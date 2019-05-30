Чернобыль — серпом и молотом по сердцу Вчера, 22:05 Цей матеріал також доступний українською

Атмосфера — вот главный козырь «Чернобыля»

Девятое мая — глаза бы не видели новостей, друзья детства искренне шлют праздничные видео, а я смотрю первый эпизод сериала «Чернобыль», и ногти впиваются в ладони. Від лютої ненависті. У меня, вот честно, часто получается отмотать пленку и хотя бы понять мотивацию тех, кто тоскует по СССР, но только не в этом случае. Не-а.

Чернобыль — наша боль, отрезанные ломти в каждом. Ладно, не в каждом, природа не приемлет абсолюта, но у многих присутствующих какое-то количество лет жизни будет отнято. Лет. Твоей. Жизни.

а) вследствие ошибки в испытаниях;

б) вследствие попытки скрыть масштабы угрозы;

Вот это Б, больше всего и бесит. Произошла глобальная катастрофа, а только через три дня внизу третьей полосы газет появятся шесть куцых предложений. А вы крутитесь, как хотите, проблемы индейцев империю мало волнуют — сходите с ума от слухов и догадок, собирайте вещи и бегите на вокзал.

И огромное спасибо НВО за то, что они показали, как это было. Я понимаю, что с их стороны это не благотворительность и не спецоперация, а бизнес — они продали зрителям знаковую историю. Просто на этот раз она про нас. И, будем откровенны, мы не так часто оказываемся в эпицентре планетарной повестки: Чернобыль, чуть-чуть Кличко, малость Шевченко. Где-то в таком порядке.

Ладно, хватит лирики, поговорим о сериале. Атмосфера — вот главный козырь «Чернобыля». И не хоррор, и не голливудский фильм-катастрофа с грандиозными панорамами и пафосными оркестровками, но пробирает до костей. Миньки НВО — отдельная полочка любви (открыл скобки для примеров, понял, что их очень много, закрыл скобки), выгодно отличающая их от конкурентов.

Примечаем продюсера Кэролин Штраусс, отметившуюся в большинстве уважаемых хитов НВО, и режиссера Юхана Ренка, ранее музыканта, известного как Stakka Bo (по моему скромному мнению, его альбом «The Great Blondino» идеален для автомобильных путешествий по Черкасской области, попробуйте).

Еще один швед (кстати, первыми тогда забили тревогу именно в Швеции, когда 27 мая прилетело радиоактивное облако), Стеллан Скарсгард играет Бориса Щербину, главу комиссии по ликвидации последствий аварии (через два года после Чернобыля Щербина возглавит аналогичную комиссию после землетрясения в Армении). Но на первом плане не он, а другой член комиссии, академик Валерий Легасов, которого здорово сыграл Джаред Харрис («Корона», «Террор»).

Его история и становится центральной, постепенно вбирая в себя дым нашей катастрофы. Каст в целом хорош и правдив, также стоит отметить внимание к деталям: советское прошлое пытались воспроизвести достоверно — нам-то все знакомо, от обоев и кафельной плитки до причесок и нижнего белья. Неточностей хватает (на пожарных не те каски, еще и со звездами, в кадре пластиковые окна и утепленные стены в панельках, киевские пейзажи вместо московских), равно как и преувеличений, вроде решения отрезать жителям Припяти телефонную связь или глупой сцены явления министра шахтерам.

Но, во-первых, нам ли не знать, что советофобии много не бывает, а, во-вторых, мы-то помним, что за все платят американские подписчики НВО, а по их разумению в СССР любой разговор начинался с обращения «Товарищ». Создатели искали баланс, спасибо им еще раз, могли ведь и балалайки на стенах ЧАЭС развесить.

Сериал снимали в Литве (дворы Припяти — в Вильнюсе, ЧАЭС — на закрытой ныне Игналинской станции) и Киеве. Жаль только, что первомайскую демонстрацию пустили под нож, видимо, из экономии.

И еще о недостатках — вся линия выдуманной белорусской ученой Ульяны Хомюк откровенно притянута за уши, призрак Станиславского появляется при каждой сцене с ее участием и ни капельки не верит в происходящее. Сценаристам был необходим такой персонаж, чтобы показать детали расследования, но эту проблему можно было решить как-то поизящнее.

Но, еще раз, подобные детали просто фиксирует мозг, который понимает, что на совещание у Горбачева людей с улицы не пускают, но сердце все равно учащенно бьется. Оно в ужасе от происходившего и стучит: «не забудь», «не забудь», «не забудь».

Помни, как в твой класс перевели девочку, которую родители отправили подальше из Киева. Куда смогли, хоть в Харьков. Помни, что бабушка говорила ЧернобЫль и на твои глупые вопросы отвечала, что все это — происки злых империалистов, которым дай волю — все у нас взорвут. Будто это не советская власть устроила ядерный взрыв в Харьковской области. Помни фразу «Покайся, Иваныч! Тебе скидка будет». Красные не каялись и не планируют этого делать. До сих пор. Ну, так и скидок им тоже не будет. Никогда.

Все это следует помнить и передавать дальше. Желательно, в прайм-тайм и на большом канале. Раз уж у нас не получается достучаться до собственных граждан, пусть заграница поможет — Netflix о Голодоморах, Hulu о взрыве ДнепроГЭС, Amazon — о чорних світках. Умному было бы достаточно и одного сюжета, но Плавта не принимали в пионеры.

Итого: 9 из 10 с тегом #НВ — Необходимо Видеть.

P. S. На Книжном Арсенале участники чудесного проекта Ukrainer дали шлем виртуальной реальности и отправили в нынешний Чернобыль. Уделите пять минут, не пожалеете. И не забудьте смотреть по сторонам.



P. P. S. В первом эпизоде сериала звучит оригинальная запись телефонных переговоров диспетчеров. Страшно, но необходимо послушать. Соберитесь с силами, всего минута, никакой истерики, люди делают свою работу. Просто в эту минуту наша жизнь изменилась навсегда.

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