Крымский мост устал 22 июня, 19:45

Чем жила страна 22 июня 2023 года

● Крымский мост устал быть коллаборационистом. Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому автомобильному мосту (или даже еще одному, расположенному рядом и старшему), который соединяет оккупированную часть Херсонской области и Крым и был важным логистическим каналом армии РФ. Теперь этот путь сообщения с материковой Украиной не работает по крайней мере временно: оккупанты направили все движение через Перекопский перешеек (то есть, ощутимо ближе к линии фронта, то есть к современным средствам поражения, которыми вооружены ВСУ).

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Наталья Гуменюк, пресс-секретарь группировки Юг, так прокомментировала удары по Чонгарскому мосту: действия украинских военных направлены не на уничтожение инфраструктуры, а на разрушение логистических маршрутов российских оккупантов. «Сезон бавовны будет, сезон вообще будет горячим. Они [оккупанты в Крыму] рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут другими», — подчеркнула она.

А представитель ГУР Андрей Юсов, реагируя на это событие, заявил: «Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях. Могу только комментировать, что продолжение следует».

● Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в комментарии CNN, что «Чонгарский мост является критически важным для перемещения [российских] войск, боеприпасов и техники в Крым и из него, а также с запорожского направления».

● Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информспротив, в интервью NV назвал удар по Чонгарскому мосту, во-первых, «попыткой остановить логистическую связь с Мелитополем», а во-вторых — предупреждением для россиян о том, «что если будет нарушена эта логистика, бежать с юга Украины будет очень трудно». По его словам, Чонгарский мост повторяет судьбу Антоновского, удары по которому предшествовали освобождению Херсона.

● Пресс-секретарь Кремля Песков отказался комментировать удар по Чонгарскому мосту, — мол, «это вопрос к министерству обороны».

Тем временем оккупанты:

● Россияне дронами планировали разрушить очередную дамбу. В ночь на 22 июня в ряде областей Украины власти объявили воздушную тревогу. РФ применяла дроны-камикадзе, были пуски ракет, а также проверяют возможное применение Кинжалов, поскольку фиксировали взлеты МиГ-31. В Криворожском районе были повреждены дома в частном секторе.

Позже советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты пытались (неудачно) ударить ракетами Кинжал по дамбе в Кривом Роге, на реке Ингулец (из-за чего может затопить часть города).

● У себя в Twitter Подоляк также написал, что РФ не может удержать Энергодар Запорожской области, поэтому хочет осуществить масштабный теракт на захваченной ЗАЭС, чтобы остановить контрнаступление Украины и создать «безлюдную санитарную зону, зафиксированную на последующие годы как часть территориального статус-кво без прекращения огня».

● Кремль все подготовил для подрыва ЗАЭС. Россия рассматривает сценарий террористического акта на оккупированной ею Запорожской АЭС. По словам президента Владимира Зеленского, все лидеры знают, что происходит на ЗАЭС: Россия оккупировала станцию, прикрывает ею обстрелы соседних городов, держит там оружие и военных. «Сейчас наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной электростанции с выбросом радиации. Они всё подготовили для этого», — добавил глава государства.

Зеленский напомнил, что радиация может распространиться и на другие страны. Киев передает всю информацию и доказательства международным организациям и партнерам со всего мира — Европе, США, Китаю, Бразилии, Индии, Африке, арабским странам.

● 20 июня руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что российские войска дополнительно заминировали оккупированную ими в марте прошлого года Запорожскую АЭС, в частности охладитель.

● Взрыв газа в Киеве. В ночь на 22 июня (после завершения воздушной тревоги) на левом берегу в Киеве прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, в Днепровском районе по ул. Малышко произошел взрыв газа в жилой 16-этажке. Количество пострадавших в результате взрыва, по данным ГСЧС, под вечер возросло до девяти человек. Ранее сообщалось о пяти пострадавших и трех погибших.

● Запад сохраняет оптимизм. На начальных этапах контрнаступление Украины было менее успешным, чем ожидали западные союзники, сообщили CNN два западных чиновника и высокопоставленный военный представитель США. По западным оценкам, российские линии обороны оказались хорошо укрепленными, что затрудняет их прорыв украинским силам.

Несмотря на эти заявления, официальные лица предупредили, что контрнаступление все еще находится на ранней стадии, а США и другие западные союзники «сохраняют оптимизм». Ожидается, что они, скорее всего, подождут как минимум до июля, чтобы получить более полную оценку хода контрнаступления, которое постепенно разворачивалось в течение последних нескольких недель.

● Для оккупантов история повторится? «Мы положительно оцениваем контрнаступление», но есть определенные трудности — в частности из-за того, что российские оккупанты плотно заминировали территорию, — такое заявление в интервью ВВС сделал президент Владимир Зеленский. «Шаги хотелось бы делать большими, они немного меньше, но вы знаете: тот, кто борется — победит, и тот, кто стучит в дверь, тому откроют. Поэтому в любом случае мы уверены в успехе контрнаступательных действий», — подчеркнул он.

Зеленский привел в пример осеннее контрнаступление Сил обороны, когда «казалось, что это замедленный процесс, но в какой-то момент все увидели, как стремительно мы начали продвигаться вперед».

За две недели наступательной операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ВСУ освободили восемь населенных пунктов, а на Таврическом направлении продвинулись в глубину позиций противника до 7 км.

● Минус 650 оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 222 650 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 4013 (+7 за сутки), боевых бронированных машин — 7783 (+12), артсистем — 3941 (+21), РСЗО — 617 (+2), средств ПВО — 376 (+1), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 307 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3438 (+10) и многое другое.

● Шольц закрыл «открытые двери» НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности, но «развеял надежды» Киева относительно быстрого вступления в НАТО. Об этом он сообщил в своей речи в немецком парламенте. «Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию», — сказал Шольц. И добавил, что правительство Украины само признало, что страна не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война. «Поэтому я предлагаю сосредоточиться на главном приоритете в Вильнюсе, а именно — укреплении боевой мощи Украины», — завершил мысль канцлер.

По словам Шольца, Берлин и другие страны-партнеры из G7 и ЕС работают над долгосрочными гарантиями безопасности для Украины. «Наша цель — это устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины во время ее защиты от российской агрессии», — сказал он.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

● Эстония объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него войдет медицинское и противодронное оборудование, а также техника для разминирования. Кроме того, Эстония в сотрудничестве с Исландией предоставит военный госпиталь.

● Выборы — только после войны. В следующем году выборы в Украине если и будут, то только при условии окончания войны. Об этом ВВС заявил Владимир Зеленский. «Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны», — пояснил глава государства. И подчеркнул, что согласно законодательству, выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны.

Зеленский выразил надежду, что в следующем году в Украине будет мир.

Очередные парламентские выборы должны были бы состояться в октябре этого года, а президентские — весной 2024-го.

И напоследок:

● Книг из РФ и РБ не будет. Президент Владимир Зеленский все же подписал закон, запрещающий ввоз в Украину и распространение здесь книг из России и Беларуси (сначала он отказывался его визировать, ссылаясь на соответствующие рекомендации от Минюста и МИД). «Считаю закон правильным», — написал теперь глава государства в ТГ.

По словам Зеленского, текст документа направили институтам ЕС. Там должны оценить, могут ли отдельные его нормы повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации заключения Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.