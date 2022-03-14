Что экономисты говорят о ближайшем будущем России 14 марта, 12:55 Цей матеріал також доступний українською

В Институте международных финансов считают, что по итогам года можно ожидать сокращения ВВП на 15%

1. Падение экономики:

— JPMorgan Chase и Goldman Sachs пишут о падении ВВП в этом году на 7%.

— Bloomberg Economics — спад экономики составит 9%, а если будут введены санкции против экспорта нефти и газа (а именно это сейчас и происходит) — то и все 14%.

— в Институте международных финансов считают, что по итогам года можно ожидать сокращения ВВП на 15%.

2. Инфляция:

— в макроэкономическом опросе Центробанка экономисты ожидают инфляцию на уровне 20%.

— аналитики крупной инвесткомпании, согласившиеся дать комментарий не под запись, поскольку «все настолько ужасно, что говорить об этом небезопасно», полагают, что инфляция по итогам года выйдет за рамки 40%.

3. Кредитование

— эксперты крупной инвесткомпании считают, что объем выдачи кредитов будет близко к нулю — займы со ставкой больше 30% годовых просто никому не нужны.

4. Безработица:

Некоторые полагают, что только официальный уровень безработицы (который ниже реального) составит более 15% от экономически активного населения. И в это легко поверить, глядя, сколько крупных иностранных компаний ушло с рынка. Только у «Макдональдс», который временно закрыл рестораны, по всей стране более 62 000 сотрудников. По данным Statista, в остановивших свою деятельность на территории России компаниях, работали около 120 тысяч человек.

5. Экономическая депрессия:

— простой пример: «Автоваз» приостанавливает сборку автомобилей из-за дефицита электронных компонентов.

— у «Камаза» также проблемы с комплектующими — их поставки из Европы заморожены.

— если конвейеры заводов замирают надолго, то это грозит не только массовыми увольнениями сотрудников предприятий. Автопроизводители перестают покупать продукцию у сотен российских поставщиков, и, в частности, у тех, кто производит сталь.

— сталевары, в свою очередь, снижают заказ на коксующийся уголь и так далее.

6. Золотовалютные резервы:

— заблокировано более 50%;

— общий объем золотовалютных резервов составляет около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находятся в состоянии блокировки;

— оставшиеся состоят из золота на $133 млрд, которое низколиквидно и продать его трудно, и юаней (до $300 млрд);

— при этом США ведут диалог с Китаем о блокировке и этой части.

— ЕС вообще предлагает конфисковать часть заблокированных активов ($30 млрд).

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