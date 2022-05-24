Рецепт будущего. Какой будет Украина после войны 24 мая, 17:45 Цей матеріал також доступний українською

Нам в мире можно построить уникальное сообщество, к которому будут прислушиваться, — новую Европу

Я являюсь большим фанатом возрождения Центральной Европы. В первую очередь, украинцы, которые сейчас воспринимаются как пассионарная нация, способная за себя бороться, но одновременно поддерживающая классические ценности, ценности демократии. В будущем мы все верим, что это будет верховенство права.

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Это означает, что в Центральной Европе может возникнуть мощное будущее сообщество. Я не думаю, что это будет реинкарнация Речи Посполитой, как хочет кое-кто в Польше. Да, там есть люди, которые хотят восстановить то, что было, но в контексте расширенного подхода. А я хочу, чтобы это была именно Центральная Европа, такое Триморье, которое звучало бы геополитически, поняло себя в этом мире: мы, с одной стороны, сильны и готовы бороться, а с другой — адаптивны. Это фантастические свойства для будущего.

Мы олицетворяем себя как люди, которые ценят свою землю, свой культурный код, свое понимание, но одновременно открытые миру. Мы можем быть «рецептом» будущего. Я верю, что туда войдет европейская Белоруссия, а в перспективе, может быть, и какая-то часть России. То есть это, конечно, не будет завтра или послезавтра, но почему бы нет? Я считаю, что все это обязательно перезагрузится.

Мы во многом родственны Польше. В речи, например. Вы же знаете, что самый близкий к украинскому языку — белорусский, а затем — словацкий, польский. Мы друг друга понимаем практически без проблем.

Нам в мире можно построить уникальное сообщество, к которому будут прислушиваться, — новую Европу. Это одна из целей, которую мы должны очень последовательно реализовывать. А дальше — у нас еще много желающих присоединиться. И это будет очень мощное сообщество, которое будет понимать, почему мы вместе.

Старая Европа с осторожностью ждет таких перспектив. Но я бы на месте старой Европы другими глазами посмотрел бы на это. Уже есть люди (больше в Берлине, меньше — в Париже), которые готовы посмотреть на мир другими глазами.

Путин — Кощей, сидящий в своем Кремле

Я всем стараюсь объяснить, что не будет ничего после этой войны так, как прежде. То есть будет абсолютна другая геополитика, другое восприятие, другое понимание, как создаем безопасность. Помните знаменитую фразу: Ваша безопасность — наша безопасность? Теперь эта фраза совсем по-другому звучит. Теперь мы ее не просто почувствовали, а она в нас как-то впечатывается. Это совсем другая реальность, но точно так же и для словаков.

Центральная Европа поняла: Путин, который как Кощей сидит в своем Кремле, хочет отбросить, если ему удастся, на линию 1997 года все НАТО, ему нужно постоянно что-то такое говорить, но, по словам, может начаться реальное вторжение, гибридная или не только гибридная война. Центральная Европа поняла, что должна действовать, и поняла свою силу.

Старая Европа должна как можно быстрее понять, что вместе с новой она круче в этом мире, и только вместе с новой, с этим желанием идти вперед и бороться за себя, у нее есть шанс в мировой геополитике, иначе она окажется на перифериях, обочинах на фоне большого «сотрудничества» США и Китая. Для Европы это уникальный шанс, и он может прийти в Европу из Украины.

К сожалению, далеко не все это понимают, особенно — в Париже.

Полную версию интервью Павла Климкина читайте здесь.

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