Смотрю я на это — и, честно говоря, уже понемногу охватывает испанский стыд

Ведь диалог всё больше напоминает перепалку детворы: «А карате круче! — Нет, борьба круче!» Ну, когда дети спорят, что круче — кунг-фу или карате, — это ещё ладно. А что делать, когда подобной хернёй занимаются взрослые?

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Украина впервые в мире провела уникальную многоуровневую операцию [против Керченского моста], которая войдет в историю. Эта операция готовилась несколько месяцев; в ней были задействованы различные рода войск и спецслужбы, применявшие разнообразные силы и средства. При этом Украине вновь удалось сохранить всю операцию в тайне до последнего момента.

Многие месяцы уничтожали ПВО и РЛС на острове. Атаковали аэродромы. Собирали информацию о возможностях врага и его реакции, когда обычные и реактивные дроны заходили в район моста.

А затем различные структуры объединили усилия и провели уникальную операцию. Успешно. В зоне, закрытой РЭБом от Starlink, причем без использования Starlink. Для этого разработали отдельную систему ретрансляции, протестировали её и применили.

Так вот, уважаемые. Нет оружия, которое воюет само

Когда [сооснователь системы Дельта] Марат Утюшев говорит, что Дельту невозможно создать без интенсивно воюющей армии — ведь именно она должна задать условия и задачи, а затем эта функция должна успешно эволюционировать, превратившись в уникальный инструмент, — то же самое можно сказать и о ракетно-дроновом ударном кулаке Украины.

Это уникальная, эволюционирующая система, состоящая из разных людей, которые стали боевым организмом. Украинским организмом. С очередным невероятным успехом.

А всё это свелось к упрощению «Фламинго против Нептуна».

Так вот, уважаемые. Не существует оружия, которое воюет само по себе. За оружием всегда стоит человек. Есть даже поговорка: «Убивает не оружие, убивает человек» (конечно, если у тебя не SIG Sauer P320, но это отдельная тема).

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То, насколько успешно отработает Нептун или Фламинго, — это в первую очередь заслуга людей. То, насколько тщательно проверят техническое состояние средств. Как спланируют маршрут. Насколько качественно подавят ПВО, задействовав весь комплекс средств. Смогут ли сохранить секретность операции. И многое другое. Это система, состоящая из тысяч людей, вовлеченных в выполнение миссии.

И в Украине есть такая система, есть такие люди и есть успешные операции, доказывающие эффективность этой синергии. Мы живем в великие времена, рядом с великими людьми. Не забывайте, что именно это и стало причиной успеха.

Ведь лучшее оружие — это человек.

В данном случае — украинец. Не забудьте об этом в своих срачах, пожалуйста.

Просто осознайте, сколько людей и средств участвовало в этом [в разрушении Керченского моста]. И как разыграли партию.

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Текст опубликован с разрешения автора