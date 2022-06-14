Налоги: платить добровольно или выбивать? 14 июня, 10:21 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Мы снова становимся на тот же путь, что и раньше

Президент в очередной художественно написанной речи призвал начать детенизацию и платить налоги. Господин министр финансов также настаивает, чтобы платили любой ценой. Даже боюсь подумать, к чему может призвать господин Г., почувствовав, какой ветер дует из властных кабинетов. Конечно, призывы со стороны руководства государства жить честно — это здорово. По крайней мере, признаем, что живем в тени, а, как известно, признание проблемы — это половина дела. Хотя, вряд ли это так в случае детенизации. Кто из украинских президентов не призывал жить честно? Все, без исключения, даже бесславный беглец Янукович. Но кто из президентов показал на примере, что такое детенизация? Тоже все, без исключения, но в украинском стиле — время от времени направляя всю мощь украинской силовой машины на обычных предпринимателей, для картинки, или на кого-то из олигархов, но только тех, кто не желал слушаться хозяина. Налоговые грехи — всегда хороший и верный способ расправиться с оппонентами.

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Когда в Украине призывают бороться с «тенью», то почему-то отцы нации всегда устремляют свой пылающий праведным гневом взгляд на малый и средний бизнес, словно именно обычные предприниматели породили страшную гидру коррупции и ни за что не желают жить честно. Государственный сектор и олигархи почему-то, как правило, остаются вне подозрений. По крайней мере, никогда не слышал никакой истории, чтобы кто-нибудь из них пострадал, разве что налоговое давление было инструментом политической расправы. И даже не могу представить, чтобы, например, господин Г. зашел в офис к кому-то из провластных олигархов или влиятельных чиновников и грозным тоном спросил: «А почему ты, такой-сякой, не платишь налоги?». А ведь все должно быть наоборот — само зло не в предпринимателях, которые пытаются выжить между революциями, девальвацией, пандемией, постоянной сменой правил, судебным бесправием, а теперь еще и войной, а в безгранично раздутом прожорливом бюрократическом аппарате, олигархах и государственных компаниях, высасывающих деньги из страны в интересах определенных лиц. Вот с них бы и начинали.

Целесообразно ли именно сейчас объявлять крестовый поход на налоги граждан?

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