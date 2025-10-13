Асимметрия операции в Красном море и стратегия истощения

В сентябре премьер-министр Польши заявил о «первом случае, когда вражеские российские беспилотники сбили над территорией НАТО». В перечне помощи союзников, по информации Минобороны, были истребители F-35 и F-16, вертолеты Black Hawk, Ми-24 и Ми-17. Атака привела к временному закрытию воздушного пространства страны, обломкам в разных регионах и поврежденному дому местных жителей. К счастью, обошлось без жертв. Во всей этой ситуации мне, как причастному к ОПК человеку, грустно было осознавать абсурдность асимметричности — истребители стоимостью десятки миллионов долларов сбивают беспилотники стоимостью в тысячи.

Впрочем подобное уже было.

В недавней колонке я упоминал Эрика Принса, бывшего «морского котика», соучредителя Blackwater (ныне Academi), который указывал на асимметричность во время военных операций в Красном море между ВМС США и хуситами. Кстати, Принс недавно проявил заинтересованность в приобретении украинских компаний, которые разрабатывают дроны. Офицер в своем выступлении отмечал, что бедной стране удалось успешно атаковать американские корабли с помощью беспилотников. И заставить США тратить миллионы долларов, чтобы отражать эти атаки.

Подумайте, какое колоссальное неравенство в расходах

В аналитических размышлениях Принса мне запомнилась цитата: «Подумайте, какое колоссальное неравенство в расходах: противник запускает дрон за 20 тысяч долларов, чтобы повредить наш корабль за миллиарды, а мы сбиваем этот дрон двумя зенитными ракетами по миллиону каждая. Это абсурдная ситуация. Иранцы вкладывают копейки, чтобы угрожать нашему миллиардному эсминцу, а ВМС тратят миллионы, чтобы сбить те копеечные дроны. Такой дисбаланс показывает, насколько наш оборонный менеджмент пошел по ложному пути — и в вопросах закупок, и в самой ментальности и дисциплине».

Современные военные операции требуют современных решений. Методы противодействия должны быть целесообразными с точки зрения военной экономики. Это доказывают и события на Ближнем Востоке, и полномасштабное вторжение в Украину, и недавняя ситуация на территории Польши.

Ракета против беспилотника

В 2014 году хуситы (вооруженное политическое движение, мусульмане-шииты) захватили столицу Йемена, начали контролировать часть страны. Их слоган «Смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа ислама!» дает понимание, какая «начинка» подобной военизированной группировки. Это мусульманское сообщество поддерживается Ираном (поставки дронов, оружия и т. д. ) и довольно часто заявляет о себе в мировой повестке дня. Особенно часто в 2023–2024 годах, когда в Израиле началось очередное «высокое напряжение», как толерантно отмечали эксперты.

В 2023 году как союзник Ирана и «Хезболлы» хуситы приняли пропалестинскую сторону, обстреливая Израиль. Но через некоторое время поняли, что их «ракетные усилия» не приносят желаемого эффекта. Поэтому начали атаки на торговые суда в Красном море, аргументируя тем, что дело имеют только к тем, которые связаны с Израилем. Подобные шаги приносили не столько военные результаты, как существенные экономические потери для компаний по всему миру.

Associated Press в одном из своих материалов писали о том, что через Красное море в направлении Суэцкого канала направляется нефть, электроника, газ, зерно и тому подобное. Это более десяти процентов мировой торговли. Freightos (платформа, связанная с международными грузовыми перевозками) указывала на то, что «через Суэцкий канал ежедневно проходит более миллиона баррелей нефти и 30% мирового контейнерного трафика». Одним словом, каждая атака — это убытки для стран, рост расходов на логистику, страхование и т. п. Наконец США вместе с государствами-партнерами начали операцию Prosperity Guardian («Страж Процветания») для защиты судоходства.

В последние дни декабря 2023 года хуситы запустили ракеты по судну Maersk Hangzhou (под флагом Сингапура). Экипаж обратился к ВМС США за помощью и те ответили, отразив атаку. В Пентагоне ещё до этой атаки и тем более после неё стали активнее вестись разговоры о том, что «США должны рассматривать системы, которые могут победить системы хуситов, больше соответствующие затратам, которые они тратят на атаку на нас». Американцы тратили миллиарды долларов, в том числе на многомиллионные ракеты, чтобы уничтожать беспилотники (чаще всего) йеменской группировки.

Не лучше была ситуация и с британцами. За две недели атаки на судно Maersk Hangzhou тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о том, что британский эсминец сбил «вероятный ударный беспилотник, нацеленный на торговое судно в Красном море, уничтожив цель ракетой Sea Viper». К слову стоимость подобной ракеты стартует от миллиона фунтов стерлингов.

Вместо выводов

Симметричные ответы. Операция в Красном море продемонстрировала, что даже самая масштабная военная машина может показать себя неэффективной. Впрочем, когда США сбивает дроны ракетами стоимостью в миллион — они могут себе это позволить. В их ежегодном оборонном «кошельке» более 800 миллиардов долларов. Поэтому эти расходы если и существенные, то не трагические. Наша страна подобных ресурсов нет, поэтому за любую неэффективность приходится платить не бюджетными средствами, а жизнями наших людей. Цена трагическая. Ответы должны быть симметричными (об этом уже писал) иначе цена будет становиться все выше. А главные экономики мира так и будут продолжать сетовать на несоответствие затрат при отражающих атаках.

Масштабирование cost-effective средств и производство на месте. Атаки хуситов доказывают, что для борьбы с противником не нужно сверхсовременное оружие на миллионы. Для террора достаточно дронов. Украинские частные предприятия ОПК успешно разрабатывают не только дроны, а системы РЭБ, современные средства разведки, связи, боеприпасы, и даже бронетехнику. Это важно, но масштабов недостаточно. В этом вопросе нужна расширенная государственная поддержка и инвестиции.

Есть еще один важный момент в масштабировании эффективных по цене средств защиты. Уже сейчас инвестируя в подобные проекты, государство и частные предприятия ОПК смогут приобщиться к решению глобальной проблемы. Если будем иметь существенные успехи в этой области, то наши инновации можно будет масштабировать в странах, которые сталкиваются с асимметрией военных расходов. Это своеобразная точка роста ОПК и политического имиджа Украины.

Проблема беспилотников и шахедов уже не только украинская. Сентябрьские события на территории Польши это красноречиво доказали. Весь этот вражеский хлам в любой момент может появиться где угодно. И стоит заранее подумать, как его сбивать не ракетами стоимостью в миллионы долларов, а адекватными средствами противодействия. Для Украины производство подобных средств может стать ключевым решением для защиты нашего неба и одним из локомотивов будущего экспорта.