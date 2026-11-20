США якобы предложили Украине обменять отказ от северо-западной части Донецкой области на членство в НАТО, однако при этом американцы не готовы размещать в Украине свои силы. Хотя именно размещение наземных контингентов служит воплощением соответствующих гарантий, демонстрируя способность выполнять союзнические обязательства.

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Аналогичным образом, Украина стремится к получению действенных гарантий безопасности, но при этом не готова отказываться от территорий, которые она не контролирует, но которые де-юре ей принадлежат. В то же время, союзнические отношения с государством, имеющим территории с де-факто спорным статусом, сопряжены с немалыми рисками в плане вероятности втягивания в конфликт. Поэтому реальная вероятность заключения союза с таким государством не столь уж велика.

В целом, все эти разговоры совершенно оторваны от реальности. Партнеры и дальше будут минимизировать любые риски прямого столкновения с РФ, оказывая нам помощь. А линия разграничения в конечном счете пройдет там, где будет проходить линия фронта — сама по себе довольно эфемерная, — которая, в свою очередь, будет определяться способностью обществ воюющих стран функционировать и привлекать ресурсы для войны, конвертируя их в возможности ведения боевых действий.

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Текст опубликован с разрешения автора

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