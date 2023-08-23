Движущие силы украинской политики. Ожидать ли нам власти военных 23 августа, 11:09

Как может повлиять на движущие силы украинской политики завершение полномасштабной войны с Россией

Продолжение. Предыдущую колонку цикла «О прошлом и будущем украинской политики» читайте здесь

Специфика политического процесса в отдельных странах определяется тем, как организована власть (демократическим или авторитарным, или даже тоталитарным образом), и тем, кто и как «движет» политику, формирует систему власти и влияет на нее. Определение движущих сил политики необходимо также и для понимания логики политического процесса.

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В демократических странах определяющую роль играет политический класс (профессиональные политики и политические активисты), организованные в политические партии, представляющие различные идеологические направления или отдельные общественные группы. При этом политические партии действуют в условиях постоянного обновления власти через конкурентные выборы и на основе верховенства власти. Безусловно, на политический процесс в условиях демократии влияют разные группы интересов — от бизнеса до профсоюзов и отдельных общественных движений, но главным субъектом политического процесса являются именно политические партии.

В авторитарных и тоталитарных политических системах определяющую роль играют правящие элиты, имеющие монополию на власть. Главным политическим субъектом в таких политических системах может быть правящая партия, плотно интегрированная с государственными структурами, или армейская верхушка, или правящий клан, сформировавшийся вокруг диктатора и опирающийся на репрессивные структуры. Борьба за власть в авторитарных и тоталитарных политических системах также существует, но она осуществляется через скрытую конкуренцию различных группировок правящей элиты.

В странах, осуществляющих переход от авторитарных (тоталитарных) систем к демократии, или тех, что еще не состоялись как устойчивые и стабильные демократии, в политическом процессе противоречиво взаимодействуют между собой разные движущие силы. Их комбинация и определяет конкретно-историческую специфику политического процесса в таких странах. Именно к таким переходным и/или гибридным политическим системам относится и Украина.

Ветераны и герои войны будут во всех ведущих партиях

Политическая система независимой Украины формировалась в условиях распада Советского Союза и коммунистического порядка организации власти и экономики. И это обусловило ее особенности на этапе зарождения украинской государственности. Главными движущими силами самостоятельной украинской политики на ее начальном этапе стали экс-номенклатура (государственный и хозяйственный управленческий аппарат) и массовое общественное движение за демократию и суверенитет Украины.

Ведущая и более активная часть украинской экс-номенклатуры в условиях упадка СССР и коммунистической системы стремилась сохранить свой господствующий статус и поняла, что может фактически приватизировать Украинскую Советскую Социалистическую Республику, сделав из нее суверенное украинское государство. Это политическое течение в 1990—1991 гг. получило название «суверен-коммунисты», но после поражения ГКЧП, провозглашения независимости Украины и запрета Компартии Украины эти люди отреклись от своей коммунистической идентичности.

Массовое общественное движение за демократию и суверенитет Украины было организационно объединено как «Народный рух Украины». На тот момент это была среда, в которой одновременно рождалось гражданское общество Украины и самостоятельный политический класс независимой Украины.

Идея независимости Украины ситуативно объединила украинскую экс-номенклатуру и украинских национал-демократов, и это способствовало мирному и неконфликтному утверждению независимого украинского государства. Экс-номенклатура имела управленческий опыт и ресурсы, а национал-демократическое общественно-политическое движение было носителем идеологии самостоятельной украинской государственности и предлагало идеи реформ, которые закладывали бы основы новой политической и экономической системы.

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Стоит отметить, что именно наличие организованного массового общественного движения за демократию и суверенитет Украины отличало молодую украинскую политику от политического процесса в России и в республиках Центральной Азии, и сближало с политическим процессом в странах Балтии. Но если в странах Балтии победили и пришли к власти новые демократические силы, то в Украине до начала 2000-х гг. в политическом процессе доминировала экс-номенклатура, которая, однако, оказалась неоднородной и не сформировала авторитарного политического режима, приспособившись к условиям конкурентной демократии и пытаясь адаптировать эти условия к своим интересам.

