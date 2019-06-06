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Георгий Тука

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации

Четыре тезиса о договоренностях в Минске

Вчера, 14:10
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Несколько слов о «новых инициативах» в Минске

1. Что касается снятия блокады в одностороннем порядке. Не секрет, что с самого начала «Блокады Семенченко/Соболева» я выступал категорическим противником таких незаконных действий. Вместе с тем, блокада введена решением СНБО в ответ на захват террористами ряда украинских предприятий на оккупированной части Донбасса.

Согласно этому решению блокада может быть снята при следующих условиях:

 — полное прекращение огня;
 — освобождение всех заложников;
 — возвращение всех захваченных предприятий.

Что из этого выполнено? Ничего. То есть — совсем ничего! Таким образом, никаких оснований для отмены решения СНБО на этот день я не вижу. Считаю любые инициативы в этом направлении преждевременными и не взвешенными.

2. Что касается инициативы Леонида Кучмы о запрете «стрелять в ответ». При всем уважении к Кучме, как вы это себе представляете? ДРГ сепаратистов приближается к нашим позициям под прикрытием минометного огня, а наши защитники, которые ценой собственной жизни дают нам с вами возможность спокойно жить, в ответ должны вопить: «Эй, вы сюда не ходите! Нам стрелять запрещено!». Да? А параллельно военная прокуратура будет открывать производство против военных, защищавших свою жизнь? Если Кучма радовался тому, что получил обещание имплементации всех его договоренностей, то должен быть подписан соответствующий приказ. Даже в кошмарном сне не могу представить, что такой приказ будет подписан.

Странный направление получило «Минский формат»

3. Почему я не слышу отчетов о «встречных инициативах». Российские СМИ сообщили, что «власти непризнанных республик» предложили Украине снять в одностороннем порядке блокаду, и выплатить компенсации «гражданам республик» за нанесенные убытки вследствие этой блокады. Может я что-то пропустил, но такой информации о еще одной «перемоге» я от нашей стороны не услышал.

4. Так же настораживает и заявление о восстановлении водоснабжения. Вместо того, чтобы заставить террористов рассчитываться за потребленную воду, Украина и в дальнейшем предлагает предоставлять воду бесплатно, выплачивая из государственного бюджета компенсации коррумпированным компаниям, которые шантажируют власть и общество «экологической катастрофой»? Странное направление получил «минский формат».

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Леонид Кучма Минские соглашения

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