Дипломатические заметки. Чем Украина раздражает старый свет 26 апреля, 23:23 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Для некоторых стран — наша новая реальность неприятна, она их очень выбивает из колеи

Засідання Асамблеї країн Союзу франкофонії. Україну офіційно запросили стати членом Міжнародної організації франкофонії. Не дивуйтеся. Це важлива міжнародна організація. Особливо в цей момент для нас, і зараз поясню чому.

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До цієї міжнародної організації - входить 88 країн світу. Тут більшості країн Європи, усі наші західні сусіди, і надважливе зараз ­- десь 20 африканських країн. (Плюс, звісно, Канада, і Катар, і Арабські Емірати, Південна Корея та декілька інших цікавих партнерів).

Наше завдання тут ­- передусім робота з країнами Африки. Один форум, де є майже вони всі, — дуже зручний для комунікації та співпраці. А нам, без зайвих слів, — потрібна їхня зброя старого радянського зразка та комплектуючі до неї.

Зброю ми готові купляти. Обговорюються непрямі та непублічні контакти через інші країни. Зброю і гроші їм дає РФ, тож ви розумієте рівень завдання. Працювати непросто.

На Асамблеї франкофонії - три години було присвячено Україні.

Яка іронія: в університеті я дуже страждала, як французька мова та модулі по ній забирають до 40% мого студентського часу, а тепер — розумію, навіщо це все було, і до чого мене готувало.

Виступали ми від України в режимі реального часу онлайн, наш спікер — Руслан Стефанчук. Одноголосно всі підтримали Україну та засудили агресію РФ. Жодна країна (навіть Вірменія, яка була присутня) не заперечила проти фактів та підтримки нас.

Найбільша наша зброя, — це наша нова щирість у політиці

Стефанчук перед виступом тоді лише повернувся з Бучі, і ці емоції зіграли велику роль, їм важливо було це почути. Оплески тривали декілька хвилин стоячи.

Правда в тому, що найбільша наша зброя, — це наша нова щирість у політиці та дипломатії. Справжні емоції, а не бюрократичні промови, енергетика Києва та всієї нашої країни, нашого спротиву, наших героїв, яку намагаємося передати особисто, персональні історії, а не фрази з новин.

Для деяких країн — ця нова дипломатична реальність неприємна, вона їх дуже вибиває з колії, вони співчувають, але чути про тримісячну вбиту дитинку не хочуть.

Ми руйнуємо часто їхні філософські дискусії за весняним келихом вина своїми історіями війни, вбивств дітей, обстрілів вокзалів та дитячих будинків, фото з Бучі, які вони вважають занадто відвертими для поважних зібрань.

Усі ці новини та відео — для них часто були фоном розмов у дорогих приватних клубах та на майданчиках елітних університетів за віскі. Тепер ця реальність занадто близька. Неприємна. Занадто поруч, занадто справжня. Реальне життя увірвалося в їх спокійний день.

Наші вимоги їм заважають. Вони все ще лише повільно прокидаються до нової реальності.

Тому поляки — нас добре розуміють, вони давно не бояться реальності, Вірменія — опускає очі, а австрійці - не хочуть чути. Тому австрієць дозволяє собі знову розмірковувати, чи «достойні ми членства в ЄС». Ця політика фейків, лицемірства та дискусій минула.

Та нічого, ми допомагаємо кожен день сприйняти світ, як він є. А офіційне запрошення від Союзу франкофонії розглянемо найближчим чином і будемо працювати далі.

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