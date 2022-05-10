Семь советов для прибыльных инвестиций 10 мая, 15:15 Цей матеріал також доступний українською

Если заставите себя соблюдать эти простые и довольно скучные правила, то денег в итоге у вас будет гораздо больше, чем у многих самозванных «волков с Уолл-стрит»

(Ко дню рождения легендарного Jack Bogle)

Все хотят стать богатыми быстро и легко, и украинцы точно не исключение. Последние два года в Украине только и разговоров было, как быстро заработать на рынках ценных бумаг. И так все хорошо шло, пока в новогоднюю ночь 2022 года карета не начала превращаться в тыкву. С начала года рынки уже понесли в среднем двузначные потери, а если учесть, что большинство розничных инвесторов, послушав истории брокеров и советников о том, что акции всегда растут, покупали ценные бумаги во время ажиотажного спроса, когда цена достигала максимума, то потери у многих существенные. По оценке Morgan Stanley, розничные инвесторы, начавшие свой путь на рынке в начале 2020-го, уже потеряли все заработанные прибыли и терпят убытки. И если нынешнее падение затянется надолго, что вероятно, то оно может привести к серьезным душевным травмам в среде розничных инвесторов.

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И как в такой ситуации не вспомнить легендарного инвестора Джека Богла, родившегося 8 мая 1929 года и умершего три года назад, в возрасте 89 лет. Чем знаменит господин Богл? Тем, что в начале 70-х создал первый в мире индексный фонд (фонд, динамика стоимости которого полностью совпадает с изменениями в значении соответствующего индекса), положив начало философии инвестирования в «индекс», и основал компанию Vanguard, которая сейчас является второй крупнейшей инвестиционной компанией в мире, с активами более семи триллионов долларов США.

Интересно, что советы Богла существенно отличаются от тех, которые щедро раздавали и раздают многочисленные украинские финансовые советники, многие из которых до сих пор никак не могут понять, что ситуация уже изменилась, и стратегия инвестирования под лозунгом «рынки растут всегда», от которой все были в восторге еще год назад, сейчас может привести только к огромным потерям. Таких, как, например, у знаменитой Кэти Вуд, агрессивная инвестиционная философия которой стала вдохновляющим примером для многих украинских инвесторов в 2020 году, а флагманский фонд которой, ARK Innovation, за последний год и несколько месяцев потерял почти 70% стоимости. Не позавидуешь ее вкладчикам. Конечно, если вам 20 и у вас еще вся жизнь впереди, то нечего и переживать — еще успеете заработать. А вот если вам за 60… Хотя и в этом случае не стоит расстраиваться — после таких нервных потрясений, как потеря почти всех пенсионных сбережений, большинство людей долго не живет, поэтому и денег на пенсию вам нужно будет не много.

Но, конечно, лучше до таких испытаний не доводить, и этого можно достичь, если взять на вооружение философию великого Джека Богла, которая за последние 50 лет выдержала много взлетов и падений рынка и до сих пор остается эффективной и прибыльной. И что не менее важно — понятной и очень простой в применении. Единственный ее недостаток — на вечеринке вам не удастся похвастаться своей осведомленностью, рассказывая об опционах, фьючерсах, спредах и других достижениях финансовой инженерии. Но в итоге денег у вас точно станет больше. Итак, решайте сами, что вам лучше, а если выберете деньги, то именно вам…

Семь простых советов от Богла:

1. Все возвращается к среднему значению. Несмотря на массированную пропаганду института финансовых советников, рынки не могут постоянно расти. И если за последние 13 лет, с 2009 по 2021 год, включая, американский рынок акций демонстрировал среднюю доходность на уровне 14.7% в год, а за последние пять, с 2017 по 2021 — 19.7%, то не стоит ожидать, что в следующей пятилетке это будет 25%. За прошедшие сто лет средняя годовая доходность рынка акций США составила 10.5%, учитывая дивиденды. И из этого следует, что…

2. Ожидания должны быть реалистичными, а если они будут немного консервативными, то вообще прекрасно, ведь приятные сюрпризы всегда лучше досадных неожиданностей. Поэтому, если кто-то предлагает вам инвестировать в долгосрочные инструменты с доходностью более 10.5% в год, подвергните такие предложения сомнению и детальному анализу. Высокая доходность предполагает высокий риск, и подобная комбинация выгодна только вашему советнику, получающему процент из заработанной вами прибыли. Заработайте больше, рискнув, и советник получит больше, а если потеряете, то ему все равно консультанты не компенсируют чужие потери. Так что ориентируйтесь на 10.5% — это очень хорошая доходность, которая позволит удваивать капитал каждые семь лет. Да и альтернатив немного — до сих пор мир еще не придумал ничего более прибыльного в долгосрочной перспективе, чем рынок акций США. Во что инвестировать?

3. Купите качественное и держите. Хороший лозунг — легко сказать, но трудно осуществить, ведь поиск и выбор «качественного» требует квалификаций и ресурсов. К сожалению, статистика демонстрирует, что способность розничных (и не только) инвесторов выбирать из тысяч компаний «именно те», не так уж высока. Поэтому если анализ финансовой отчетности, чтение годовых отчетов и изучение ситуации на рынках вас не возбуждает, не доставляет удовольствия или на все это нет времени, то лучше…

4. «Покупайте стог сена, а не иглу». «Если вы покупаете индекс (инвестируете в индексный фонд) американского рынка акций, вы будете расти вместе с Америкой», — сказал Богл. Не верите в Америку, покупайте глобальный индексный фонд, больше нравится Европа или Китай — воля ваша. Современный финансовый мир предлагает тысячи инвестиционных фондов, привязанных к самым разным индексам, на любой вкус. Вместо того чтобы делать ставку на одну или несколько компаний, которые вы, как правило, покупаете по чьему-то совету, часто даже не зная, чем именно эти компании занимаются и в чем заключается их стратегия и бизнес-модель, инвестируйте деньги в «корзину» компаний, снижая риск благодаря диверсификации.

5. Бездействие — король! Звучит немного противоречиво, но это чистейшая правда. Чем меньше активности — тем больше денег у вас останется. Ведь за каждую сделку нужно платить, и чем чаще вы покупаете и продаете, тем больше заработает ваш брокер, а не вы. Так что купите и держите, помня, что…

6. Время на вашей стороне. Начинайте инвестировать, как только у вас появятся первые свободные деньги. При средней ожидаемой доходности рынка в 10.5%, если вы начнете в 20 лет и у вас будет возможность ежегодно инвестировать 1200 долларов (откладывая, например, по сто в месяц), то к 50-летнему юбилею на вашем счету будет 239 849 долларов. А если продолжите так делать до 65, когда уже уходят на пенсию, то будете иметь больше миллиона. И смотря на результат этого простого расчета, вы можете легко убедиться, что…

7. Альтернативы инвестированию не существует. Даже если ваши доллары 30 лет пролежат под матрасом целые и невредимые, а инфляция будет на уровне целевого показателя американского центрального банка в 2%, а не 8.5%, как сейчас, то их покупательная способность за 30 лет уменьшится почти вдвое. При инфляции на уровне долгосрочного среднего значения в 3.24%, покупательной способности остается не более трети.

Вот такие советы. Единственная проблема — это заставить себя соблюдать эти простые и довольно скучные правила. Но если удастся, то денег в итоге у вас будет гораздо больше, чем у многих самозванных «волков с Уолл-стрит», которые до сих пор верят, что рынки только растут.

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