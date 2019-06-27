Черное зеркало и новые лица Вчера, 23:36 390 Цей матеріал також доступний українською ozzyman.com Фоззи: Самый спорный эпизод с Майли Сайрус ozzyman.com

Речь идет о пятом сезоне антологии Чарли Брукера, в которой этот злец рубит правду-матку

Давным-давно, пару президентов тому назад (я про приличные страны), лето для телевидения было мертвым сезоном — балом правил Голливуд, выпуская на каникулы свои самые дорогие проекты, которые не удалось поставить в рождественский график. А на телерынок выходили только пресловутые канадские детективы серии «С», остальные ждали сентября.

Потом кто-то умный решил, что незачем терять аудиторию, которая теперь потребляет контент в отрыве от домашнего экрана, и все поменялось — теперь в «лето» выходит столько интересных проектов, что еще попробуй их вписать в режим «один четверг — одна премьера». Вот и получается, что «Черное зеркало» вышло в начале июня (в районе зарплаты), а говорим о нем — в конце месяца (после аванса).

Итак, на всякий случай пара вводных для тех, кто не знает, что бывает, когда встречаются свинья и премьер-министр — речь идет о пятом сезоне антологии Чарли Брукера, в которой этот злец рубит правду-матку и всячески пугает рафинированное человечество своими социальными прогнозами, тесно связанными с современными технологиями.

По факту пятый сезон стартовал аж 28 декабря фильмом «Брандашмыг», который можно считать отдельным эпизодом, но готовился он как часть сезона. Тут поздно уже пить боржоми, разве что оценить красоту игры — только я знаю человек пять, которые официально подписались на Netflix из-за этого интерактивного эпизода, в котором зрители на нескольких сюжетных развилках выбирали, что дальше герою делать (несколькими годами ранее аналогичный ход был реализован в сериале, встроенном в игру «Quantum Break»). А скольких обратили в стрим-веру по всему миру? Что называется, принуждение к подписке.

Три остальных эпизода вышли в начале лета, и именно их количество изначально наводило на позитивный прогноз — после того, как Брукер перешел с британского четвертого канала на Netflix, количество серий «Зеркала» сразу же выросло, а качество… Сами понимаете. Тогда говорилось о том, что третий и четвертый сезоны могли бы быть и покороче. Сказано — сделано, эпизодов стало меньше, пора оценить, как это сказалось на антологии в целом.

В «Броске гадюки» снова, как и в «Брандашмыге», сюжет пляшет вокруг видеоигр. Тут важно понимать, что Брукер когда-то был гейм-обозревателем, у него опять наболело и вот вам история двух взрослых друзей, которые по вечерам рубятся по сети в римейк любимого файтинга юности. Вот только обернется это сюжетным твистом такой лихости, что впору придерживать челюсть. Отличный эпизод, в духе франшизы — дерзкий и непредсказуемый. «Хорошо, что не играю по сети», — думал я, пытаясь заснуть.

В «Осколках» бенифисит Эндрю «Мориарти» Скотт и, скажу я вам, парню давно пора на вырост — его монолог в тоннеле сыгран просто великолепно, вместе с этюдом Сары Голдберг (у бассейна, во втором сезоне «Барри») он лидирует в моем персональном рейтинге. Брукер снова тычет нас лицом в зависимость от соцсетей и делает это по обыкновению жестко. Хотя мы все равно запостим свои впечатления от него, правда?

И, наконец, «Рэйчел, Джек и Эшли-2» — самый спорный эпизод, в котором создатели попытались достучаться до тинэйджеров. Всем нужна свежая аудитория, планетарный запрос на новые лица в самом разгаре, вот нам и показывают историю мегапопулярной подростковой певицы и ее ярой поклонницы. Звезду сыграла Майли Сайрус (транзитом через Ханну Монтану) и сделала это слабенько, да и сам сюжет с тисками шоубизнеса несколько банален, как для «Черного зеркала».

Итого — на данный момент и четырех эпизодов для антологии многовато, могло быть и лучше. Хотя, будем откровенны — даже не самый сильный сезон «Черного зеркала» все равно становится событием. Потому что слишком выгоден фон — пока остальные пытаются обходить острые углы, Чарли зрит в корень. 8 из 10 с тегом ВДЖ — В Духе Жанра.

Как по мне, Брукер является одним из главных людей современности. И его главный проект, «Черное зеркало», обязательно займет место в истории, где-нибудь между колонками Джереми Кларксона и твитами Илона Маска. А почему нет? Политики мельчают, играя на понижение, медийные звезды «кардашьянят», борясь за подписчиков, а на горизонте должен быть хоть кто-то, называющий вещи своими именами.

P.S. Подскажите кто-нибудь Чарли реальный сюжет — сериал о политике оживает в отдельно взятой стране. Будет бомба.

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