Переговоры с Москвой — почти бессмысленные и беспощадные 7 марта, 22:48 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 7 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Переговоры с Москвой — почти бессмысленные и беспощадные. Третий раунд переговоров Украины и России на территории Беларуси закончился, заявил их участник Михаил Подоляк, советник главы ОП. «Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», — написал он в Twitter.

● По словам Подоляка, результатов, которые бы значительно улучшали ситуацию, пока нет. Но консультации продолжатся.

Таков итог ожидаем, ведь в Кремле намерены продолжать:

● Диктатор в сознание не приходит. РФ может остановить начатую российской стороной войну «в любой момент, если Украина выполнит условия РФ». Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора. Москва требует все того же: чтобы Украина прекратила военные действия, изменила свою конституцию, закрепив нейтралитет и отказавшись от претензий на вступление в «какой-либо блок», а также признала оккупированный Крым территорией РФ и признала созданные россиянами на территории Луганской и Донецкой областей Украины «ЛДНР» независимыми государствами.

● Песков добавил, что Кремль не стремится предъявлять какие-либо дополнительные территориальные претензии к Украине и, мол, не требует сдачи Киева.

Москва вообще, судя по всему, превратилась в какой-то санаторий для высокопоставленных идиотов:

● Гей-парады в голове Кирилла. Главное лицо российской православной церкви патриарх Кирилл, во время проповеди в храме Христа Спасителя в Москве в Прощенное воскресение, высказался о войне РФ в Украине. Вторжение он прямо не поддержал, но пояснил, почему оно началось.

● Мол, некоторые силы восемь лет пытались уничтожить то, что существует на Донбассе. А там же, по словам Кирилла, «существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагают претендующие на мировую власть». Главным тестом на «пропуск» в мир «избыточного потребления, мир видимой «свободы», то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение «гей-парада».

● Московский бред. Минобороны страны-оккупанта опубликовало материалы, якобы доказывающие наличие в Украине лабораторий по производству биологического оружия. Мол, в стране расположены 15 соответствующих лабораторий: четыре из них расположены в Киеве и окрестностях, три — во Львове и еще по одной в Тернополе, Харькове, Херсоне, Одессе, Винницу, Ужгороде, Николаеве и Полтаве.

● Кремлевский диктатор извлек из формалина Януковича? Из Москвы в Минск, как раз под третий раунд переговоров Киева с представителями оккупантов, прилетел частный самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617, которым пользовался беглый экс-президент Виктор Янукович. Об этом сообщили Радио Свобода и УП со ссылкой на информированные источники в авиасфере.

● Как пишет УП, судя по предоставленной информации о перелетах борта Януковича, его самолет несколько раз в неделю летал по РФ, а затем приземлился в Беларуси. После завершения переговоров этот борт покинул Минск, отправившись в РФ.

● Эхо войны долетело до Москвы. Военных из РФ, раненых во время войны, свозят уже не только в Беларусь и Крым, но и в Москву, Воронеж, а также в Санкт-Петербург. Такое заявление сделал Руслан Левиев, основатель российской независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team. По его мнению, с начала полномасштабного вторжения в Украину было ранено не меньше 5 тыс. российских солдат, убито — больше тысячи. Это данные, которые Левиев в состоянии подтвердить.

● По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери оккупантов составили более 11 тыс.

● Николаев отстояли. Крылатая ракета РФ Калибр утром 7 марта попала в воинскую часть, где в этот момент спали солдаты. В целом, по словам Виталия Кима, главы Николаевской ОВА, по итогам дня погибли восемь человек, восемь — пропали без вести, 19 — ранены, данные по гражданским уточняются.

● «Наша арта героически отбила город. Была команда взять Николаев любой ценой. Они шли с трех направлений. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу», — рассказал Ким в вечернем видеообращении.

● Русских преступников будет судить спецтрибунал. Глава МИД Дмитрий Кулеба поддержал инициативу международного сообщества создать специальный трибунал по рассмотрению преступления российской агрессии.

Украина вместе с партнерами инициировала ряд международно-правовых процессов для привлечения агрессора к ответственности. Речь о делах в Международном суде ООН, Международном уголовном суде, Европейском суде по правам человека и других. Там рассматриваются отдельные нарушения и преступления в ходе агрессии РФ, которые являются производными главного преступления — самой вооруженной агрессии Москвы.

● В отечественном МИД заявили, что прецедент создания такого инструмента международного правосудия был в прошлом веке. В январе 1942 года в Лондоне была подписана декларация, которая заложила основы Нюрнбергского трибунала.