В период президентства Леонида Кучмы сформировались и проявили свое влияние основные движущие силы украинской политики:

1. Государственная бюрократия. В первую очередь, это вертикаль исполнительной власти, включая местные государственные администрации, и силовые структуры, а также правоохранительные органы, которые напрямую или де-факто подчинялись президенту Украины. Относительно независимым было судебное сообщество, но и оно было плотно связано с государственным аппаратом, особенно с правоохранительными органами, и находилось под влиянием государственного руководства страны. Влияние государственной бюрократии на политический процесс концептуально было определено в понятии «административный ресурс».

2. Новый политический класс. Это группа людей, которые стали заниматься политикой профессионально (депутаты Верховной Рады, городские головы, те, кто получил свой властный статус на выборах, их политические команды, а также активисты новых политических партий). С самого начала возникновения и формирования этой группы она была очень неоднородной. Существенные расхождения в ее составе наблюдались не столько по партийному признаку (это был очень изменчивый признак), сколько по функциональной и статусной роли. Были представители провластного политического лагеря, который тоже был неоднородным и отражал по своей структуре конкуренцию разных кланов правящей элиты вокруг Президента Украины. С другой стороны, была оппозиционная часть политического класса, которая тоже была неоднородной, но главные линии распределения в этом сегменте были по идеологическому признаку. В 1990-е гг. сформировались два противоположных идеологических лагеря — посткоммунистические левые (коммунисты и социалисты) и национал-демократы. В этом противостоянии так называемые «партии власти» демонстрировали центристскую внеидеологичность. В 2000-е годы возникло идеологическое противостояние пророссийских и проевропейских сил. И провластную, и оппозиционную часть политического класса объединяло то, что свой властный статус эти люди получали через конкурентные выборы, и политика была смыслом и образом их жизни. Властный или оппозиционный статус мог меняться вследствие выборов и внутренней элитной политической борьбы. Главной средой формирования и дальнейшего развития нового политического класса были представительные органы власти, которые избирались на прямых выборах — Верховная Рада Украины и местные советы. Второй по значению средой формирования и дальнейшего развития нового политического класса стали политические партии, но абсолютно большая их часть не играла самостоятельной и стабильной роли, была лишь инструментом реализации интересов отдельных политических лидеров или бизнес-политических групп.

3. Крупный бизнес. В 1990-е годы в результате большой приватизации в Украине сформировался мощный предпринимательский класс. Уже во второй половине 1990-х гг. значительная часть его представителей массово пошла в политику. Депутатский мандат стал и формальным признаком элитного статуса, и гарантией неприкосновенности, а также весомым инструментом продвижения бизнес-интересов. После парламентских выборов 2002 года более половины народных депутатов Украины прямо или косвенно представляли украинский бизнес. В основном, это были представители крупного бизнеса. Эта тенденция доминировала до 2014 года, хотя и до сих пор значительную часть политической элиты нашей страны составляют представители или выходцы из бизнеса. Однако главными инструментами влияния крупного бизнеса на политический процесс были большие деньги — через финансирование влиятельных политических партий и отдельных политиков, а также контроль над наиболее популярными масс-медиа, в первую очередь, ведущими телеканалами. Это обусловило доминирование олигархических тенденций в политическом процессе Украины.

4. Гражданское общество. Массовое общественное движение за демократию и суверенитет Украины заложило основы гражданского общества независимой Украины. Открытость и демократическая модель развития Украины способствовали постепенному становлению и расширению достаточно влиятельного гражданского сообщества, которое активно осваивало опыт и практики общественной деятельности, присущие западным демократиям. С начала 2000-х годов гражданское общество Украины начало играть все более активную роль в политической жизни своей страны. Наиболее мощно это проявилось во время двух политических революций, двух больших «Майданов» — Оранжевой революции (2004 г.) и Революции Достоинства (2013−2014 гг.).

Все эти движущие силы украинской политики действовали не отдельно и параллельно, а во взаимодействии между собой, в первую очередь, с политическим классом, который принимал непосредственное участие в политическом процессе. Также осуществлялся активный кадровый взаимообмен.

