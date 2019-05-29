Что делать Зеленскому прямо сейчас? Сегодня, 19:22 Цей матеріал також доступний українською

Ставки слишком высоки, чтобы политические междоусобицы выходили на первый план

Владимир Зеленский популярен среди украинцев, но сложно сказать то же самое о политической элите страны. У нового президента Украины мало друзей в парламенте и правительстве. Спустя несколько дней после вступления в должность Зеленский потерпел поражение: Рада не рассмотрела его проект о выборах. Чтобы включить президентский законопроект в повестку дня, не хватило голосов, несмотря на его заявление о том, что документ стал результатом компромисса между парламентскими фракциями. Правительство встретило Зеленского волной отставок, наиболее заметная — отставка премьера Владимира Гройсмана, анонсировавшего свой поход на парламентские выборы.

Без поддержки Рады и правительства у Зеленского недостаточно рычагов влияния, чтобы продвигать собственную политическую повестку. Зеленскому нужны быстрые победы, чтобы использовать их в качестве аргументов до парламентских выборов, особенно в связи с его неопытностью.

Кажется, разлад среди украинской политической элиты имеет одно важное исключение: эксперты по экономике продолжают держать оборону. Глава Нацбанка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова пообещали продолжить свою работу, которая помогла стабилизировать экономику после кризиса 2014 года, подпитанного агрессией России. Курс на макростабилизацию, осуществляемый в соответствии с рекомендациями МВФ, подчеркивал необходимость в обеспечении независимости центробанка и соблюдении жесткой денежно-кредитной и монетарной политики. Это послужило причиной понижения инфляции и относительно стабильного курса валют, а также дало возможность для роста ВВП и предоставило Украине право на международное кредитование.

Отсутствие поддержки МВФ станет чудовищным ударом по экономике

Сохранять этот курс невероятно важно, и экономическая политика, которую выберет новый президент, определит успех и в других направлениях. Позиция Зеленского по отношению к МВФ сейчас ещё более важна, поскольку станет свидетельством его независимости от олигарха Игоря Коломойского, который предоставил новому президенту много эфирного времени на телеканале 1+1 во время избирательной кампании. Коломойский, жесткий критик МВФ, назвал эту программу «экспериментом над людьми» и предположил, что дефолт может быть полезен Украине. Большинство экспертов считают это заявление опасной ересью.

Сейчас Зеленский подтвердил поддержку программы МВФ, но не дал подробностей. Так же он назначил экс-министра финансов Александра Данилюка своим представителем на переговорах с МВФ, что ободряет, так как последний уже имеет опыт в этих переговорах и противостоял Коломойскому во время национализации ПриватБанка.

Тем не менее, было бы нереалистичным ожидать прогресса от Зеленского в области экономических реформ, если политическое противостояние продолжится. В украинской парламентско-президентской системе президент предлагает Верховной Раде кандидата на должность премьер-министра, основываясь на консультации с парламентской коалицией. Поэтому, без наличия парламентской коалиции президент не сможет начать процесс формирования нового правительства. Если нынешний премьер не станет конструктивно сотрудничать с новым президентом, досрочные парламентские выборы, анонсированные Зеленским, могут завершить политическую турбулентность и дать шанс на возобновление реформ.

Но что делать Зеленскому тем временем? Вовлечь международные и бизнес-сообщества прямо сейчас, готовясь к периоду после выборов. Новый президент, победивший на волне обещания перемен, может использовать редкий шанс провести Украину через реформы, которые были заблокированы с 2016 года. Установить верховенство права, закончить борьбу с коррупцией, вновь криминализировать незаконное обогащение, открыть рынок земли, обеспечить полную либерализацию энергетического рынка и реформировать государственные предприятия — все это важные шаги, которые нужно предпринять, чтобы успокоить инвесторов и усилить рост экономики.

Украине стоит быстрее двигаться к этим реформам, чтобы обеспечить дополнительные выплаты МВФ этой осенью. Тогда начнутся крупные выплаты по внешнему долгу, и они могут создать нагрузку на валютные резервы и фискальный баланс страны.

Президентство Зеленского может подтолкнуть страну в сторону необходимых реформ. Самый оптимистический сценарий — реформы, не требующие подтверждения парламентом, можно начать проводить раньше, если Зеленский сможет конструктивно сотрудничать с нынешним Кабмином.

Тем не менее, если хаос в политике продолжится, и Зеленский не сможет выполнить обещания, его президентство может привести к полномасштабному экономическому кризису. Самый пессимистичный сценарий — Конституционный Суд удовлетворит иск членов парламента и отменит досрочные выборы, что может послужить началом ещё трех месяцев политической неопределенности, откладывая помощь МВФ до конца этого года.

Отсутствие поддержки МВФ было бы чудовищным ударом по украинской экономике, и подорвало бы другие международные программы, а также снизило бы доверие инвесторов, спровоцировало продажу государственных облигаций, которые в настоящее время принадлежат иностранцам, ухудшая условия для выдачи еврооблигаций и, таким образом, усилило бы давление на резервы НБУ и гривну. Ставки слишком высоки для того, чтобы политические междоусобицы выходили на первый план, когда потребность общества в переменах слишком сильна, чтобы её игнорировать.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена

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