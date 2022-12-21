Кто главный творец победы на Чемпионате мира для Аргентины 21 декабря, 13:06

Мы все рады феноменальной карьере Месси, но стоит отметить — триумф Аргентины был спроектирован

Мундиаль-2022 запомнится как победа гениального Месси, но на самом деле это победа многолетнего планирования и анализа вот этого человека — директора Национальных сборных Аргентины по футболу 84-летнего Сесара Луиса Менотти.

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Менотти был тренером аргентинской сборной, выигравшей чемпионат мира 1978 года, но сам по возрасту и болезням давно покинул тренерскую работу, и получил должность директора сборных.

С 1993 года главная сборная Аргентины по футболу не могла выиграть ни одного выдающегося турнира — ни Кубок Америки, ни Чемпионат мира. Казалось, собирали лучших, подбирали известных тренеров, даже самого Марадону, но ничего не удавалось, у всех были сплошные провалы. Аргентина с 1993 года четыре раза выходила в финал Кубка Америки, но все четыре раза проиграла. Лучший игрок мира Месси вместе с командой проиграл четыре чемпионата мира подряд. В 2014-м команда во главе с Месси проиграла в финале Мундиаля, в шаге от триумфа. В 2018 году казалось, что лучшие времена Месси прошли — Аргентина вылетела от Франции уже в 1/8 финала.

И казалось, такое фиаско уже ничем не исправить, сменялись поколения известных игроков, казалось, на команду во главе с Месси было наложено какое-то проклятие, что она не способна вырвать победу в главных матчах. Да и Месси в 2022 уже 35 лет, уже не та спортивная форма. Что же изменилось?

В 2018-м году уволился после провала на Мундиале очередной главный тренер сборной Хорхе Сампаоли.

И вдруг аргентинцы сделали неожиданный шаг

И вдруг аргентинцы сделали неожиданный шаг — после провала на Мундиале летом 2018-го главным тренером сборной был назначен помощник Сампаоли, Лионель Скалони. Скалони раньше в жизни никогда не был главным тренером ни одной футбольной команды, и не имел опыта самостоятельной ответственности на самом высоком уровне.

Великий Марадона, современная икона Аргентины, наложил на сборную сразу убийственное клеймо: «Скалони затолкали в сборную. Проблема в том, что завтра Скалонеискажет: я хочу ехать на Мундиаль. Нет, Сколони, нет. Ты можешь ехать на Мундиаль по мотоспорту, а на футбол — нет. Ты понимаешь меня? Меня очень раздражает, что мы должны зависеть от игрока, который не знает, может ли он вообще что-то получить, и оставляем такого тренера, как Тата Мартино, тренировать мексиканцев».

И с этим приговором согласилось на тот момент большинство разочарованных болельщиков. Скалони ничего не ответил Марадоне.

Но директор сборных Менотти считал по-другому, и его поддержка Скалони стала решающей. Скалони получил новый контракт и продолжил работу, несмотря на агрессивную критику и неприятие в обществе.

За первый год работы Скалони в 11 матчах сборной испытал 52 футболиста и каждый раз испытал новую тактическую схему. Но в 2019 году команда Скалони снова проиграла — на этот раз в полуфинале Кубка Америки Бразилии.

Во время турнира Менотти в июне 2019-го выступил накануне мачту с Бразилией в защиту Скалони и его команды с ключевой речью, определившей последовательно реализуемый стратегический курс Аргентины:

«Насчет Скалони речь не о большем или меньшем опыте. Сборная — это другой мир. Ни Кройфф, ни Гваридол не смогли бы изменить дела в сборной. Это отражает настоящее большой сложности, в которой живет Аргентина.

Есть много приспособленчества среди руководителей, которые связывают себя со сборной. Говорится одно, делается потом другое. Многие руководители сборной, которые должны поддерживать команду, не общаются с игроками хотя бы раз в неделю. Некоторые высокие руководители делают двусмысленные заявления и наносят большой вред команде.

Наша сборная не выглядела катастрофически. Некоторые аспекты матчей были приемлемыми. Да, были проблемы с контролем мяча, с выбором действий в атаке, которым не хватало глубины, внезапности, ритма, изменения скорости, чтобы добраться до штрафной. Я бы хотел, чтобы мы прошли четвертьфинал, но даже если нам придется возвращаться из Бразилии, это не внесет существенных изменений в нашу работу.

В должности тренера ты постоянно выглядишь дураком. Сборная находится как среди поселений дикарей, и сильно страдает от того, что вокруг нее крутится, независимо от результатов игры. Это мешает и игрокам, и тренеру. Надо быть честными каждый раз. А не только тогда, когда у сборной что-то идет плохо".

Менотти заявил, что для Аргентины главное не сменить в очередной раз руководителей, а понять как построить оптимальную модель игры из имеющихся игроков, и пытаться последовательно реализовать долговременный план работы. То есть не искать героя-тренера, который нашел бы новую схему, а изучать игроков, и подстроить тактику под их возможности. Для этого нужно было не громкое имя тренера, а такой человек без тренерского имени как Скалони, который несколько лет изучал игроков и хорошо их понимал и имел опыт многих неудач в тренерском штабе.

Аргентина — страна с популистской и коррумпированной политикой, и только авторитет Менотти смог воплотить эту важную стратегию в действие.

И эта стратегия сработала уже через три года работы Сколони. После 18 лет неудач в 2021 году Аргентина вновь выиграла Кубок Америки, причем победила в финале в Бразилии своего крупнейшего конкурента, хозяев турнира бразильцев. Это был первый в жизни трофей Месси в сборной.

Но самое сенсационное, что это был первый в жизни тренерский трофей главного тренера Сколони!

Скалони собрал коллектив, позволивший эффективно творить Месси, и мощно взаимодействовать на поле, который сражался друг за друга. Замены реально усиливали игру. Тактика несколько раз менялась. Проигрыш Саудовской Аравии в первом матче не развалил, а наоборот сконцентрировал аргентинцев.

Конечно, зрители видят голы, мы все рады феноменальной карьере Месси, но стоит отметить — триумф Аргентины был спроектирован, это результат системной работы на перспективу, это результат формирования реалистической стратегии, качественной работы с людьми и учета их реальных возможностей, потому что большинство игроков Аргентины — это игроки второстепенных клубов, которые стали победителями только как команда.

И очень благородно Лионель Скалони после финала наконец ответил ушедшему из жизни не дожив до победы Марадоне: «Надеюсь, он наслаждается оттуда сверху».

Автор этой невероятной победы Сесар Луис Менотти фактически выиграл для своей страны третий чемпионат мира. Менотти показал, что правильный выбор главного тренера, выбор стратегии и системная работа с коллективом в современном мире очень быстро может изменить все, и в короткие сроки достичь высоких результатов и тяжелых побед. Это важный урок для каждого из нас.

Текст опубликован с разрешения автора

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