россия выпустила почти 3,5 ты. ракет по украинской территории с начала полномасштабного вторжения, заявил президент Украины Владимир Зеленский. И эти удары по разным регионам страны продолжаются уже 180 дней, добавил он.

● А Генштаб ВСУ предупредил, что сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

● Зима будет тяжелой. Зима будет тяжелой, и сейчас идет война на истощение, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита Крымской платформы. «Эта борьба воли, логистики, поэтому мы должны дальше поддерживать Украину», — сказал он.

● По словам Столтенберга, мощная и стабильная Украина — залог евроатлантической безопасности. «Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно», — добавил он.

● 23 августа Украина проводит уже второй саммит Крымской платформы — на этот раз из-за полномасштабной войны с РФ он проходит в онлайн-формате. Платформа — первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году ее учредительный саммит в Киеве собрал 46 международных делегаций и вызвал откровенное раздражение России.

● Среди прочих, в саммите приняли онлайн-участие: Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Японии Фумио Кисида, генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. А президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев лично.

● Канада введет санкции против еще 62 человек и одного предприятия оборонного сектора России. Об этом на саммите Крымской платформы объявил Джастин Трюдо, премьер из Страны кленового листа.

● Джонсон видит Путина насквозь. Российский диктатор Путин планирует проделать со всей Украиной то же, что сделал с Крымом. Об этом на саммите Крымской платформы заявил в ходе онлайн-выступления премьер Великобритании Борис Джонсон. «Путин планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всей Украины. Хочет сделать с ней то же, что сделал уже с Крымом. Он готовит аннексию, готовит больше фальшивых референдумов», — сказал он.

● По словам Джонсона, в 2014 году началось то, что являлось предварительным этапом этой войны. «И у нас тогда не было смелости и решительности признать ненормальность того, что уже тогда начало твориться», — признался премьер.

● А Владимир Зеленский рассказал на саммите, что сейчас создается законодательный фундамент по восстановлению Крыма после деоккупации.

● Реджеп-миротворец. «Мы считаем, что война, которая продолжается от 24 февраля, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины, — заявил на саммите Крымской платформы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, недавно побывавший в Украине. — Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе, в частности можно назвать встречу министров иностранных дел в Анталии в марте, мирные переговоры в Стамбуле, зерновое соглашение».

● Во время своего выступления на саммите Крымской платформы канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал конференцию по восстановлению Украины, которую проведет Берлин.

● ФСБ начинает убивать своих. Украина непричастна к убийству дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это поработали российские спецслужбы.

● По словам Данилова, ФСБ уже сегодня начинает убирать тех людей, которые выступают с критикой, а Дарья и Александр Дугины критиковали длительность так называемой спецоперации. «Там есть внутренние процессы в Российской Федерации — это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить», — подчеркнул он.

● Дугина погибла 20 августа в результате подрыва ее автомобиля в Московской области. Уже два дня спустя ФСБ обвинила украинские спецслужбы в причастности к этому убийству. Ведомство страны-агрессора утверждает, что исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан.

● Терактом в Еленовке займется ООН. ООН создала комиссию по расследованию гибели украинских военнопленных в колонии в оккупированной Еленовке. Об этом сообщил CNN со ссылкой на спикера генсека ООН Стефана Дюжаррика.

● Дюжаррик отметил, что комиссия пока не может заняться расследованием на месте происшествия, поскольку ситуация вокруг колонии в Еленовке продолжает оставаться опасной для визита без соответствующих гарантий Украины и России.

● ООН против «судилища». Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено возможностью того, что РФ проведет «судилище» над украинскими пленными в оккупированном Мариуполе. В соответствующем заявлении Равины Шамдасани, Верховного комиссара ООН, этот «трибунал» назван нелегитимным.

● Шамдасани заявила, что доступных подробностей мало, но фотографии и видеоматериалы, опубликованные в СМИ, свидетельствуют, что россияне построили металлические клетки, в которые поместят военнопленных во время судилища в филармонии Мариуполя. Как отметила комиссар, пленные должны иметь доступ к правовой защите, а «приговор» нелегитимного суда будет считаться фикцией, поскольку не соответствует нормам права.

● Украина подала ряд срочных требований в Европейский суд по правам человека относительно защитников Азовстали. Среди них — недопущение пыток и «трибунала» над военными.

● Резников требует срочной реакции. Западные лидеры должны немедленно признать Россию государством-спонсором терроризма. «Вместо того, чтобы искать компромиссы с враждебным государством, западные лидеры должны немедленно признать Россию государством-спонсором терроризма», — написал в статье для Atlantic Council министр обороны Алексей Резников.

● Министр добавил, что небольшое количество стран уже сделало этот шаг, но другие, включая США, не хотят.

● Наибольшие потери у врага — на Донбассе. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 45 550 своих военных. Из них 150 — за последние сутки. Такие данные по состоянию обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1921 (+2 за сутки), боевые бронированные машины — 4238 (+8), артсистемы — 1033 (+1), реактивные системы залпового огня — 266 (+0), средства ПВО — 146 (+1), самолеты — 234 (+0), вертолеты — 198 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 817 (+2) и многое другое.

● Донбасс не по зубам Путину. На Донецком направлении усилия оккупантов сосредотачиваются на ведении активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Но успеха враг, по сообщению Генштаба ВСУ, не имел и отошел.

● Мосты — под контролем ВСУ. ВСУ держат полный огневой контроль над всеми транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы и запасы в Херсонской области. Об этом заявила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного центра ОК Юг Сил обороны Украины. Эти пути поставки нужно, по ее словам, полностью перерезать, однако следует учитывать, как ВСУ будут продвигаться впоследствии.

● «Проход тяжелой техники по Антоновскому мосту уже заблокирован — опоры не выдержат. Легковым транспортом оккупационные войска пытаются эвакуироваться на левый берег в том числе руководящий состав оккупантов», — сообщила Гуменюк. Она добавила, что оккупанты пытаются возобновить движение через мост Каховской ГЭС, но ремонт не имеет перспектив.

● 22 августа ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Местные жители утверждали, что тот буквально «разломался пополам».

● США включили высокоточные управляемые боеприпасы Excalibur в новый пакет военной помощи для Украины. Их используют для артиллерии 155 миллиметров. Об этом сообщило авторитетное американское издание Politico.

● Россияне продолжают «танцы» вокруг АЭС. Российские оккупанты накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции. Как сообщила пресс-служба Энергоатома в Telegram, 22 августа в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков. Всего на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники.

● Возле первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго — семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду. «Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством „крепких“ орков, некоторые из них — в масках», — уточнили в Энергоатоме.

И для финала:

● Наш флаг вернется на наши земли. В День государственного флага Украины президент Владимир Зеленский заявил, что украинский стяг вернется навсегда на временно оккупированные территории. И уточнил, что украинский и крымскотатарский флаги будут и в Крыму.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.