Томас Фридман

Томас Фридман

Американский журналист, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии

В компании с Путиным. Три лидера, три войны и одна на всех ошибка

28 июля, 06:21
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Нет ничего опаснее безрассудного лидера, которого поставили перед необходимостью публично признать собственную неправоту

Дональд Трамп, Беньямин Нетаньяху и Владимир Путин разительно отличаются друг от друга, но у них есть одна важная общая черта: каждый из них убежден, что он умнее и проницательнее всех остальных. Увы, все трое совершили одну из самых губительных ошибок для любого лидера — окружили себя подхалимами. Из-за этого все трое втянули свои страны в войны, ведущие в глухой тупик. А выбраться из этих тупиков сегодня можно лишь ценой крайне унизительных уступок.

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И вот тут стоит насторожиться. Нет ничего опаснее безрассудного лидера, которого поставили перед необходимостью публично признать собственную неправоту. Очень часто его первым инстинктом становится не исправление ошибки, а удвоение ставки на проигрышную стратегию.

Начнем с израильского премьер-министра. Главный признак того, что Нетаньяху потерял чувство реальности — и увлек за собой руководство легендарной израильской разведки Моссад, — проявился в двух его решениях,

Теги:   Война России против Украины война США в Иране Владимир Путин Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху

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