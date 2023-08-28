У меня есть оптимизм по поводу будущего Донбасса. И вот почему 28 августа, 18:15

День города Донецк приходится на 27 августа. С днем рождения, родной город!

Самое интересное — с Западной Европой Донбасс связан теснее, чем любой другой регион Украины! Именно выходцы из Британии, Германии, Бельгии, Франции создали современную донецкую индустрию и положили начало тому Донбассу, который мы знаем теперь. Но наша память оказалась слишком короткой.

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Итак, немного истории:

Первые поселения на месте современного Донецка появились в VI—V вв. еках до н.э. Это были небольшие хутора и поселения скифов, которые занимались, в основном, скотоводством и земледелием.

В X—XIII в еках на этой территории жили славянские племена, которые основали здесь несколько сел и хуторов.

в 1779 году на месте современного Донецка было основано село Александровка.

Кстати, в то время эта территория на европейских картах обозначалась как земля Кальмиусских Казаков (не донских, как в своей истории пытаются показать россияне).

На европейских картах обозначалась как земля Кальмиусских Казаков







В 1869 году в селе построили первую угольную шахту, которая положила начало развитию угольной промышленности на Донбассе. в 1872 году в Александровке открыли металлургический завод. в 1874 году село Александровка переименовали в Юзовку в честь ее владельца, предпринимателя Джона Хьюза. В 1917 году Юзовка получила статус города.

Затем пришли большевики, выгнали или убили владельцев заводов и отобрали все предприятия, объявив, что это достояние молодой советской республики. В 1924 году город Юзовка был переименован в Сталино в честь советского диктатора Иосифа Сталина. в 1961 году Сталино был переименован в Донецк.

Теперь о промышленности и иностранцах:

1. Именно британец Джон Хьюз построил первый металлургический завод в регионе. Кстати, построил его всего за 9 месяцев.

2. Енакиево, сто лет назад назывался Бунге — по имени председателя правления российско-бельгийского металлургического общества, которое построило первую шахту на территории городка, а затем это же общество построило металлургический завод, известный сегодня как «Енакиевский Металлургический завод».

3. Луганский литейный завод, который дал начало городу, был построен шотландским инженером Карлом Гаскойном, который считается основателем Луганска.

4. Паровозостроительный завод и нынешний Лугансктепловоз — построил Густав Гартман из Германии.

5. Городок Новгородское, стоящий неподалеку Дзержинска, до 1950-х назывался Нью-Йорком. Несмотря на американское название, Нью-Йорк был немецким поселением. Колонией немцев-меннонитов. При участии европейских капиталистов появилась в нетронутых степях промышленность Макеевки, Константиновки, Мариуполя, Енакиево, Краматорска.

6. Еще в 1789 году императрица Екатерина II издала указ о привлечении немцев к освоению земель Приазовья. Согласно указу, переселенцы на 30 лет освобождались от уплаты налогов. Им выделялись деньги для обустройства, гарантировалась свобода вероисповедания, а также освобождались от службы в армии. Льготы способствовали тому, что на Донбассе за 75 последующих лет образовалось 68 немецких поселений.

7. Другое бывшее крупное немецкое поселение — нынешний райцентр Тельманово. Изначально он назывался Остхейм.

8. На границе Донецкой и Днепропетровской областей до 1919 года существовала колония Мариенталь. Донбасс того времени был настоящим Клондайком! Причиной такой заинтересованности в регионе со стороны европейцев были природные ресурсы и стимулы, созданные правительством. «Велосипед» никто не изобретал.

И если мы считаем, что вступления в НАТО и ЕС будет достаточно для прихода инвесторов — это большая ошибка. Они и так сегодня находятся в странах, которые в ЕС и в НАТО, плюс там работают правила и суды. Верю, что восстановление моего региона после деоккупации ждет та же судьба, что и 130 лет назад — отсутствие налогов, льготные кредиты, госгарантии.

И мы увидим новый расцвет европейского Донбасса и много иностранных инвесторов!

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