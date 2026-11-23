● Зеленский готов к этому уже завтра. Украина готова к проведению возможной четырехсторонней встречи с участием Украины, Европы, США и РФ по вопросу прекращения войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы должны сделать все, чтобы обеспечить как можно скорейшее проведение четырехсторонней встречи — между Украиной, Европой, Америкой и Россией. Мы готовы сделать это буквально уже завтра», — заверил он, выступая перед немецким парламентом во время 72-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

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По словам президента, партнеры намерены попытаться организовать такую встречу до Рождества, однако украинская сторона надеется, что она состоится раньше.

В то же время:

● В Кремле говорят о «ближайшем времени». Новый раунд трехсторонних переговоров о прекращении войны в Украине может состояться в ближайшее время, сообщил российским пропагандистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако договоренностей о конкретных датах пока нет.

«Встреча состоится в ближайшее время, но пока что даты точно не определены», — сказал Песков.

● Кушнер обещает провести закрытые консультации, пока не будет согласовано всё. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер анонсировал консультации с Украиной, Европой и РФ с целью достижения «общего понимания» относительно прочного мира и архитектуры безопасности. В своём посте в X он пояснил, что гарантии безопасности для Украины «невозможно окончательно согласовать в отрыве от послевоенной архитектуры безопасности Европы», и поэтому оба вопроса должны рассматриваться вместе. «Мы стремимся к будущему, в котором Украина будет защищена, Европа — сильнее, Россия будет уверена в том, что НАТО не стремится к конфронтации, а НАТО и его партнеры будут уверены в том, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей», — уточнил зять Трампа.

Спецпредставитель президента США также сообщил, что в ближайшие недели состоятся закрытые переговоры и многосторонние дискуссии с представителями Украины, Европы и РФ. «Ничто не считается согласованным, пока не будет согласовано всё», — подчеркнул Кушнер.

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● Гарантии от НАТО в обмен на Донецкую область? Предложение переговорной команды президента США о предоставлении Украине гарантий коллективной обороны по образцу НАТО вызвало оптимизм среди некоторых европейских союзников Киева. Об этом написало издание Politico, отметив, что европейские чиновники надеются, что это предложение может свидетельствовать об изменении позиции Вашингтона в пользу Украины. Однако они, как и прежде, опасаются, что цена, которую Трамп будет требовать за это обязательство, может оказаться чрезмерно высокой.

Одной из причин, по которой некоторые в Европе серьезно относятся к предложению посланника Трампа Джареда Кушнера, является то, что он озвучил его не спонтанно. Американские чиновники обсуждали эту идею в частных беседах на протяжении нескольких месяцев. За кулисами даже велись дискуссии по поводу французского предложения о полноправном членстве Украины в НАТО, подчеркнуло Politico. Теперь цель состоит в том, чтобы в ходе следующих мирных переговоров между Россией и Украиной удалось добиться большего прогресса в вопросах прекращения огня в энергетическом секторе и в Черном море — не в последнюю очередь благодаря тому, что Европа получит место за столом переговоров. Возможно, эта встреча также состоится в Абу-Даби после 26 ноября.

Politico также подчеркнуло: европейцы четко осознают риск того, что цена такой гарантии безопасности может оказаться слишком высокой. Недавно американская сторона поинтересовалась у Украины, готова ли она отдать России весь Донбасс в обмен на полноправное членство в НАТО. Территория Украины — не единственный вопрос, который поднимается на этих переговорах. В частности, Кушнер также подчеркивает необходимость пересмотра всей системы безопасности, действовавшей в Европе до войны РФ против Украины, в том числе и отношений НАТО с Москвой.

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● Так поступает супруга Трампа. Первая леди США Мелания Трамп присоединилась к переговорам между Украиной и Россией через своего давнего представителя Марка Бекмана, который в течение года налаживал контакты с российским представителем Кириллом Дмитриевым, сообщила The New York Times. Впоследствии Бекман наладил связь и с украинским переговорщиком Давидом Арахамией. Именно через эти каналы первая леди смогла вмешаться в переговоры о гуманитарном перемирии в Олешках в Херсонской области.

В настоящее время обсуждается идея нового гуманитарного перемирия под руководством Мелании Трамп…

● Накануне президент США Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях фото вместе с российским диктатором, которое он подписал «Мой друг». В то же время армия его друга в очередной раз убивала мирных жителей:

● Двое суток в Дымере. Второй день спасатели расчищают завалы полностью разрушенного в ночь на 22 ноября подъезда пятиэтажного дома в Дымере Вышгородского района Киевской области. Взрыв разрушил квартиры с первого по пятый этаж. Среди 11 погибших — малолетняя девочка, сообщили в полиции Киевской области.

Около 12:00 президент Владимир Зеленский сообщил, что до сих пор неизвестна судьба ещё двух человек. «Сейчас врачи оказывают необходимую помощь Давиду — мальчику, которого вчера спасли из-под завалов дома в Дымере. Родители сейчас находятся рядом с ним. Еще четверо раненых также находятся в больнице. Среди них — женщина, которую ночью удалось спасти; она пробыла под завалами почти 22 часа», — добавил глава государства.

