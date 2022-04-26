Пора задуматься о личных финансах 26 апреля, 13:15 Цей матеріал також доступний українською

К сожалению, способов заставить «работать» деньги, оставшиеся в Украине, на сегодняшний день не так уж и много

В последнее время мы все активнее говорим о послевоенном восстановлении экономики, люди постепенно начинают разбираться в сути и деталях «плана Маршалла» и его возможных вариациях для Украины, а самые активные даже начинают давать Западу советы, как именно всё нужно организовать.

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Кто и куда направит поток? Некоторые персонажи, приближенные к власти, даже начали тестировать общественные настроения, заведя дискуссию о том, кого лучше посадить на «маршалльские» потоки, когда финансовые реки потекут с запада на украинскую равнину — своих, опытных и проверенных, или «наивных» иностранцев? Несомненно, вопрос важный, особенно учитывая, что финансовый поток такой силы случается лишь раз в жизни, и остаться в стороне от процесса возрождения экономики было бы для «спасителей» Родины просто непростительной оплошностью. И судя по единству чиновничьей верхушки, сохранившей у руля все тех же персонажей, что и до войны, шанс вряд ли будет упущен — осваивать бюджеты доверят проверенным кадрам.

Если уж им удается планировать масштабные военные операции, мудро наставлять многоопытных иностранных политиков, то справиться с потоком, пусть даже в десятки, а то и сотни миллиардов долларов, наверняка получится безо всяких проблем. Что же, такая карма: кто-то будет воевать и помогать армии, а кто-то решать стратегические задачи, заботясь о полноводности денежных потоков, текущих в известном направлении.

И именно поэтому, мне кажется, что нам, обычным людям, у кого не получится дотянуться до стремительных потоков «Плана Маршалла», или не захочется (к счастью, бывает и такое), наверное, как и раньше, стоит полагаться только на самих себя. А это значит, что снова пора задумываться о теме личных финансов. Хотя, предполагаю, что мы от неё далеко и не уходили, разве что обстоятельства более суровые и грозные заставляли и заставляют нас на время забывать о своих сбережениях и инвестициях.

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Мы берегли деньги для будущего, а за последние два месяца выучились жить настоящим и не заглядывать сильно вперед. Да и сейчас, к сожалению, миллионы украинцев не могут позволить себе инвестировать, даже те, кто находится в тылу и у кого есть деньги на счетах. Миллиарды гривен ждут своего часа, когда НБУ снимет существующие ограничения и разрешит, как и раньше, свободно распоряжаться честно заработанными евро, долларами и гривнами. Кстати, ни в коем случае не критикую НБУ — что касается нынешних ограничений, то Национальный банк полностью прав в своих действиях и даже достаточно либерален, учитывая сложившиеся обстоятельства.

К сожалению, способов заставить «работать» деньги, оставшиеся в Украине, на сегодняшний день не так уж и много. Что касается наличных долларов и евро, спрятанных в укромном месте, то о них, наверное, не стоит сильно беспокоиться. В ценности американской и европейских валют пока никто не сомневается, а истории о том, что им на смену придет юань или криптовалюты, точно преждевременны. Так что особых причин для волнения нет. Конечно, есть инфляция, охватившая весь мир и обесценивающая ваши наличные доллары и евро, но всё же это не так страшно, как в одночасье лишиться всего заработанного за многие годы.

Тем же, у кого доллары и евро остались на счетах в украинских банках, волноваться стоит немного больше, ведь пока трудно сказать, когда ими можно будет свободно распоряжаться. Лазейки, конечно, остались, но и они постепенно закрываются. На прошлой неделе НБУ ввел новые ограничения и теперь запрещено «спасать» гривну, покупая за неё криптовалюту или отправляя на Revolut и Wise. С валютных счетов «выводить» пока можно, но не более ста тысяч гривен в месяц. Простите мне мой консерватизм, но я запретил бы и это — а то одни воюют, а другие обналичивают…

По данным НБУ в марте украинцы сумели вывести из страны чуть менее двух миллиардов, а с начала апреля около миллиарда долларов. А потом удивляемся, чего это на границе, на въезд в Украину, многокилометровая очередь из беспошлинно купленных автомобилей класса люкс, и почему в Европе иногда начинают косо смотреть на богатых украинских «беженцев». Что же касается не очень «практичного» большинства, остающегося в Украине с валютой на счетах, то выбора нет — воюем или работаем на победу и верим, что в скором времени получим деньги обратно, именно в долларах и евро, а не по назначенному кем-то курсу, как в России.

У тех, кто остался с большими суммами в национальной валюте, выбор, к сожалению, невелик. Конечно, всегда есть возможность воспользоваться черным рынком, чтобы купить валюту или одной из схем вывода денег за границу через криптовалюты, но об этом я писать не буду. Здесь есть свои специалисты, которые в доверительной обстановке объяснят вам что и как и назовут цену за свои «спасательные услуги». Что же касается законных возможностей, то ставки по депозитам немного подросли, государство гарантирует вклады и пока держит курс, и многое будет зависеть от того, когда будет одержана победа и как пойдет процесс послевоенного восстановления.

Также есть смысл обратить внимание на военные облигации. Доходность в 11%, 3.7% и 2.5%, соответственно, в гривнах, долларах и евро, конечно, не совсем рыночная, но это точно лучше, чем держать деньги на депозите или текущем счету. Ну и, в конце концов, покупая военные облигации, вы все-таки инвестируете в победу. Да и если государство вдруг не сможет выполнить свои обязательства, во что я отказываюсь верить, то за ним последуют и банки. В этом случае потеряют все…

О любимом активе украинцев в мирное время, недвижимости, я писать не буду, вы и сами понимаете её нынешнюю ценность.

Последнее, о чем осталось сказать — иностранные инвестиции. Помню, как владельцы «котлованов», «однушек», «двушек» и «трёшек», бравируя своими высокими заработками, скептически слушали истории о международных рынках ценных бумаг. Но, как оказалось, те, кто открыл инвестиционные счета в надежных брокерских компаниях за рубежом, были полностью правы и поступили дальновидно.

Их деньги недосягаемы для российских ракет и мародеров, в отличие от квартир, домов и наличных в ячейке, и доступны из практически любой точки на планете, кроме России и ещё нескольких стран-изгоев, куда вам и ехать-то нечего. Не стану вдаваться в детальный анализ того, что происходит на рынке ценных бумаг в США и мире, об этом читайте в моей регулярной колонке на НВ Бизнес или в группе First Kyiv Investment Club, но только напомню, что за всю историю человечество не смогло придумать более доходного инвестиционного инструмента, чем рынок акций, который последние сто тридцать лет растет в среднем на 10.5% в год. А зарабатывая там, уверен, вы сможете принести Украине намного больше пользы, чем теряя деньги здесь. Так что, мечтая о «Плане Маршалла» не забывайте и о личных финансах — ведь после победы нас ждёт долгая счастливая жизнь.

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