Например, государственная бюрократия (административный класс) во времена президентства Леонида Кучмы неоднократно предпринимала попытки создания различных «партий власти». Но они не имели успеха, в отличие от России, где партия государственных чиновников руководит страной в интересах президента Путина и своих собственных интересах уже более 20 лет. Одновременно выходцы из системы государственного управления регулярно пополняли новый политический класс Украины, в том числе, ее оппозиционную составляющую. И наоборот, представители политического класса постоянно рекрутировались на высокие государственные должности. После Оранжевой революции и, особенно, после Революции Достоинства происходило заметное уменьшение влияния государственной бюрократии и так называемого административного ресурса на политические процессы в Украине.

Украинский бизнес также активно пополнял не только политический класс, но и высшие звенья системы государственного правления. Массовое участие предпринимательского класса в украинской политике привело к возникновению специфической гибридной группы «политиков-бизнесменов», которые одновременно занимались и политической и предпринимательской деятельностью.

Выходцы из гражданского общества активно пополняли и новый политический класс, и аппарат государственного управления. Но еще более мощно гражданское общество влияло на процесс разработки реформ, на информационную составляющую политического процесса и на вовлечение общественности в конкретные политические события.

Большая и полномасштабная война с российским нашествием привела к фактическому замораживанию внутренней политики в Украине. Ключевую роль в выработке и реализации государственной политики начала играть государственная бюрократия, на уровне центральной власти — Офис Президента Украины, отдельные министерства, а на местном уровне — военные администрации. Резко возрос авторитет военного руководства страны, которое, однако, сосредоточено на своих прямых функциях в условиях войны и дистанцируется от влияния на политический процесс.

Существенно уменьшилось влияние политического класса, особенно его оппозиционного сегмента. Это было обусловлено замораживанием публичной политики, прежде всего ее дискуссионного формата. Однако в условиях военного положения увеличилось влияние гражданского общества, которое стало выступать в роли конструктивного и приемлемого критика власти, но одновременно является и действенным партнером государства в организации сопротивления российской агрессии. Среди институтов гражданского общества резко усилились авторитет и влияние волонтерского движения. В условиях войны и замораживания публичной политики очень заметно снизилось влияние олигархического бизнеса, который, к тому же, серьезно пострадал от военных действий. В то же время, усилилось взаимодействие отраслевого бизнеса с соответствующими государственными структурами.

Как может повлиять на движущие силы украинской политики завершение полномасштабной войны с Россией?

После размораживания внутренней политики снова неизбежно возрастет влияние политического класса. С очень высокой вероятностью его состав существенно обновится за счет ветеранов войны и представителей гражданского общества, особенно его волонтерского сегмента. Влияние гражданского общества на послевоенную украинскую политику может возрасти также с помощью общественной активности ветеранов войны и волонтерского движения. Волонтерское движение и ветераны войны станут также кадровым резервом в процессе послевоенного обновления государственной бюрократии. Возможно, это приведет к усилению ее политической роли и большей самостоятельности, особенно в отношениях с Офисом Президента Украины.

Самые противоречивые процессы будут происходить с политической ролью украинского бизнеса. Возможно, сохранится тенденция дистанцирования бывшего олигархического бизнеса от прямого влияния на политику. Но отдельные олигархи могут попытаться восстановить свое политическое влияние. При этом возможна политическая активизация части крупного неолигархического и среднего бизнеса в союзе с отдельными политическими силами и частью гражданского общества для влияния на экономическую политику государства.

Многие ожидают, что после завершения нынешней большой войны в политическом процессе значительно возрастет роль армии. Социологи даже начали измерять популярность потенциальной «партии военных». Но единой «партии военных» не будет. Ветераны и герои войны будут во всех ведущих партиях. В условиях демократии и активной европейской интеграции армия как институт не будет вмешиваться в политический процесс. Если этого не произошло во время большой войны, то вряд ли произойдет после ее завершения.

Будущее послевоенной украинской политики будет определяться условиями завершения войны с Россией, внутриполитической и международной ситуацией. Пока точно можно прогнозировать лишь одно — наличие общественного запроса на качественное обновление украинской политики.

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