● Россияне атаковали центр Киева. Российские оккупационные войска днём 23 ноября атаковали Киев. В Шевченковском районе, в центре города, в результате падения обломков горят автомобили, есть пострадавшие, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, медики госпитализировали троих пострадавших, среди них есть гражданин США. «В Шевченковском районе, в центре города, в результате падения обломков горит автомобиль. Экстренные службы направляются на место», — написал мэр.

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В Подольском районе российский дрон, по предварительным данным, попал в жилой дом, сообщил Кличко.

● Супердипстрайк. Президент Владимир Зеленский подтвердил потопление в ночь на 22 ноября у побережья Ливии в Средиземном море российского корвета Меркурий и поражение сухогруза MV ANGARA, который РФ использовала для перевозки оружия. «Наша украинская операция в ответ на российскую войну стала образцовой. Благодарю воинов Службы безопасности Украины и всех наших Сил обороны Украины, которые были задействованы для выполнения этих задач. Вчера и сегодня подробно получал доклады о ходе операции — поставленные цели достигнуты», — подчеркнул он.

Силы обороны нанесли удар с помощью морских дронов украинского производства. «Несмотря на все попытки противника противодействовать, был потоплен российский корвет Меркурий, и это один из самых новых их кораблей, его приняли на вооружение уже во время полномасштабной войны в 2023 году. Вместе с корветом был уничтожен также и боевой вертолёт Ка-27», — заявил Зеленский. Ещё одной целью стал российский сухогруз MV ANGARA: президент подчеркнул, что враг использовал его для перевозки оружия.

СБУ и Силы обороны уничтожили российский военный корвет Меркурий и поразили судно РФ, подпадающее под санкции, у ливийского порта Бенгази с помощью семи беспилотных катеров украинского производства. Их доставили в указанное место и спустили на воду с «корабля-носителя», уточнили в СБУ.

● И снова взрывы на НПЗ. Ночью в российской Перми дроны атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов — Лукойл-Пермнефтеоргсинтез. Об этом сообщил мониторинговый канал Supernova+. На территории предприятия произошли пожары. Губернатор края подтвердил повреждение «промышленного объекта» в результате атаки украинских БПЛА.

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Мощность предприятия составляет около 13 млн т нефти в год. НПЗ производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные материалы, которые обеспечивают, в частности, потребности армии РФ. Дроны атаковали этот нефтеперерабатывающий завод не впервые.

● Минус один оккупант каждые 107 секунд. Пилоты Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ с 1 по 22 ноября поразили 14 тысяч российских оккупантов, а также в четвертый раз за этот период обновили суточный рекорд — 808 раненых или уничтоженных захватчиков. То есть по одному оккупанту каждые 107 секунд суток.

Об этом написал командующий СБС ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди, который отметил, что это около 100 рефрижераторов «при плотной укладке в мешках» или более 230 грузовиков, «если в гробах и на стеллажах».

И в заключение:

● Чернышов всё глубже погружается в криминал. НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему вице-премьеру-министру по вопросам национальности в растрате бюджетных средств через фиктивное трудоустройство пяти человек. В пресс-релизе бюро говорится, что высокопоставленный чиновник организовал схему выплат лицам, которые не работали в возглавляемом им министерстве, а были личными водителями и охранниками экс-министра. К реализации схемы были привлечены два руководителя подразделений ведомства. В НАБУ не назвали фамилий, но очевидно, что речь идет об Алексее Чернышове, который также является фигурантом расследований о кооперативе Династия и операции Мидас.

Подозрения были предъявлены трем лицам: бывшему вице-премьеру (за организацию растраты имущества путем злоупотребления служебным положением и организацию служебного подлога) и руководителям подразделений министерства. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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● Депутат ВР получил семь лет. Высший антикоррупционный суд признал народного депутата Сергея Лабазюка (группа За майбутнє) виновным в попытке подкупа в ноябре 2023 года тогдашнего вице-премьера Александра Кубракова и главы Агентства восстановления Мустафы Найема. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы, сообщили в Transparency International Ukraine.

По версии следствия, Лабазюк хотел получить для подконтрольной компании Ю Ар Ди подряды на восстановительные работы на сумму свыше 1 млрд грн в Хмельницкой, Житомирской, Херсонской и Ровенской областях. За это он якобы предлагал чиновникам «откат» в размере 3−5% от стоимости контрактов. 150 тысяч долларов, упакованные в китайскую шкатулку, передали на парковке одного из киевских супермаркетов. Кубраков и Найем сами сообщили о предложении в НАБУ, поэтому все переговоры и передача денег проходили под контролем детективов.

И ещё вот что:

● Депутат Гончаренко вызывает экс-министра Федорова. Временная следственная комиссия Верховной Рады (ВСК) проголосовала за принудительный привод бывшего министра обороны Михаила Федорова на заседание 7 декабря. Его должны доставить в комиссию при участии Нацполиции. Это решение поддержали восемь из 14 членов комиссии.

По словам главы ВСК, народного депутата Алексея Гончаренко, Федорова трижды «надлежащим образом» приглашали дать показания, однако он не явился. В августе в интервью Radio NV Гончаренко объяснял, что комиссии важно заслушать Федорова по двум направлениям её работы — возможным нарушениям в сфере обороны и антикоррупционного законодательства. ВСК также расследует вопрос соблюдения прав и свобод человека во время военного положения.

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Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.