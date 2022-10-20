Хитроумный план Генштаба РФ. Что ждет Херсон и как меняет тактику Путин 20 октября, 19:30 Эксклюзив НВ Указ Путина ввести различные уровни готовности, вплоть до военного положения на оккупированных территориях, — игра на публику (Фото:REUTERS)

России сейчас очень не помешала бы пауза в войне. Именно на это они и бьют

Обстрелами энергетической инфраструктуры Украины враг пытается сломить волю и нашей власти, и нас с вами, и заставить Украину все-таки сесть за стол переговоров на условиях России. Вот, на что текущая тактика направлена, и конца ей, к сожалению, я пока ей не вижу.

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Многие эксперты говорят, что у России скоро закончатся ракеты и дроны, однако я не вижу пока дна у этой бочки. Дело в том, что эти дроны и ракеты из Ирана идут по отдельному контракту. Недавно появилась аналитическая записка Rand corporation, где они говорят о том, что большой контракт был у Египта на закупку у России 64-х истребителей Су-35. Но Египет от этой сделки отказался, и она перешла к Ирану. То ли по бартеру Иран получит эти истребители, то ли как-то еще, но взамен они предоставляют России дроны (не только Шахед, но и более продвинутые модификации), плюс баллистические ракеты. На $5 млрд — это достаточное количество довольно дешевых и дронов, и ракет.

Это оружие хоть и не совсем технологически совершенно, но смертоносно. Поэтому нам надо настроиться на волну дальнейшей борьбы.

Построение эшелонированной системы ПВО в Украине — задача не одного года. Поэтому в скором будущем мы ее не получим. Тем более, что когда речь идет о передаче от стран НАТО техники у них имеющейся, то на примере тех же танков основным поводом отказа их передачи было то, что это ослабляет национальную оборону. Сколько едет танк, и сколько летит самолет или ракета. То есть, в отношении средств ПВО будет еще более жесткая позиция. За них они будут держаться еще крепче, чем за танки. Рассчитывать на полномасштабную ПВО нам не стоит. Только на свои силы и на то, что предоставляют вот уже сейчас.

В США появилась более решительная позиция по тому, чтобы увеличить и объемы, и темпы поставок. Маркеры есть, но говорить о чем-то физическом пока еще не приходится.

Однако это не говорит об ослаблении помощи США Украине. Речь идет как раз о том, что они как собирались, так и собираются оказывать нам помощь до победы. Правда, все по-разному понимают, что такое победа.

Больше ответов мы получаем не от Штатов, а от самой России — по тем процессам, которые там происходят. О чем идет речь?