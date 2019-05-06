Чему меня научила травма. 15 выводов об американской медицине Сегодня, 20:25 2397 Цей матеріал також доступний українською

Около трех недель я не могла пользоваться обеими руками, а любое движение правым плечом – когда одевалась, спала, пыталась работать на компьютере и т.д. – вызывало сильную боль

Выяснилось, что у меня частичный разрыв хряща и манжеты плеча, сильное воспаление и заблокировано плечо. Воспаление распространилось на правую руку, а левая начала болеть, потому что ею я пользовались в непривычных для непрофильной руки масштабах. В главных подозреваемых причинения такого вреда ходит моя собака. Закк - это 28 кг сплошных мышц и плохая привычка резко подрываться за диким животным со мной на другом конце поводка. Из этой передряги я до сих пор не выкарабкался - до полного восстановления еще далеко - но уже могу сделать несколько наблюдений.

Какое счастье иметь хорошее страхование! Ежемесячно я отдаю значительную часть своей ЗП за страховой полис на себя и свою семью. В конце прошлого года я думала найти что-то дешевле - я и сын ходим к врачу один-два раза в год - но муж уговорил меня ее оставить. Первого апреля еще и мой сын сломал руку. Без страховки мы бы, как минимум, использовали бы все наши сбережения. А так - небольшая доплата (40 долларов) за посещение врача, МРТ, рентген сына, мою физиотерапию. Кое-что, например, уколы, страховая компания покрыла полностью. Правда, мы пока не получили счет за скорую, которая забрала моего сына из школы. Машины скорой помощи в США - частные и проехаться в одной в среднем стоит полторы тысячи долларов . Надеюсь, что наша страховая компания оплатит значительную часть этой суммы. В школе вызвали скорую только тогда, когда мы дали на это разрешение - далеко не все родители смогут заплатить такие деньги. Бригада скорой, впрочем, поражала и своим оснащением и размером - приехали где-то с полдюжины медбратьев.

Страховых полисов, которые покрывают процедуры выборочно, либо не предоставляют полное покрытие - тысячи. Правильный выбрать достаточно трудно, потому что не знаешь, что с тобой может случиться. Но чем дороже полис, тем больше медицинских услуг он покрывает. Можно, как я делала годами, отдавать значительные деньги и практически не обращаться к врачам. Но если человек не имеет вообще или имеет дешевый страховой полис, то в случае серьезной болезни или травмы, это может закончиться не только проблемами со здоровьем, а и финансовой катастрофой. Две трети американцев, которые подают на банкротство, делают это из-за невозможности оплатить медицинские счета.

Страховых полисов, которые покрывают процедуры выборочно, либо не предоставляют полное покрытие - тысячи

К врачу можно ходить с удовольствием, если врач - физиотерапевт. Физиотерапия - это такое сочетание спа, спортзала и клуба по интересам. У нас есть и подростки, которые повредили колени, играя в футбол, и старики, испытывающие ограничения, вызванные дегенерацией мышц. Кстати, с "собака-травмой" я не одна. Как выяснилось, это распространенное явление среди владельцев крупных собак.

Американская медицина заточена под иски к работодателям и страховым компаниям. В специализированной клинике (Pain and Spine Institute) кроме двух категорий - спортсмены и пенсионеры - была еще третья - мускулистые мужчины в джинсах и клетчатых рубашках, некоторые с ремнем с инструментами. Кроме медицинских, они решали еще и финансовые вопросы, подав иск к своим работодателям за травму на производстве. В этой клинике это поставлено на поток. При заполнении анкеты сразу спрашивают, кто у вас адвокат, подан ли уже иск, а чего вы ждете? Думаю, что со своим псом мне судиться нет смысла.

Большинство людей относятся к ограничениям с пониманием. На работу по рекомендации врача я не ходила неделю, но значительно большее время могла выполнять ограниченное количество функций. Было невероятно приятно, насколько с пониманием отнеслись к моей беде коллеги - ведь были такие дни, когда я не могла делать ничего другого, кроме как давать указания. Помогали все и никто не говорил, что лучше сидела бы дома. Почему не стоит делать таких предложений? Так как восстановление после травмы может длиться месяцами - так долго сидеть дома не хватит ни больничных, ни терпения. К тому же, восстановление функциональности происходит понемногу каждый день и у нас достаточно разнообразных обязанностей, чтобы подобрать те, которые я могу делать.

Надо обращать внимание на боль, но не давать ей управлять тобой. Должна признаться, что мне разделить нужно было ответственность со своей собакой. Разрывы произошли, вероятно, еще в прошлом году и они безбедно себе бы затянулись, если бы я, продукт еще советского воспитания - «умри, а до финиша дойди» - не продолжала вести очень активный образ жизни, несмотря на боль в плече.

