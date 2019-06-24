Чем полезен госдолг Украины? Сегодня, 13:21 Цей матеріал також доступний українською

Госдолг перестал восприниматься как зло. Теперь он стал рассматриваться как важный элемент эффективной и здоровой экономической политики

В бюджете Украины на 2019 расходы, предусмотренные для погашения и обслуживания госдолга, составляют 418 млрд грн. Это почти треть госбюджета. Можно посчитать, сколько приходится госдолга на каждого гражданина страны, но не буду расстраивать читателей. Тем более что эта ситуация сейчас контролируется даже в условиях паузы в сотрудничестве с МВФ, о чем свидетельствует недавнее размещение еврооблигаций Украины на 1 млрд евро.

Если классическая школа экономики и рассматривала госдолг как временное явление и считала, что он должен быть обязательно погашен, и это было безусловным максимумом, то со времен Дж. М. Кейнса — госдолг перестал восприниматься как зло. Теперь он стал рассматриваться как важный элемент эффективной и здоровой экономической политики, направленной на поддержку совокупного спроса, обусловливающего уровень производства и занятости.

Если говорить о практической составляющей, то госдолг в Украине прежде всего следует рассматривать через призму его последствий. Есть два основных посыла.

Первый — обременения от госдолга, под которым понимается осложнения в ведении бизнеса и снижение уровня жизни тех, кто должен платить налоги, чтобы у государства была возможность обслуживать свой долг. В Украине его формирует разница между затратами на погашение и обслуживание госдолга, с одной стороны, и той суммой, которую удастся привлекать от официальных кредиторов и рыночных заимствований, с другой.

Правы лишь те, кто утверждает — Нацбанк « подливает масла в огонь»

Второй — вытеснение государством частных заемщиков с кредитного рынка через активные государственные заимствования. Действительно, какой смысл украинским банкам кредитовать субъекты экономики со всеми связанными с этим рисками и последствиями, когда можно просто приобрести минфиновские облигации внутреннего государственного займа (ОВПД) с доходностью 18−19% годовых и спокойно «стричь купоны», забыв о, например, юридической проверке залога и постоянном мониторинге финансового состояния заемщика.

Такое вытеснение является негативным явлением, так как большинство верит — частные расходы всегда имеют преимущество перед государственными. Полагают, что частный сектор является лучшим менеджером по сравнению с государством. Но есть доводы и против этого. В свое время часть американской экономики (инфраструктура, дороги) была построена на системе, где практически отсутствовали прямые налоги и масштабные муниципальные займы. Япония практикует эмиссию облигаций, средства которой идут на инвестиционные проекты. Стоит задуматься, кому целесообразнее занимать финансовые ресурсы — таким заемщикам, как Япония и США, или субъектам хозяйственной деятельности? Государство, безусловно, не самый лучший менеджер, однако существуют еще и «провалы» рынка, национальная оборона, здравоохранение, наука, наукоемкое и капиталоемкое производство. Все это требует затрат, одним из источников финансирования которых может быть именно госдолг.

Таким образом, государство на кредитном рынке предлагает конкретный инвестиционный актив, который характеризуется сроком обращения и величиной ставки доходности. А самое главное — как правило, 100-процентной гарантией погашения. Инвестор делает выбор и предпочтение будет отдано тому активу, который наиболее полно удовлетворит его потребности. Свободный капитал пойдет в наиболее привлекательную сферу. Почему в Украине предпочитают кредит предприятию, а именно гособлигациям? Ответ находится на поверхности — при нынешних ставках по ОВГЗ и отсутствии риска это рациональный выбор для владельцев или распорядителей свободных денежных ресурсов.

Правы те, кто утверждает — Нацбанк «подливает масла в огонь», длительное время поддерживая учетную ставку на достаточно высоком уровне (сейчас она чуть ли не в два раза выше потребительской инфляции). Действительно, прослеживается четкая зависимость — высокая учетная ставка НБУ обусловливает высокую доходность по гособлигациям.

Это приводит к процентным ставкам по кредитам прямом заемщику в нашей стране. Далее, по «классике» при росте процента снижаются вложения в реализацию бизнес-проектов. Однако не стоит опасаться снижения вложений через операций carry trade — инвесторы будут занимать деньги в стране с меньшим уровнем процентной ставки и инвестировать в страну с высоким процентом, который предполагает и соответствующий уровень маржинальности бизнеса. Но почему же не занимают, например, у Японии, чтобы вложить в Украину? Потому что оценивают нынешние риски нашей страны — военно-политические, риски судебной системы, возможность рейдерских атак, не самый благоприятный инвестклимат — как несоответствующие даже той высокой доходности, которую можно получить. И, пожалуй, самое главное — предприниматели и инвесторы не видят в нашей стране реципиентов инвестиций, выпускающих продукцию, адекватную вызовам третьей и четвертой промышленной революции и пользующуюся большим спросом на мировых рынках.

Так и украинские банки, оценивая риски в нашей экономике и низкую степень технологического и управленческого развития, выбирают безрисковые вложения в ОВГЗ, а не кредитование предприятий. Можно упрекать банкиров в нежелании способствовать активизации экономического роста, но пока в Украине не начнется реиндустриализация экономики и не появятся инновационные высокотехнологичные предприятия — банковское кредитование будет развиваться медленно (разве что начнется ценовой бум на мировых рынках агропродукции и черных металлов и предприятия этих отраслей нарастят портфель банковских кредитов). Наличие у банков альтернативы в виде вложений в ОВГЗ — лишь одна из причин.

Сложность эффекта вытеснения также объясняется тенденциями, которые складываются в каждом из сегментов негосударственных кредитов. В условиях неразвитости определенного сектора кредитного рынка не следует во всем винить высокие ставки по государственным долговым бумагам. В Украине, где в последние несколько лет бурно развивается высокоприбыльное жилищное строительство, согласно теории финансового вытеснения, ипотечный сектор имел все шансы вобрать в себя значительную часть потоков временно свободных средств и мог бы произойти настоящий бум ипотечного кредитования. Однако его нет, и ипотека пока труднодоступна. Причин несколько, пожалуй, главное — при кредитовании на первичном рынке банки не могут получить в качестве обеспечения имущественных прав. Отсюда и большие ставки по кредитам — выше риск, выше и ставка.

Недавно НБУ разрешил украинским банкам осуществлять краткосрочное кредитование юридических лиц-нерезидентов для приобретения ими ОВГЗ (в гривне). Речь идет о кредитовании на срок, не превышающий 14 дней. Такой сверхкороткий срок не может быть основанием того, что данное решение Нацбанка будет привлекать серьезные объемы ресурсов от кредитования экономики. Но, с другой стороны, и наша жизнь, и экономическое развитие состоит из множества микроситуаций, которые в результате взаимодействия приводят к макроэффекту. И эти макроэффекты не всегда бывают положительными.

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