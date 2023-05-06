Два ящика Пандоры. На пороге какой опасности оказалось человечество 6 мая, 09:03 NV Премиум

Мы одновременно поднимаем крышки двух гигантских ящиков Пандоры, не имея ни малейшего представления, что из них может вылететь

Согласно словарю Merriam-Webster, «ящиком Пандоры» может быть «все, что выглядит обычно, но может привести к непредсказуемым опасным последствиям». В последнее время я много думаю о ящиках Пандоры, поскольку мы, Homo sapiens, делаем то, чего никогда раньше не делали: одновременно поднимаем крышки двух гигантских ящиков Пандоры, не имея ни малейшего представления, что из них может вылететь.

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Один из них помечен как «искусственный интеллект», и его примером являются ChatGPT, Bard и AlphaFold, которые впервые свидетельствуют о способности человечества производить что-то богоподобным образом, что-то, приближающееся к общему интеллекту, намного превосходящее умственные способности, с которыми мы эволюционировали естественным образом.

Другой ящик Пандоры называется «изменение климата», и благодаря ему мы, люди, впервые переносим себя богоподобным образом из одной климатической эпохи в другую. До сих пор эта энергия в основном ограничивалась природными силами, связанными с движением Земли по орбите вокруг Солнца.

Для меня большой вопрос, пока мы одновременно поднимаем эти крышки, заключается в следующем: какие правила и этические нормы мы должны ввести, чтобы управлять тем, что с криком вырывается наружу?