В США отношение к боли начало меняться в 1990 году, когда в медицине ввели шкалу оценивания боли. Ранее она была просто частью жизни. Сегодня, считает доктор Дэвид Шерри, детский ревматолог, к ней приковано много внимания. Он советует американцам быть стойкими. Я думаю, правда где-то посередине. С одной стороны, я должна была обратить внимание на боль в плече. С другой, какие-то физические проблемы, если они не являются критическими, не должны стать причиной того, чтобы жизнь остановилась. Побегать с температурой по морозу вокруг дома Пентагона, ища правильный вход, - сделано. Ну не переносить же интервью, о котором мы договаривались полтора месяца. Провести эфир почти без голоса? Спроси меня как! На этот раз мне нужно провести телевизионную панель с тремя экспертами, а затем перевести полчаса эфира. Сделано одной левой (в прямом смысле), с помощью искусственного интеллекта и коллег.

Меня тогда психологически поддержала информация о том, что актриса Эмилия Кларк во время съемок «Игры престолов» пережила инсульт и две операции на мозге. Я, конечно, - не мать драконов, но, может, кого-то тоже смогу вдохновить.

Если у вас сидячая работа, позаботьтесь об эргономичном кресле. Руки бы у меня болели гораздо меньше, если бы я могла держать их на подлокотниках кресла. Но рабочее кресло у меня было на очень большого человека - до подлокотников надо было еще дотянуться.

Искусственный интеллект - к вашим услугам. Практически всю переписку в течении почти месяца я вела, пользуясь функцией голосового набора текста на телефоне. Причем делала это на трех языках. На английском сначала выходили случайные слова, но потом то ли я начала говорить четко, то искусственный интеллект приспособился к моему акценту, схватывал он почти идеально. Украинский я употребляла больше и проблем не было с самого начала. Единственное, что телефон писал «на диво», «на жаль» и «на щастя» слитно, а не по отдельно. С русским получалось странно. Чтобы я ни говорила, телефон набирал хотя бы один мат в предложении. Но со временем он понял, что я благородная барышня и прекратил материться.

Впрочем, употреблять функцию голосового набора текста в офисе с открытой планировкой - не всегда удобно. Мои коллеги в курсе не только того, с кем я договариваюсь об интервью или кого приглашаю на программу, а кто из нас - я или муж - забирает ребенка из кружка и кому мы идем на шашлыки на выходных. К тому же, коллеги не всегда сразу знали, что я обращаюсь к ним: «Извини, я думал, что ты со своим телефоном разговариваешь».

Ощущение боли существенно снижает порог терпимости к неадекватности других. Когда воспалительные процессы у меня были на пике, то я часто использовала предложение «Если вы не будете меня перебивать, я даже смогу вам ответить». Серьезно, ну сколько можно? Почему-то раньше я не обращала внимания на то, как часто люди перебивают друг друга.

Лишний раз убедилась, что нельзя судить человека по внешности. Если мой сын ходил с ярко зеленым гипсом на руке (оказывается, есть такая опция - выбрать цвет гипса), то по мне не было заметно, что руки играют преимущественно декоративную роль. Я даже лучше выгляжу, потому что больше сплю (чтобы быстрее разрывы зарастали). Мы все, какаое бы впечатление ни производили, воюем со своими драконами и следует быть друг к другу добрее и снисходительнее.

Если определенное время ничего по дому не делать, Армагеддона не произойдет. Около двух недель я не могла делать практически ничего, а в течение значительно более длительного времени - и до сих пор - мои возможности ограничены. Мой муж, который и так многое совершает, не жалуясь, взял на себя дополнительную нагрузку. Также помогла сестра, которая в одни выходные приехала из Нью-Йорка, все постирала и погладила. А некоторые вещи можно вообще не делать определенное время. Грязный пол меня очень раздражает, но я усилием воли заставила себя не обращать внимания. Не представляю, что было бы, если бы я вышла замуж за одного из тех мужчин, которые считают, что мужская работа дома - это исключительно прибивать гвозди и открывать банки. В случае болезни или травмы гвозди точно не нужны. А вот когда одновременно у мамы - травма плеча, а у сына - сломана рука, это плохое стечение обстоятельств. Три здоровые руки на трех членов семьи - это мало.

У заправок и супермаркетов, по крайней мере в нашем районе, всегда можно найти мужчин, которые за 1-2 доллара донесут и загрузят в машину продукты или заправят машину. Человек, который пакует продукты у кассы, также может донести за чаевые сумки в машину.

На собаку обижаться невозможно. Он переживает больше меня. Смотрит на меня печальными глазами и думает: «Чего это мама перестала со мной гулять?» Если среди читателей есть опытные собачники, пишите в комментариях, как его отучить от этой пагубной привычки. (Псу - четыре года).

Люди с инвалидностью - это не мы и они. Это не какая-то отдельная каста или меньшинство. Это то, что может произойти с каждым, а хотя бы временно, как у меня, произойдет почти обязательно. Создавать возможности для инвалидов вести полноценную жизнь - в интересах каждого и всего общества.

Мы, женщины, много от себя требуем в плане внешности. Не обязательно иметь талию в 60 см или идеальную кожу. Здоровое, сильное тело - вот к чему надо стремиться и чему радоваться.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике Моя Америка , передают взгляды самих авторов и не отражают позицию Голоса Америки.

Опубликовано с разрешения автора и издание

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