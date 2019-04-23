#
Светлана Пыркало
Ну что, казалось бы, слова?
Галя Койнаш
Зеленский, вопросов еще много
Богдан Данилишин
Как реализовать аграрный потенциал страны?
Леонид Кравчук
Главный результат выборов
Спецтема: Зеленский - новый президент
Джуди Демпси - фото

Джуди Демпси

Старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги и главный редактор блога «Стратегическая Европа»

Что Brexit делает с Европой

Сегодня, 20:26
522
Цей матеріал також доступний українською

Британская сага демонстрирует неэффективность политики ЕС. И это играет в пользу России и Китая

Решение Великобритании покинуть ЕС — предполагая, что это все-таки случится — совпадает с фундаментальными геостратегическими сдвигами, которые будут иметь серьезные последствия для европейского будущего. Роль Германии станет критической в формировании ответа блока на эти трансформации. Впрочем, нельзя утверждать, что Берлин обеспечит лидерство, необходимое для взаимодействия с этими изменениями.

Изменения идут в трех направлениях. Во-первых, изнашиваются трансатлантические отношения.

Легко винить президента США Дональда Трампа в подрыве специального пакта безопасности, делавшего Европу сильной, демократической и процветающей со времен 1945-го. И даже до того, как Трамп вошел в Белый дом, европейцев критиковали за то, что они не берут на себя больше ответственности в рамках НАТО. Они принимали американские гарантии безопасности как должное.

Все эти сдвиги — частично результат деятельности самого ЕС

И речь идет не только о необходимости европейским союзникам тратить на оборону больше. Речь идет о том, как прийти к согласию в конце эры, которая длилась после 1945 года. Многосторонние институты, которые построили американцы — где опять же Запад устанавливал глобальные нормы и стандарты — потребуют радикальной перестройки. Просто задумайтесь о параличе Совета Безопасности ООН или ВТО. Ни один из них не в состоянии справиться с растущей ролью Китая или разрушительной внешней политикой России в Европе и на Ближнем Востоке.

Администрация Трампа все больше сосредотачивается на растущей конкуренции Китая в политической сфере и сфере безопасности. Но вместо того, чтобы пытаться пересмотреть американские отношения с Европой, Трамп развернул торговую войну с ЕС, будь она вокруг экспорта немецких машин в США или субсидий для Airbus. И это отнюдь не усиливает общий западный ответ Пекину.

Некоторые европейские лидеры считают, что ответить Трампу можно было бы продвижением ЕС навстречу «стратегической автономии» — и эти амбиции так же нереалистичны, как и способность Европы формулировать серьезную внешнюю политику и политику безопасности. Именно Brexit и показал, почему призывы к стратегической автономии сводятся к наивной реакции на изменения, происходящие в американской внешней политике и политике безопасности. И все потому, что Германия продолжает противиться дать Европе тот вид лидерства, которого сейчас требует ЕС.

И вот второй сдвиг, что происходит в Европе: износ франко-германских отношений, которыми правоцентристская коалиция канцлера Ангелы Меркель по сути пренебрегает. Эти отношения были двигателем европейской интеграции. Тем, на чем настаивал Эммануэль Макрон — особенно на экономических и политических фронтах — с тех пор как стал президентом Франции два года назад.

Даже если его взгляды являются анафемой для Меркель (которая боится, что большая интеграция самом деле приведет к различным скоростям внутри этого блока), она могла бы предложить несколько своих идей относительно будущего Европы. Ответ выбранной Меркель преемницы — Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая сейчас является лидером христианских демократов — на предложение Макрона была поверхностным и даже оскорбительным. Как канцлер, Меркель должна была ответить на это.

Слабость франко-германских отношений может черезвычайно нравиться некоторым другим европейским правительствам, включая Польшу и также некоторые страны Северной Европы. Им представляется, что Brexit дает Берлину и Парижу больше влияния внутри ЕС за счет меньших стран.

Но если Берлин и Париж не собираются работать вместе, чтобы дать ЕС то направление, которого он требует, чтобы противостоять геостратегическим сдвигам на глобальном уровне, а также начинать заполнять опасные пробелы в европейской политике безопасности и оборонной политике, тогда какие страны выступят вперед? ЕС слабее в результате того, что Берлин и Париж отступают. И нынешний дрейф во франко-германских отношениях играет как раз в пользу России и Китая.

Третий сдвиг состоит в том изнурительном влиянии, которое осуществляет Brexit на Европу. За последние два года этот вопрос поглотил внимание лидеров блока. И ничего не изменится в ближайшие недели или месяцы. Более того, ЕС будет весь в выборах в Европейский парламент и политической игре, которая возникнет после их результатов, когда дело дойдет до избрания новых лидеров для своих институций.

Несомненно, это станет отличной возможностью выбрать сильных людей, которые бы возглавили главные должности блока. И в Германии — а также других странах-членах — нарастает тренд защиты интересов вместо усиления роли Европейской комиссии и формирования реалистичной, последовательной внешней политики, что не предвещает ничего хорошего для тех, кто хочет видеть крепких и надежных лидеров для институтов в Брюсселе.

Короче говоря, все эти сдвиги — частично результат деятельности самого ЕС. И обвинять в европейских бедах Brexit или Трампа — все равно что перекладывать вину.

перевод   НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Джуди Демпси на Carnegie Europe. Републикация полной версии текста запрещена.

оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу   Мнения Нового Времени

Теги:   Эммануэль Макрон Ангела Меркель Китай Россия Европа Brexit

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Три новых сериала, которые не стоит пропускать. Блог Алексея Бондарева
24612
Александр Пасхавер - фото
Александр Пасхавер
В чем наша слабость
13149
Леонид Кравчук - фото
Леонид Кравчук
Главный результат выборов
11934
Зоя Казанжи - фото
Зоя Казанжи
Десять фактов о Зеленском
46582
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Три новых сериала, которые не стоит пропускать. Блог Алексея Бондарева
24612
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Команда Зеленского, которую не показали
24148
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Да будет Украине Зеленский
110231
Иван Примаченко - фото
Иван Примаченко
Я получил все ответы от Зеленского
77769
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Результат Зеленского – это пик инфантилизма
56898

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

IT-индустрия

Сегодня, 21:02

img
Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Все, что нужно знать о скандале вокруг Samsung Galaxy Fold
Политика

Сегодня, 13:01

img
"Спасибо, лучший!" Как в Украине благодарят Порошенко – первым из всех уходящих президентов
Финансы

Сегодня, 08:25

img
Что происходит в судах по ПриватБанку и как на это реагируют кредиторы Украины и инвесторы