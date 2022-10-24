Послезавтра: как будет восстанавливаться экономика после войны 24 октября, 14:17

Война рано или поздно закончится. И когда это произойдет, мы должны быть готовы быстро начать восстановление нашей экономики и нашего агросектора как ее ключевого звена

Помните фильм Послезавтра о глобальном экологическом апокалипсисе, когда одна часть мира страдала от засухи, а другая — столкнулась с водной стихией? Тогда люди пытались осознать реальные масштабы проблемы, но не смогли вовремя предотвратить ее ужасные последствия. Сегодня мы должны быть дальновидными и планировать то, как мы будем восстанавливаться после войны, чтобы вовремя реагировать на вызовы и предотвратить самые плохие возможные сценарии.

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Война рано или поздно окончится. И когда это произойдет, мы должны быть готовы быстро начать восстановление нашей экономики и нашего агросектора как ее ключевого звена. Для этого уже сегодня должны определить приоритеты: какие направления будут нуждаться в первоочередных инвестициях, которые позволят быстрее вернуться к довоенным показателям.

Война пришла в Украину перед началом весенней посевной, ударив по ней очень больно. Только в первые три месяца полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено 15% основного фонда сельского хозяйства. Посевные площади сократились примерно на 20%, урожай зерновых и масличных культур снизился на 40% по сравнению с показателями прошлого года. С каждым днем продолжающейся войны сельское хозяйство продолжает нести разрушительные убытки, а аграрии — терять доходы, на которые они рассчитывали.

Нам потребуется много времени для того, чтобы восстановить утраченные показатели

Что мы имеем сегодня? Частичное или полное уничтожение в отдельных регионах сельскохозяйственной техники, производств, складских помещений, скота и многолетних насаждений, сокращение экспорта, а также большое количество угодий, требующих рекультивации. По предварительным расчетам Всемирного Банка, общие потребности государственного сектора в реконструкции и восстановлении оцениваются в $18,7 млрд. При этом очевидно, что частные фермеры должны будут инвестировать гораздо больше собственных ресурсов в течение следующих лет. Первоочередные инвестиции нужно будет направлять на восстановление поврежденных активов.

Кроме того, неотложные меры необходимо будет предпринимать для стабилизации сектора орошения, дренажа и водных активов. В частности, восстановления потребуют поврежденные дамбы, оросительные каналы, набережные и здания. Специалисты Всемирного Банка предварительно оценивают общие потребности государственного сектора в реконструкции и восстановлении в $7,5 млрд для обустройства лучшей системы орошения, дренажа и защиты от наводнений.

В первую очередь инвестиции потребуется для восстановления разрушенных гидротехнических активов и водохранилищ на территориях, над которыми был восстановлен контроль, и развития их сети в других регионах для устранения нехватки ирригационных услуг для фермеров. Это позволит повысить продуктивность сельскохозяйственных культур.

Естественно, инвестиции нужны аграриям не только после окончания войны. Потребность в них существует уже сегодня для того, чтобы фермеры могли продолжать работать и обеспечивать продовольствием не только Украину, но и мир.

Поддержать оборотный капитал агропроизводителей, розничных торговцев и трейдеров может правительство через государственные коммерческие банки. Кроме того, фермерам значительно помогла бы договоренность с МФО относительно выборочного долгосрочного финансирования агрохранилищ.

До войны сельское хозяйство Украины производило 10% ВВП, обеспечивало работу 14% рабочей силы и создавало 24% общего экспорта. Вместе со снабжением ресурсов и переработкой пищевых продуктов агропродовольственная система создавала 20% ВВП и общей занятости.

Нам потребуется много времени, чтобы восстановить утраченные показатели. Мы знаем, что точно справимся, и мир нам в этом поможет, потому что от экспорта зависит доступность пищи во многих странах. Но готовиться к этому начинаем уже сегодня, не теряя ни дня и ни минуты.

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