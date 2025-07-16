Это предупреждение. Что будет с долларом

Ничто не заменит доллар в ближайшее время, но ослабление его позиций все чаще становится главной темой обсуждения среди мировых инвесторов (Фото: REUTERS)

Ничто не заменит доллар в ближайшее время, но ослабление его позиций все чаще становится главной темой обсуждения среди мировых инвесторов

Более восьмидесяти лет доллар США был краеугольным камнем мировых финансов. Он был якорем глобальной экономической стабильности, средством американского влияния и часто оружием для достижения целей внешней политики. Он служил основной резервной валютой мира со времен Второй мировой войны и Бреттон-Вудского соглашения 1944 года, когда другие валюты привязали к доллару, а доллар — к золоту.

В течение десятилетий мир выбирал доллар, не очень задумываясь об этом, и это было не только благодаря непревзойденной экономической силе Америки. Большинство основных экономических игроков мира также доверяли финансовому лидерству Соединенных Штатов — их верховенству права, их институтам, их предсказуемости.

Ничто не заменит доллар в ближайшее время, но ослабление его позиций все чаще становится главной темой обсуждения среди мировых инвесторов. Это отражается на рынках.