Кошмарная картина будущего. Чем опасен мир с Путиным 6 марта, 18:01 Эксклюзив NV Если бы Путину удалось захватить всю Украину, масштабы гуманитарной катастрофы были бы гораздо большими (Фото:REUTERS)

Возможно, лучший способ проиллюстрировать опасность умиротворения Путина — это представить, где бы мы были сегодня, если бы Украина пала год назад

За последние 12 месяцев выдающееся сопротивление Украины российской агрессии захватило воображение наблюдающего за ней мира. Международное сообщество было поражено стойкостью украинского народа и воодушевлено его решимостью бросить вызов российскому колоссу. В то же время, вторжение идет уже второй год, и теперь все чаще звучат призывы к некоему компромиссу с Кремлем, который положил бы конец боевым действиям и фактически заморозил конфликт.

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Большинство сторонников компромиссного мира утверждают, что полная украинская победа просто нереальна, и настаивают на том, что даже плохой мир лучше, чем продолжение войны. Хотя детали часто расплывчаты, они, как правило, намекают на какую-то сделку «земля в обмен на мир», в рамках которой Украина откажется от части своей суверенной территории и обречет миллионы украинских мирных жителей на постоянную российскую оккупацию в обмен на прекращение боевых действий.

Такое принятие желаемого за действительное «удачно» недооценивает степень имперских амбиций Владимира Путина, игнорируя серьезные последствия для международной безопасности чего-то меньшего, чем решающее поражение России в Украине. Если Москва будет вознаграждена за вторжение в Украину территориальными приобретениями, наш мир станет гораздо более опасным местом для жизни. Возможно, лучший способ проиллюстрировать опасности умиротворения Путина — это представить, где бы мы были сегодня, если бы Украина действительно пала год назад.

С момента начала вторжения 24 февраля 2022 года сочетание перехваченных документов, свидетельств заключенных, сообщений российской пропаганды и поведения российских военных в оккупированных регионах Украины позволило собрать воедино довольно всеобъемлющую картину, демонстрирующую планы Путина относительно завоевания Украины. Возникает пугающая перспектива кампании геноцида, направленной не только на уничтожение украинской государственности, но и на стирание всех следов украинской национальной идентичности.

Триумф Путина дискредитировал бы демократический мир

Если бы первоначальный план вторжения Путина удался и его войска захватили Киев за три дня, как предполагалось, он сверг бы правительство и установил марионеточный режим, сформированный из прокремлевских политических сил Украины. Большая часть страны быстро попала бы под прямой военный контроль России и подверглась бы месяцам массовых арестов, казней без надлежащего судебного разбирательства и насильственных депортаций, призванных сломить всякое сопротивление. Работая с местными коллаборационистами по всей стране, российские оккупационные власти нацеливались на любого, кого считали потенциальной угрозой для Кремля.

Эта схема зверств систематически повторялась в течение последнего года в каждом регионе Украины, оккупированном войсками Путина. Международные следователи пришли к выводу, что преступления, происходящие в оккупированных регионах, являются свидетельством «просчитанного плана» по уничтожению украинской нации. «План Путина состоит в том, чтобы оккупировать Украину, подчинить украинское население российскому правлению и уничтожить украинскую идентичность. Этот план становится все более ясным по мере увеличения количества доказательств военных преступлений и продвижения наших расследований», — прокомментировал британский адвокат Уэйн Джордаш, который возглавляет команду международных юристов «Мобильное правосудие», расследующую возможные российские преступления в Украине.

Даже при том, что Россия оккупировала менее 20% территории Украины, гуманитарные последствия войны уже были катастрофическими. Десятки тысяч мирных жителей опасаются гибели, более миллиона подверглись насильственной депортации в Российскую Федерацию. Тем временем еще миллионам пришлось покинуть свои дома и переехать в другие места Украины или пересечь границу в соседние страны ЕС.

Если бы Путину удалось захватить всю Украину, масштабы гуманитарной катастрофы были бы гораздо большими. Десятки миллионов украинских беженцев хлынули бы в Европейский Союз, а непрекращающиеся акты сопротивления внутри Украины привели бы к все более жестоких и кровавым репрессиям, призванных запугать население и заставить его подчиниться. Мировая аудитория стала бы свидетелем немыслимого ранее зрелища современного геноцида, методично разворачивающегося в самом сердце Европы, и транслируемого в прямом эфире в социальных сетях.

