Четыре ловушки лидерства Сегодня, 18:05 125 Цей матеріал також доступний українською

Лучшие лидеры – те, кто принимает неудачи, будь то их собственные или их подчиненных

Немало книг и дискуссий посвящены тому, что лидеры должны сделать, чтобы добиться успеха. Проблема в том, что характеристик формирующих хорошего лидера настолько много, что они часто конфликтуют друг с другом. Например, некоторые лидеры громки и настойчивы, в то время как другие спокойны и сдержанны. Но что если лидерство – это не просто совокупность необходимых характеристик, а скорее, способность избегать трагических неудач, которые часто отбрасывают лидеров назад. По сути, эффективное лидерство не является набором предписанных атрибутов, а обусловлено исключением конкретного поведения.

Я встретился с некоторыми из величайших мировых лидеров и пришел к выводу, что эффективное лидерство возможно, когда лидер избегает следующего:

Делать все в одиночку. Лучшие лидеры понимают, что не смогут помочь другим, если заняты решением всех задач. Лидеры способны распознавать свои недостатки и ищут тех, кто может дополнить их слабые стороны. Люди, избегающие делать все в одиночку, создают разнообразные команды, талантливые и полные необходимых навыков, делая таким образом свою организацию максимально мощной. Они ищут новые мнения, ищут тех, кто бросает вызов их идеям и тех, кто открыт для возможностей. Принимая помощь других, лидеры расширяют спектр собственных возможностей, своего будущего и побуждают окружающих вкладывать средства в свое дело.

Великие лидеры бывают разные

Оставаться беспечным. Беззаботные лидеры не могут адаптироваться к постоянно меняющемуся миру и часто остаются позади. Лучшие лидеры находятся в ненасытном поиске знаний и путей для улучшения. Они избегают застоя любой ценой, потому что знают, что, если они будут оставаться в одном и том же месте слишком долго, их конкуренты, скорее всего, обойдут их. Они достаточно храбры, чтобы игнорировать прошлые прецеденты и фокусировать внимание на возможностях настоящего. Избегать беспечности означает постоянно стремиться к новым и новым способам совершенствования, которые позволяют лидерам непрерывно расти и быть более эффективными руководителями.

Перекладывать ответственность. Лучшие лидеры – те, кто принимает неудачи, будь то их собственные или их подчиненных. Эти лидеры считают, что оказывают непосредственное влияние на своих подчиненных, и поэтому рассматривают любой провал как свой собственный. Когда лидеры перекладывают ответственность, в ответ они получают гнев и негодование организации, но, когда берут на себя ответственность за неудачу и принимают ее как свою, это часто приводит к ещё большему уважению и лояльности подчиненных.

Игнорировать внешнюю среду. Одна из величайших ошибок, совершаемых лидерами – игнорирование внешней среды. Успешные лидеры следят за своими подчиненными и их организацией, чтобы убедиться, что все идет как надо. Они доверяют своим подчиненным выполнение задач, верят в них, но также признают необходимость проверки выполнения работы в соответствии с надлежащим стандартом. Более того, когда лидер проверяет своих подчиненных, он не боится действовать, когда понимает, что что-то не так. Лидер вмешивается, когда видит серьезную проблему, и убеждается в её решении прежде чем она станет угрозой для организации или выйдет из-под контроля. Таким образом компания может дальше продвигаться вперед.

Впрочем, великие лидеры бывают разные. От спокойного, честного стиля руководства Авраама Линкольна до буйного характера Ричарда Брэнсона, ведь лидерство не определяется набором характеристик, поэтому нельзя говорить о нём в таком ключе или таким образом обучать. Вместо этого вам следует взглянуть на четыре простых ловушки лидерства, избегать этих неудач любой ценой и разработать свой собственный уникальный стиль менеджмента, который будет подходить вам.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени