Как российские олигархи могут сменить власть в Кремле 31 января, 18:47 Эксклюзив NV

Влияние Абрамовича недооценивать ни в коем случае нельзя

Роман Абрамович, по сути, один из создателей Владимира Путина. Это важно. И если более известный за пределами России тот же Борис Березовский с Путиным потом не смог ужиться, начал с ним бороться за власть, вынужден был уехать из страны, в конце концов умер при странных обстоятельствах в Великобритании, будто бы покаявшись перед Путиным, но с большой вероятностью смерть эта могла носить насильственный характер; то у Романа Абрамовича никаких проблем у РФ серьезных не возникало.

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Роман Абрамович — член так называемой семьи Бориса Ельцина, предыдущего президента РФ, приближенный Татьяны Дяченко, ее мужа Валентина Юмашева, бывшего главы президентской администрации. То есть тех самых людей, которые видя, что Кремль еще при Ельцине, больном и старом президенте, в очень сложном положении, теряет власть, начали вытаскивать потенциальных преемников друг за другом. И, наконец, вытащили Владимира Путина, к сожалению, который плотно сел на все должности и в конце концов удержал власть.

Роман Абрамович был тесно вписан в неофициальные контакты на всех уровнях. Это был человек, который, как сейчас Евгений Пригожин, кормил шашлыками президентскую семью у себя на даче, условно говоря. Человек, который сделал бизнес как младший партнер того же Березовского и некоторых бизнесменов, а в результате превратился в одного из крупнейших бизнесменов. Помогал Кремлю захватывать телевидение, отбирать его у Березовского, чему была посвящена эпохальная судебная история в лондонском суде.

Оттуда, например, в английский язык вошло слово «крышевать» и многие другие, ставшие неожиданностью для западных партнеров. Там раскрылось много подробностей того, как Роман Абрамович по заказу Кремля отжимал тот или иной бизнес у нелояльных бизнесменов, у бывших нелояльных коллег, как говорится, по олигархическому цеху.

Абрамович был структурой, ставшей опорой для нового режима

То есть, это человек, который пришел во власть к Путину, который помогал создать Путина, который ужился с Путиным, договорился с Путиным о том, что он сможет большую часть капиталов вывезти из России, что тоже мало кому удавалось, и сумел большую часть из России вывезти. И в то же время человек, очевидно, рассчитывающий Путина пережить. В смысле, во власти.

Соответственно, вероятнее всего, это главная мотивация, по которой он действительно активно стал пытаться встрять в переговоры любым образом, кроме, естественно, сохранения его собственности за пределами России, попавшей под санкции.