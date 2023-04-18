Нужно готовиться к такому сценарию. Какой план у РФ относительно зернового коридора 18 апреля, 17:08

Среднее количество судов, прибывающих за день в три порта Одесской области в рамках «зернового коридора», — это один из индикаторов уровня военных рисков в Черноморском регионе

Сразу приведем результаты, являющиеся достаточно красноречивыми.

В сентябре 2022 года он равнялся 5,9 судов в день;

в октябре 2022 года — 5,1;

в ноябре 2022 года — 3,3;

в декабре 2022 года — 3,2 судов в день;

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в январе 2023 года — 2,8;

в феврале 2023 года — 2,5;

в марте 2023 года — 2,8;

в период 1−17 апреля 2023 года — 2,2 судов в день.

Фото: Black Sea Institute of Strategic Studies

В ноябре 2022 года произошло сокращение с 5,9 до 3,3 (почти в два раза) количества судов, получавших разрешения Совместного координационного центра в Стамбуле на выполнение рейсов в направлении украинских портов.

Это произошло после того, как 29 октября 2022 г. произошла атака воздушных и морских беспилотных аппаратов на военные корабли Черноморского флота России в Севастопольских бухтах, в результате которой несколько кораблей получили повреждения.

В тот же день Россия объявила о приостановке своего участия в «зерновом соглашении» под вымышленным ппредлогом повреждения кораблей Черноморского флота и (якобы) гражданских судов, вовлеченных в обеспечение безопасности «зернового коридора».

Последнее было стопроцентной выдумкой, поскольку ни российские военные корабли, ни вымышленные «гражданские суда» на самом деле не принимают в этом никакого участия.

Напомним, что когда ООН и Турция после этого заявили, что договоренность все равно остается в силе, и инспекторы ООН и Турции продолжили осмотр судов и предоставление им разрешений на продление движения без участия представителя РФ, Минобороны РФ объявило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе.

В период 1−17 апреля 2023 г. средний показатель составил 2,2 судов в день.

В отличие от октября-ноября 2022 года (атака дронов на Севастополь) в марте-апреле 2023 года чего-либо подобного не происходило (ракетные обстрелы Феодосии мы не относим к темам, которые могут быть связаны в искаженном воображении российских руководителей с морским трафиком).

Следовательно, причины команды из Москвы тормозить зерновой трафик — другие.

Основной из них, по нашей оценке, является приближение президентских выборов в Турции (дата выборов 14 мая 2023 почти совпадает с датой 18 мая 2023 года, до которой, как считает РФ, она согласовала продление «зернового коридора», хотя остальные участники считают, что соглашение продлено до 18 июля).

То есть РФ предупреждает, что она будет рассматривать продление соглашения в зависимости от того, останется ли на посту действующий президент Турции.

Второй (новый) акцент — выдвижение РФ на высшем уровне (устами министра иностранных дел) новых требований для продления зернового соглашения.

Напомним. Раньше это было (1) содействие экспорту российского продовольствия, которому никто не мешал, и (2) возобновление действия аммиакопровода в Одессу (он входит на территорию Украины в районе города Купянск Харьковской области — вдоль линии фронта между Харьковской и оккупированной Луганской областями. То есть возобновление перекачки аммиака по этой трубе однозначно требовало бы прекращения огня фронта).

Сегодня РФ в своих «хотелках» идет гораздо дальше, она требует:

(3) снова подключить «Россельхозбанк» к системе SWIFT;

(4) возобновить поставки в Россию сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания;

(5) разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений (это конкретизация пункта (1);

(6) снятия запрета на доступ российских судов в зарубежные порты.

Вполне понятно, что на эти требования ни Украина, ни страны, которые ввели санкции, не согласятся.

Кроме того, следует понимать, что при активизации событий на фронте (ожидаемое контрнаступление Украины) РФ сделает все возможное для прекращения работы «зернового коридора» путем срыва инспекций (что она дважды продемонстрировала в апреле 2023 года).

Итак, наша рекомендация в сложившихся условиях такова: Украина и цивилизованный мир должны быть готовы к такому сценарию.

А для этого, кроме прочего, нужно немедленно урегулировать проблемы, которые проявились в вопросах функционирования альтернативных путей через страны ЕС (как это сделать — дело специалистов зернового рынка, которыми мы не являемся, поэтому и советовать что-либо не считаем для себя возможным).

Текст публикуется с разрешения автора

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