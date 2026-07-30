Честно говоря, я этого не ожидал. И до сих пор нахожусь в шоке. Зе — наконец-то, наконец-то! — отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Хотя, честно говоря, этот шаг очень похож на отчаянную попытку расчистить завалы перед тем, как рухнет потолок.

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Да, конечно, сейчас многие говорят, что «все было очевидно уже несколько месяцев». Но лично для меня — нет. Положа руку на сердце: будь я на месте Зеленского (и поскольку Залужный этого тогда не сделал), я бы уволил Сырского и всю верхушку командования ВСУ еще в марте-апреле 2022 года. Хотя бы за те провалы, которые произошли до войны и в ее первые месяцы — прежде всего за фактическую потерю юга, включая Мариуполь, Мелитополь и Херсон.

Но вместо этого слону позволили четыре года крушить фарфоровую лавку, прежде чем кто-то наконец решился его пристрелить…