Негативные последствия победы России в Украине, конечно, не ограничивались бы порабощенным украинским населением. Наоборот, последствия ощущались бы далеко за пределами Украины, формируя геополитический климат на долгие годы и дестабилизируя весь мир.

Самым непосредственным последствием были бы новые агрессивные войны со стороны России. Успех в Украине побудил бы Путина продолжать, а Молдавия и Казахстан были бы среди наиболее очевидных следующих целей. Рано или поздно осмелевший российский диктатор проверит приверженность НАТО делу коллективной безопасности. Действительно ли такие страны, как Франция и Германия, будут рисковать Третьей мировой войной, чтобы защитить Эстонию? Если Россию не остановят в Украине, на этот вопрос, вероятно, придется ответить всем членам НАТО в недалеком будущем. На данном этапе кажется разумным предположить, что Путина пока вовсе не удалось переубедить.

И Россия не будет единственной угрозой на горизонте. Падение Украины подорвет основные принципы глобального порядка безопасности и вдохновит другие авторитарные режимы по всему миру на собственные внешнеполитические авантюры. После успешного российского вторжения в Украину китайское нападение на Тайвань станет гораздо более вероятным, а автократы во всем мире сделают логические выводы относительно своих регионов.

Поражение Украины также могло спровоцировать беспрецедентную международную борьбу за ядерное оружие. Еще до полномасштабного вторжения Путина предшествующие восемь лет российской агрессии против Украины уже высветили безумие решения украинского правительства 1994 года в одностороннем порядке передать третий по величине ядерный арсенал в мире в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США, и Великобритании. Если бы Россия добилась своей цели по уничтожению украинской государственности, многие страны начали бы нервно поглядывать на своих соседей, а некоторые решили бы, что единственной действительно надежной гарантией безопасности является собственный ядерный арсенал.

Последствия успешного российского блицкрига в Украине оказались бы чрезвычайно разрушительными для будущего самой демократии. Триумф Путина дискредитировал бы демократический мир и оживил бы авторитарные режимы по всему миру. От Средней Азии до Балкан зачастую хрупкий демократический прогресс последних десятилетий уступил бы место новой волне авторитаризма, основанного на новых геополитических реалиях, созданных победой России на Украине. Популизм достиг бы новых высот на Западе, а ключевыми бенефициарами стали бы такие люди, как венгерский лидер Виктор Орбан.

Это кошмарное видение мира, отмеченного хронической международной нестабильностью, агрессивными войнами, распространением ядерного оружия и растущим авторитаризмом, все еще может превратиться в реальность. Россия продолжает совершать геноцид в тех частях Украины, которые находятся под ее контролем, и по-прежнему полна решимости заменить основанный на правилах международный порядок системой, в которой великие державы могут диктовать свои условия своим более слабым соседям. Единственный способ избежать этого антиутопического будущего — сделать так, чтобы попытка Путина уничтожить Украину закончилась неудачей.

У многих людей, которые в настоящее время предлагают мирные планы, вполне могут быть благие намерения, но они заблуждаются, если считают, что Путин удовлетворится относительно скромными территориальными приобретениями на востоке и юге Украины. В действительности любые уступки лишь разожгут его имперские аппетиты, одновременно убедив в фундаментальной слабости Запада. Российский диктатор уже открыто сравнивает свое вторжение с имперскими завоевательными войнами царя Петра Великого в восемнадцатом веке. Если Путина вознаградят за его агрессию в Украине, он неизбежно пойдет дальше.

Вместо того чтобы настаивать на преждевременном мире, было бы гораздо разумнее прислушаться к Украине. Никто не хочет мира больше, чем миллионы украинцев, чьи жизни были разрушены, а их страна опустошена преступным вторжением России. Поэтому особенно показательно, что сегодняшняя Украина практически не поддерживает урегулирование путем переговоров. Украинцы не питают иллюзий по поводу трудностей достижения победы. Тем не менее они также понимают природу нынешнего российского режима и признают, что, если Путин не потерпит решительного поражения, он продолжит вести войну против их страны и всего демократического мира.

К счастью, украинцы готовы воевать сами. В прошлом году их доблесть предотвратила погружение мира в новый темный век авторитарной агрессии. Все, о чем они сейчас просят, — это чтобы международное сообщество оставалось непоколебимым в их поддержке и предоставило Украине инструменты для завершения работы.

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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