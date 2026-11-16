Если Путин умрет в январе 2027

Что ждет Европу, — в частности Украину, — и НАТО в таком случае? Кто возглавит Россию? Как изменится ход истории?

Сценарий на эту тему подготовил один из самых влиятельных американских аналитических центров — RAND Corporation, годовой бюджет которого превышает 460 млн долларов. Организация проводит исследования по заказу правительства США и Пентагона.

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Здесь сразу стоит отметить: аналитики RAND Corporation — не писатели-фантасты, у них совершенно иная профессия. Чтобы смоделировать ответы на поставленные вопросы, они рассчитывают вероятности и применяют специальные методологические подходы. Собственно, сценарное планирование — это одна из давно апробированных аналитических методик, наряду с теорией игр и другими инструментами стратегического анализа.

Вместо того чтобы прогнозировать единственный вариант будущего, исследователи моделируют несколько возможных сценариев, оценивают их последствия и ищут решения, которые останутся эффективными при различных обстоятельствах. Даже тогда, когда реальность пишет собственный сценарий (а так обычно и бывает).

Власть на болотах перехватит условный «генерал ФСБ»

Так вот, если через три месяца Путин умрет по естественным причинам, то с максимальной вероятностью власть на болотах перехватит высокопоставленный представитель спецслужб — условный «генерал ФСБ».

В апреле 2027 года, уже при новом президенте России, происходит заморозка войны против Украины. Однако противостояние не прекращается.

До января 2028 года новый хозяин Кремля сосредоточивается преимущественно на «внутренних проблемах»: проводит кадровые перестановки в коридорах власти, укрепляя собственные позиции.

А затем — очередная агрессия против европейских стран, которая начинается с гибридной кампании. Вероятное направление удара — Эстония.

Согласно сценарию RAND, «эстонская спецоперация» начинается в мае 2030 года. Агрессор организует протесты в Нарве. Они перерастают в беспорядки, эстонские власти пытаются восстановить порядок. Новый хозяин России под лозунгом «наших бьют» вводит войска в Нарву.

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Теперь о роли НАТО в оценках американских аналитиков. Вопреки расчетам Кремля, Альянс реагирует на агрессию, все же задействует ст. 5 Североатлантического договора и направляет войска для защиты Эстонии. Уже в июне начинаются полномасштабные боевые действия с участием российских сил и войск НАТО.

Оккупировав Нарву, новый российский диктатор объявляет операцию завершенной и предлагает Альянсу перемирие.

До января 2031 года война фактически «ставится на паузу», а всё это время продолжаются так называемые «мирные переговоры».

Общий вывод американских аналитиков: будущее европейской безопасности оказывается под вопросом, даже если «Путин умрет в январе».

Это верный вывод. Собственно, украинцы как нация давно осознали: Россия — наш извечный враг. Со всеми формами «болотной» агрессии (от гибридных до открытых военных) Киевская земля сталкивается еще со времен Юрия Долгорукого.

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Восточная угроза исчезнет лишь тогда, когда прекратит свое существование последняя в мире колониальная недоимперия. Для нас это давно не секрет, но для некоторых западных элит такая постановка вопроса до сих пор остается настоящим открытием.

Есть еще один вывод, который не вытекает напрямую из американского исследования, но который стоит сделать западным наблюдателям.

Ключ к сохранению демократической цивилизации — в решительном объединении военных и экономических усилий, в совместном противостоянии агрессору. Вместе мы должны создать новую архитектуру безопасности и обеспечить мир будущим поколениям.

Вместе мы сможем всё. Слава Украине!

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Текст опубликован с разрешения автора