Время покупать приближается 3 мая, 14:41 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Те, кто прячет доллары в надежном месте и не обольщается разными историями о быстром и легком заработке, оказались самыми успешными инвесторами последних месяцев

Интересно, что пандемия, как бы мы ее не ругали, оказала нам несколько ценных услуг. В первую очередь, мы научились жить и работать дистанционно, и это умение очень пригодилось во время войны и пригодится после Победы для послевоенного восстановления экономики. Не настрой мы дистанционные технологии в течение двух лет карантинов, не уверен, что украинская банковская система, страхование, сфера административных услуг и многие другие жизненно важные для страны и граждан отрасли выдержали бы шок войны. Во-вторых, сидя в коронавирусных карантинах, граждане Украины нашли наконец немного времени, чтобы разобраться, хотя бы на начальном уровне, как работают международные рынки капитала, и начали открывать брокерские счета и инвестировать свои средства в иностранные ценные бумаги.

Видео дня

Новичкам, как всегда, повезло — с начала пандемии и до конца прошлого года рынок в среднем вырос примерно вдвое, а сегмент технологических компаний, где традиционно больше неопределенности и риска, еще больше. Ну а некоторые «звезды», как, например, Tesla или Zoom, увеличили свою стоимость в пять, семь, а то и десять раз. И все это случилось менее чем за два года, в течение которых средняя доходность американского рынка превысила 40% за год. Но один из постулатов финансового инвестирования утверждает, что рано или поздно все возвращается к средним значениям. А среднее значение доходности для американского рынка акций за последние 130 лет — это 10.5% в год. Как сами видите, процесс возвращения, который, кстати, уже начался, может быть очень болезненным.

Рынок облигаций переживает худшие времена за последние 42 года. Глобальные, американские и европейские индексы, учитывающие динамику десятков тысяч разных облигаций общей стоимостью почти в сотню триллионов долларов, с начала года несут потери. Если вы откроете Bloomberg на странице, где содержится информация об облигациях, то легко убедитесь, что за первые четыре месяца года все индексы демонстрируют падение, многие из них двусмысленны. Ситуация хуже, чем в 1980 году, события которого, по выражению аналитиков, «напугали инвесторов в облигации на целое поколение». Если бы еще год назад кто-то спросил трейдеров, что делать в случае, если случится подобное, ответ был бы: «Такого не случится никогда!». И действительно, ничего подобного никогда раньше не случалось. Но все когда-нибудь бывает в первый раз.

Рынок акций не отстает… С начала года индексы уверенно двигаются «на юг»: Dow Jones (-9.2%), S&P 500 (-13.3%) и Nasdaq (-21.2%). Апрель оказался одним из худших месяцев в истории, а для Nasdaq, ориентированного на акции технологических компаний — это вообще самое печальное начало года за всю историю существования. Стоимость некоторых компаний уменьшилась в разы по сравнению с максимумами в прошлом году. И это не никому не известные маленькие рискованные стартапы, а крупные компании — Netfliх (-63%), Zoom (-70.3%), PayPal (-71.5%) и другие, чьи имена вы знаете, а услугами часто пользуетесь.

Что привело к падению в этом году? Инфляция, как следствие разрыва производственных цепочек за время пандемии, печати сумасшедшего количества денег в США и Европе и удержание их стоимости на нулевом, а то и отрицательном уровне. А еще больше — изменение политики ФРС, центрального банка США, планирующего решительно бороться с ростом цен, сокращая финансовые вливания и повышая стоимость денег. И хотя ФРС еще не начал борьбы, а только объявил о планах, которые, вероятнее всего, начнут воплощаться на практике уже с 4 мая, рынки не выдержали и началась распродажа.

Лучшей инвестицией 2022 года пока является доллар, «под матрасом«. С начала года «индекс доллара», показывающий соотношение доллара США к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк выросли на 8.0%. Так что те, кто прячет доллары в надежном месте и не обольщается разными историями о быстром и легком заработке, оказались успешными инвесторами последних месяцев.

Долго ли это продлится? Ответа на этот вопрос, как вы уже знаете, не существует. Никто в мире не знает, когда точно начнется или закончится кризис. Но нет сомнений, что рано или поздно рынки достигнут дна и начнут расти. Вечного кризиса не бывает, а нынешний — не первый и не последний.

Какова реакция инвесторов? Учитывая ситуацию, интересно наблюдать за обсуждением падения рынков в социальных сетях Украины. А точнее, при почти полном отсутствии обсуждения. Куда, интересно, подевались все те эксперты, которые советовали покупать «на все», когда цена на акции достигала исторических максимумов?! Где все инвесторы, безоглядно верившие рекомендациям и покупавшие наиболее рискованные активы, часто в кредит, даже не задумываясь над тем, что именно они покупают? Почему все наперегонки покупали акции, когда их стоимость достигала заоблачных высот и никто не хочет покупать тот же товар сейчас, когда его продают вдвое, втрое, а то и в пять раз дешевле? Потому что большинство перепутали инвестирование с азартной игрой и выбирали между «черным» и «красным», прислушиваясь к советам окружающих игровой стол вместо того, чтобы анализировать, сравнивать, думать и самостоятельно принимать решения.

Читайте также: Любомир Остапив Что делать если у вас есть деньги в банковской ячейке на территории военных действий

Что делать? Если вы вдруг узнали себя из описания в предыдущем параграфе, не беспокойтесь и не расстраивайтесь. Эта история стара как мир, и в каждый кризис и взлет рынка розничные инвесторы ведут себя одинаково. Но те, кто усваивает урок и идет дальше, учитывая ошибки, в конце концов, имеют хороший шанс заработать. И нынешнее падение, надеюсь, что оно будет продолжаться, нас этим шансом порадует. Ведь именно в такие времена, когда многие хорошие компании продаются по дешевке, и нужно покупать, на годы. И чем больше упадут рынки и чем дешевле нам удастся купить, тем больше заработаем в будущем. Но, как всегда, есть одно «но».

Что же покупать? Для тех, кто не хочет вникать в теорию и практику анализа ценных бумаг, всегда есть индексные фонды. И уже сегодня S&P 500, «корзина» из 500 крупнейших компаний, торгующихся на американских биржах, продается с дисконтом в 13% к цене на начало года. «Корзина» технологических компаний Nasdaq Composite предлагается с еще большей скидкой, в 21%. И это еще, мне кажется, не конец… А пока будете ждать дальнейшего падения, чтобы дешевле купить, держите доллар под «матрасом». История еще раз подтвердила, что это тоже не самый плохой вариант инвестиции.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.