● 7 марта в Международном суде в Гааге начались слушания по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину. Также 39 стран обратились в Международный уголовный суд, чтобы ускорить расследование военных преступлений страны-агрессора. А 3 марта команда Офиса Прокурора Международного уголовного суда отправилась в Украину.

● Москва проигнорировала Гаагу. В Международном суде в Гааге сегодня началось слушание по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения войск московского режима в Украину. Представители Москвы на заседание не явились.

● Допрос военного преступника. Управление СБУ в Харьковской области обнародовало видео допроса 40-летнего полковника Воздушно-космических сил страны-оккупанта Максима Криштопы, замкомандира одного из авиаполков.

Следствие установило, что пилот Криштопа и штурман Олег Норин с 24 февраля по 6 марта бомбили жилые кварталы Харькова с целью убийства жителей города. Для атак они использовали неуправляемые полутонные бомбы. Действия экипажа привели к гибели восьми жителей Харькова, полному или частичному разрушению многоквартирных жилых домов, админзданий, медицинских и образовательных учреждений, общежитий. Их сбили. Криштопу отловили, а его штурман все еще скрывается.

● По словам пилота, приказ о нанесении авиаударов по Харькову и области отдал росийский генерал Олег Маковецкий, уроженец Чугуева (Харьковская область).

● Их должен знать каждый. Главное управление разведки отечественного Минобороны обнародовало список личного состава Воздушно-космических сил РФ, который наносит авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины. Перечень содержит фотографии лётчиков-оккупантов, их номера, адреса, данные документов и ссылки на аккаунты в соцсетях. С полным списком можно ознакомиться здесь.

● Подрезали крылья. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинская ПВО в 20:30 сбила над Киевом вражеский самолет. В 21:10 на окраинах города в воздушном бою сбили еще один российский самолет.

● По данным Минобороны, за 11 дней полномасштабной войны оккупанты потеряли 46 самолетов и 68 вертолетов.

● Украина начинает движение в ЕС. Заявка Украины на членство в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дни, рассказал президент Евросовета Шарль Мишель.

● Комитет постоянных представителей стран-членов уже запросил у Еврокомиссии вывод по поводу готовности Украины, Грузии и Молдовы к членству в ЕС.

● Не все европейцы готовы. Несколько стран Евросоюза отказываются от призывов блока предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов. В частности, речь идет о Германии и Нидерландах, — те хотят, чтобы сначала исполнительный орган ЕС высказал свое мнение о готовности Украины к процессу обретения членства, прежде чем принимать политическое решение.

● По словам одного из дипломатов, некоторые страны хотят сосредоточиться на практической поддержке Украины и прекращении войны, начатой РФ, «а не на процессе, который может длиться как минимум десятилетие».

● И даже порты закроют. Страны Евросоюза завершают подготовку нового пакета санкций против России. Он может быть объявлен уже 8 марта, сообщило Bloomberg. Новый пакет может включать ограничение доступа в европейские порты, санкции против кораблей, расширение санкционного списка физлиц и новые ограничения на доступ к технологиям для оборонной сферы.

● ЕС также работает над усилением режима соблюдения санкций, в том числе над ограничением того, как криптовалюты можно использовать для их обхода.

● Штаты готовы перекрыть русским поток нефтедолларов. Администрация президента США Джо Байдена размышляет над смягчением санкций против Венесуэлы для того, чтобы страна могла добывать больше нефти и продавать ее на международном рынке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ознакомленного с этим вопросом собеседника.

● По его словам, такой шаг будет направлен на сокращение глобальной зависимости от российской нефти на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и изоляцию страны-агрессора от одного из ее ключевых союзников в Южной Америке.

● Nissan говорит РФ «стоп». Nissan остановил экспорт автомобилей в РФ, а также ожидает, что вскоре производство на заводе компании в Санкт-Петербурге тоже остановится. Кроме того, японцы создали фонд в размере 2,5 млн евро для поддержки народа Украины.

И для финала:

● Военная помощь предпринимателям от Кабмина. Премьер Денис Шмыгаль представил пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны. В частности, правительство освободило от уплаты ЕСВ физлиц-предпринимателей первой и второй группы во время военного положения и в течение года после его завершения.

● Также предприятия и ФОПы третьей группы будут освобождены от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ и других вооруженных формирований (в т.ч. теробороны). Сбор уплатят за счет государства.

● Правительство отложило и уплату налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить.

● Использование РРО для всех физлиц-предпринимателей решили отсрочить.

● Кабмин отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Также установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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