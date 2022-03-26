10 пунктов принуждения Кремля к миру 26 марта, 23:11

Чем жила страна 26 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● 10 пунктов принуждения Кремля к миру. Польша, Чехия и Словения подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Украину и положить конец войне. Об этом в своей статье для Politico рассказал польский премьер Матеуш Моравецкий.

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Лидеры трех стран предлагают следующие пункты «для спасения Украины»: отключение от системы SWIFT всех российских банков; политика предоставления убежища российским солдатам, отказавшимся воевать в Украине; полное прекращение российской пропаганды в Европе; блокировка российских кораблей в европейских портах; закрытие автомобильного перемещения из России и в Россию; введение санкций против бизнес-окружения российских олигархов; прекращение выдачи европейских виз для всех россиян, чтобы они почувствовали последствия этой войны и «повернулись спиной к Путину»; введение санкций против всех членов правящей партии Единая Россия; запрет на экспорт в РФ любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях; исключение России из всех международных организаций.

● По словам Моравецкого, если это не остановит РФ, то нужно двигаться дальше. Он подчеркнул: если ЕС хочет восстановить мир, то российский диктатор Путин должен знать, где красная линия, которую он не может пересечь.

● Байден призвал свергнуть Путина. Президент США Джо Байден, выступая в Варшаве, заявил, что российский диктатор Путин, который цинично лжет о целях своей полномасштабной войны против Украины, не должен остаться у власти. «Он [Зеленский] еврей, семья его отца была убита во время устроенного нацистами Холокоста, а Путин имеет наглость — как и все диктаторы до него — верить, что сила породит право», — сказал американский президент.

● Байден также обратился к народу Украины, заявив, что тот борется за свою нацию и основополагающие демократические принципы, «объединяющие всех свободных людей». «Мое послание народу Украины — послание, которое я передал сегодня министру иностранных дел и министру обороны Украины… Мы с вами. И точка», — сказал он.

● В конце речи Байден заявил, что российский диктатор не должен оставаться у власти: «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти».

● Рубль превратился в пепел. Джо Байден в Варшаве заявил, что благодаря экономическим санкциям Запада рубль превратился в пепел. «Импорт энергетики России запрещен, члены семей руководителей России под санкциями, более 400 компаний под санкциями. Олигархи, которые заработали огромные прибыли вследствие коррупции, они должны разделить теперь эту боль. Более 400 лиц и компаний покинули Россию, включая даже Макдоналдс», — сказал президент США.

● Байден отметил, что теперь за один доллар можно купить 200 рублей. «Экономика России была одной из крупнейших в мире. Однако скоро она не будет входить даже в двадцатку первых», — подытожил он.

● Додавят санкциями. Украина и США на встрече руководителей внешнеполитического и оборонного ведомств обсудили дальнейшие санкции против РФ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал: говорили о том, чтобы вводить санкции не только против российских олигархов и ближайшего окружения Путина, но и против всех политических фигур РФ. Обсудили и то, как воздействовать на отдельные европейские страны, которые под разными предлогами стараются не вводить санкции.

● В США обещают наказать ряд стран и компаний, которые помогают РФ уклоняться от санкций, введенных из-за войны против Украины. Речь идет в частности об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.

● Аппетиты Кремля становятся все скромнее и скромнее. Москва заявила, что переориентирует свою так называемую операцию в Украине на восток, что меняет первоначальные планы РФ захватить Киев и большую часть страны. Переориентироваться Кремль заставили большие потери и жесткое сопротивление украинцев, отметил The Wall Street Journal.

● Как пишет издание, изменение доктрины произошло после того, как минобороны РФ объявило обновленные данные о количестве погибших в войне против Украины, более чем вдвое превышавшие предыдущие показатели. Также сигналом для Москвы стал визит президента США Джо Байдена в Польшу, подтвердивший дальнейшую поддержку Штатами Украины высокотехнологичным оружием, и встреча Байдена с американскими военными в Польше на следующий день после саммита НАТО.

А московский диктатор попытался трусливо показать Байдену собственную «силу», ударив по Львову:

● Враг ударил по Львову. Днем оккупанты нанесли по Львову два ракетных удара, предварительно, пострадали пять человек. В ГСЧС сообщили, что около 16:30 начался пожар на территории промышленного объекта для хранилища топлива. По словам главы ОВА Максима Козицкого, в 18:55 произошло еще три мощных взрыва. Жителей Львова просят оставаться в укрытиях.

● Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что в результате новых ударов сильно повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома не пострадали. Продолжается тушение пожаров.

● Оккупанты использовали запрещенные боеприпасы. В Донецкой области российские захватчики ударили из реактивных систем залпового огня Торнадо-С по жилому сектору города Красногоровка, применив запрещенные кассетные боеприпасы. Об этом сообщила Нацполиция.

● С начала войны в Украине погибли 1104 мирных жителя, 1754 получили ранения, — такие данные обнародовали в ООН.

● Славутич оккупирован. Враг освободил захваченного ранее мэра Славутича Юрия Фомичева. Сами жители города атомщиков вышли на массовую демонстрацию против оккупантов. Но в итоге Фомичев заявил, что враг захватил город, сейчас с ним идут переговоры о возможности эвакуировать жителей.

● Тростянец освобожден. Сегодня украинские защитники освободили город Тростянец в Сумской области, сообщили представители 93-ей отдельной мехбригады Холодный Яр в ФБ. Наши ребята выгнали из города «элиту» российских сухопутных войск — Кантемировскую танковую дивизию.

● ВСУ переходят в контрнаступление в Харьковской области.

● Ржавчина разъедает путинскую диктатуру. В стране-агрессоре сейчас развиваются два процесса, «разрушительных для ее авторитарного каркаса», написал Михаил Подоляк, советник главы ОП. Там пытались провести частичную мобилизацию «в самых депрессивных и молчаливых регионах», но началась паника. После этого в минобороны РФ начали утверждать, что мобилизацию организовали «украинские спецслужбы».

● Подоляк также заявил, что российская управленческая элита сейчас пытается избегать публичности, и на первый план выходят «либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез».

● Реалии «армии № 2»: саботаж и сдача в плен. «У противника огромные проблемы логистического обеспечения. Есть неединичные случаи, когда они бросают технику, где просто закончилось топливо. Также есть примеры, когда российские военные массово сдаются в плен, — рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник. — Есть подтвержденные случаи, когда, саботируя приказы российского командования, российские военные пытаются неприцельно выстрелять в сторону наших населенных пунктов весь боекомплект, чтобы поставить руководство перед фактом: мол, у нас нет оружия, топлива, пожалуйста, забирайте нас отсюда».

● В оккупированном Крыму россияне проводят мобилизацию. Мужчины призывного возраста пытаются уехать с полуострова через РФ. Об этом идет речь в отчете представительства президента Украины в АР.

● Воры, везде воры. РФ часто сталкивается с проблемой невозможности применения техники после ее расконсервации. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов. Об этом сообщила украинская разведка.

● Кремль уволил генерала. В РФ сняли с должности командующего 1-й танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк. Генерала уволили из-за громадных потерь и провала вторжения РФ в Украину.

● Агрессор в госпитале. Состояние министра обороны РФ Шойгу ухудшилось, он продолжает лечение в военном госпитале имени Бурденко. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

И для финала:

● Общины переходят в ПЦУ. Десятки общин и монастыри из разных регионов страны добровольно присоединились к ПЦУ, заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.