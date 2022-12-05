Церковь Гундяева и Путина. Что ждет РПЦ, если в Украине запретят УПЦ Московского патриархата 5 декабря, 11:34

Для многих украинцев финализация с запретом деятельности УПЦ Московского патриархата является хорошей новостью. Но эта ситуация гораздо глубже и интереснее

Запрет деятельности УПЦ МП — это конец советского проекта вселенской церкви, которую создал Сталин, и трансформация её в обычную небольшую церковь без претензий на глобальность и более неспособную на вселенский охват. Ни для кого не секрет, что в СССР большинство служителей церкви были агентами КГБ. Ситуация не сильно изменилась и сегодня, когда Кремль и ФСБ используют священников УПЦ МП в интересах России на финансовой и идеологической основе. Сразу скажу, что не все служители УПЦ МП являются российскими агентами, но их количество в руководстве церкви огромное, также не секрет и то, что симпатии многих священников этого патриархата на стороне Путина. Учитывая все это, можно говорить о необходимости прекращении работы центров идеологической пропаганды Кремля, которыми стали приходы УПЦ МП.

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Но прекращение работы УПЦ МП в Украине нанесет разрушительный удар по финансовой составляющей этой структуры. После прекращения деятельности в Украине РПЦ теряет… почти 40% своей паствы и половину доходов. О половине доходов — не преувеличение. Более того, все расходы и обеспечение финансовых нужд РПЦ возьмёт на себя бюджет России и тогда РПЦ окончательно превратится в госкорпорацию с госфинансированием, как какая-то ТРК «Россия» с Соловьевым или с Киселевым.

Прекращение деятельности УПЦ МП — это конец советского проекта вселенской церкви

РПЦ станет очередной официальной, подконтрольной Кремлю, машинкой пропаганды для окучивания электората и промывки мозгов паствы. И в то же время Кремль лишается мощного ресурса по формированию общественного мнения в Украине и по влиянию на многие процессы через интеграцию УПЦ МП в местную власть или же через близкие личные отношения с представителями власти.

Кстати, большинство рядовых священников, которые сегодня служат в УПЦ МП, готовы перейти в ПЦУ и отказаться от Кирилла Гундяева, как от патриарха. Это будет не всегда моральный выбор, а скорее прагматичный, но он будет именно таким. После всего этого Кирилл войдет в историю РПЦ, как разрушитель церковного единства и патриарх-раскольник, который своими действиями и словами не только расколол церковь, но и смог потерять приходы и паству. Ведь вина за все происходящее история возложит на Кирилла и Путина, которые добились того, что РПЦ фактически кастрировали. Клеймо разорителя российской церкви уже на этих двоих. Потому что после ухода украинской части церкви, РПЦ в прежнем составе больше нет. И это точно не то, о чем мечтали Путин с Кириллом, но чего добились.

Бунта в УПЦ МП не будет. Отдельные локальные протесты будут быстро и жёстко погашены, а инициировавшие их священники заслуженно сядут, если не успеют уехать в Россию. Но и в России их не очень ждут. Там теперь денег на всех не хватает. Да, нескольких высоких сановников в России примут и обеспечат доходом. Нескольких, а остальные будут брошены на произвол. Потому что «Россия всегда бросит тебя сынок». И этих бросят. Тем более, они будут для россиян пришлыми. Но такая участь часто ожидает предателей, которые предали свою страну и служат оккупантам.

А мы будем наблюдать процесс того, как РПЦ медленно издыхает. Но это будет уже чужая проблема, и у нас нет причины переживать за церковь Гундяева и Путина.

Текст опубликован с разрешения автора

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